Bastide Le Confort : CA quasi-stable au 1er semestre

Bastide Le Confort Médical dévoile un chiffre d'affaires de 223 millions d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, en hausse de 0,8% (-3% en organique) avec une 'dynamique de développement dans les métiers à plus forte technicité et à l'international'.



'L'exposition de l'activité globale du groupe reste très limitée au secteur des EHPAD, qui représente moins de 17% du chiffre d'affaires global en France, et aucun des clients de ce secteur ne pèse plus de 5% du CA annuel global', souligne son PDG Vincent Bastide.



À l'issue de son premier semestre, le groupe reconfirme son objectif de chiffre d'affaires de 460 millions d'euros à périmètre constant accompagné d'une marge opérationnelle courante supérieure à 8,3%, compte tenu de l'évolution favorable du mix produit.



