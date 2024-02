Caissargues, le 15 février 2024

En M€ 2022-2023 2023-2024 Croissance organique Croissance publiée Chiffre d'affaires 1er trimestre 119,5 127,9 +5,2% +7,0% Chiffre d'affaires 2ème trimestre 129,9 137,1 +6,1% +5,5% Chiffre d'affaires semestriel (au 31 décembre) 249,4 265,0 +5,7% +6,2%

L'activité est restée très dynamique au deuxième trimestre avec une accélération de la croissance organique1 à +6,1%, comparé à +5,2% au premier trimestre. Sur la période, le chiffre d'affaires s'élève à 137,1 M€, soit une croissance globale de +5,5%. Cette performance intègre à la fois la contribution des sociétés acquises depuis moins d'un an à hauteur de 0,6 M€ avec Probace et Oxigo notamment et un impact de -1,2 M€ lié la cession de la société Distrimed, déconsolidée depuis le 4 décembre 2023.

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie), qui représentent désormais 60% du chiffre d'affaires du Groupe, ont continué à porter la croissance du Groupe avec une croissance organique de +10,4% sur le second trimestre, en ligne avec celle enregistrée sur le premier trimestre. L'activité « Maintien à Domicile » reste stable dans un marché qui s'est maintenant normalisé après la crise sanitaire.

Cette performance trimestrielle porte le chiffre d'affaires semestriel à 265,0 M€ (+6,2%, dont +5,7% en organique).

Répartition du chiffre d'affaires semestriel par métier

Maintien à domicile : le chiffre d'affaires ressort à 106,2 M€, en baisse de -1,6% en données publiées et de -0,6% à périmètre constant. Les activités locatives restent plus dynamiques que les ventes pures sur les segments des collectivités et des magasins.

En collectivités, le Groupe affiche un chiffre d'affaires de 47,6 M€, en baisse de -1,4% (-1,5% en organique) impacté par une contribution moins élevée de la Suisse. En France, l'activité est en légère hausse.

En magasins/internet, le chiffre d'affaires s'élève à 58,6 M€, en hausse de +0,2% à périmètre constant portée par l'activité en Magasins et plus particulièrement par les activités locatives tandis que les ventes non remboursées restent impactés par le contexte inflationniste. En données publiées, le chiffre d'affaires est en recul de -1,8% sous l'effet de la déconsolidation de la société Distrimed depuis le 4 décembre 2023.

Les activités à plus forte technicité (Respiratoire, Nutrition-Perfusion-Stomathérapie) représentent désormais 60% du chiffre d'affaires du Groupe.

L'activité « Respiratoire » confirme sa très bonne dynamique et enregistre un chiffre d'affaires de 89,5 M€ en hausse de +12,4% (+11,7% en organique) et représente désormais 56% des prestations de santé à domicile. Cette excellente performance s'appuie sur une forte croissance en France. L'Angleterre et le Canada sont bien orientés, bénéficiant également d'un effet prix positif consécutif à des revalorisations tarifaires. La politique ciblée de croissance externe sur ce segment bénéficie à l'activité avec une très bonne performance de la société néerlandaise Oxigo consolidée depuis le 1er juillet 2023 et la contribution de la société 4SMed consolidée depuis le 1er octobre 2022.

L'activité « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » affiche un chiffre d'affaires de 69,4 M€, en hausse de +11,8 et de +8,7% en organique portée par la bonne performance des activités Diabète et Nutrition-Perfusion. La société Probace, consolidée depuis le 1er octobre 2022, contribue positivement à la croissance du segment Nutrition-Perfusion, et réalise une excellente performance sur le semestre.

Les activités à l'international représentent près de 18% du chiffre d'affaires sur le semestre.

Perspectives 2023-2024 confirmées, ajustées de l'impact lié à la cession de Distrimed

Compte tenu de la bonne dynamique observée en particulier sur le marché des prestations de santé à domicile, le Groupe maintient ses perspectives 2023-2024.

Bastide vise ainsi un chiffre d'affaires annuel autour de 530 M€ (ajustées de l'impact lié à la cession de Distrimed et hors nouvelles opérations de croissance externe) et maintient son objectif de marge opérationnelle courante au moins égale à celle réalisée sur l'exercice 2022-2023, soit 8,4%,

Le désendettement est la priorité du Groupe pour l'exercice 2023-2024. La cession récente de la société Distrimed répond pleinement à cet objectif et le Groupe Bastide continue l'étude de possibles cessions d'actifs qui ne répondraient plus à sa stratégie.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Résultats semestriels 2023-2024 le mercredi 20 mars 2024 après bourse

1 Croissance organique calculée à taux de change constant et à périmètre constant, en retraitant 2023-2024 de la contribution des sociétés acquises depuis moins de 12 mois et en retraitant 2022-2023 de la contribution des actifs cédés depuis moins de 12 mois

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 8 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

