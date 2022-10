Bastide Le Confort Médical : BASTIDE : Résultats annuels 2021-2022

Caissargues, le 18 octobre 2022

En M€ 2020-2021 2021-2022 Var Chiffre d'affaires 444,1 468,3 +5,5% EBITDA1 88,3 95,0 +7,6% Marge d'EBITDA 19,9% 20,3% Résultat opérationnel courant 37,0 38,9 +5,1% Marge opérationnelle courante 8,3% 8,3% Résultat opérationnel 28,3 32,5 +14,8% Résultat net 14,3 14,3 -

1 EBITDA : résultat opérationnel courant + dotations nettes aux amortissements et provisions

Chiffre d'affaires en hausse de +5,5%

Au cours de l'exercice 2021-2022, le groupe Bastide a réalisé un chiffre d'affaires de 468,3 M€ en hausse de +5,5% et supérieur à son objectif de 460 M€. La croissance organique2 est en léger retrait de seulement -0,8% malgré la baisse de plus de 70% des ventes d'équipements de protection individuelle liée à la fin de la crise sanitaire.

Les activités « Respiratoire » (134,8 M€, en hausse de +18,5%) et « Nutrition-Perfusion-Stomathérapie » (119,9 M€, en hausse de +19,6%) ont à la fois délivré d'excellentes performances et bénéficié des effets d'acquisitions, notamment de la contribution de la société Livramedom (Perfusion) et de celle de Medpro (Respiratoire). Le repli de l'activité Maintien à domicile (213,6 M€, -7,2%) résulte entièrement de la baisse des ventes d'EPI (-74%).

Rentabilité opérationnelle préservée malgré une baisse tarifaire significative et un contexte inflationniste

Malgré l'impact négatif du contexte inflationniste et des baisses tarifaires de 10% sur la prise en charge de l'apnée du sommeil et du diabète depuis le 1er septembre 2021 et le 1er janvier 2021 respectivement, la marge d'EBITDA affiche une hausse de 60 pbs, à 20,3%. L'EBITDA ressort ainsi à 95,0 M€, en hausse de 7,6%.

Cette hausse de la marge s'explique en partie par le développement des activités de services et par l'évolution du mix produit, avec notamment une réduction de la part des ventes d'équipements de protection individuelle (EPI), qui impactent positivement la marge brute. Celle-ci gagne 240 points et s'établit à 65,5%.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de +5,1%, à 38,9 M€, soit une marge stable de 8,3% en ligne avec l'objectif du Groupe. Hors baisses tarifaires dont l'impact est estimé à 4,0 M€, la marge opérationnelle courante aurait atteint 9,1%, soit une hausse de 80 pbs par rapport à la marge réalisée en 2020-2021 qui reflète les gains de productivité réalisés sur l'exercice.

Le résultat opérationnel est en hausse à 32,5 M€. Les charges non courantes intègrent notamment un ajustement de la juste valeur d'un complément de prix sur Keylab et diverses charges exceptionnelles dont des frais de restructurations.

Les frais financiers ressortent à -10,2 M€, soit un taux moyen de la dette nette de 3,4%, stable par rapport à 2020-2021. Le résultat net reste stable à 14,3 M€, après une charge d'impôt de 5,9 M€.

Structure financière

Les flux de trésorerie d'exploitation ressortent à 56,9 M€, résultant d'une capacité d'autofinancement après impôts de 85,7 M€ et d'une hausse du Besoin en Fonds Roulement de 28,9 M€. Cette évolution du BFR est principalement attribuable à deux facteurs temporaires : d'une part, une migration informatique dans l'activité stomathérapie qui a impacté le système de facturation et conduit à une hausse ponctuelle des créances et d'autre part, une hausse des stocks, en partie préventive pour éviter les ruptures conjoncturelles d'approvisionnements.

Ces flux couvrent les investissements opérationnels nets qui s'élèvent à 50,0 M€, en hausse de 7,8% par rapport à 2020-2021. Ces derniers restent élevés en raison notamment de surinvestissements au Royaume Uni. 2022-2023 marquera le début d'un retour progressif à un niveau normalisé du niveau d'investissements.

Sur l'exercice, Bastide a poursuivi sa politique de croissance externe visant l'international et les activités à forte récurrence et à forte technicité avec l'acquisition de 6 sociétés pour 43,1 M€. 4,8 M€ ont également été versés pour le paiement de compléments de prix et 6,6 M€ pour le rachat de minoritaires.

Cette politique active d'acquisitions ciblées combinée à des investissements soutenus se traduit mécaniquement par une hausse du taux d'endettement net.

L'endettement net, hors dettes locatives de 83,1 M€, ressort à 314,0 M€ au 30 juin 2022 pour des capitaux propres de 86,6 M€. La trésorerie disponible s'élève à 22,1 M€. A c. 3,75x, le levier financier (dettes financières nettes3 /EBITDA retraité4 - hors impact d'IFRS 16) reste sous contrôle et inférieur au niveau de 4,2 autorisé pour le levier au 30 juin 2022.

Au cours du premier semestre, le Groupe a procédé à une opération de refinancement pour allonger la maturité de sa dette. La maturité des tranches du contrat de crédits a été fixée à 3 ans avec deux années potentielles supplémentaires à la main des prêteurs. Bastide a demandé mi-octobre 2022 l'activation de cette prorogation de deux ans qui portera la maturité des tranches remboursables in-fine, soit 232 M€ à 2026-2027.

Acquisition de 2 sociétés en France

Le Groupe Bastide annonce avoir réalisé en octobre les acquisitions des sociétés françaises Probace Meditec (Nutrition-Perfusion et Maintien à domicile) et de 4S E-med (respiratoire). Conformément à la stratégie du Groupe, ces acquisitions renforcent les parts de marché du Groupe Bastide sur les activités à plus haute technicité et à récurrence élevée. Les deux sociétés seront consolidées à compter du 1er octobre 2022 et apporteront un chiffre d'affaires en année pleine de près de 6 M€.

Perspectives 2022-2023

Compte tenu d'un environnement tarifaire attendu relativement stable et d'une base de comparaison assainie, la croissance organique devrait, dans la continuité du 4ème trimestre 2021-2022, retrouver un niveau comparable à celui enregistré avant la crise sanitaire. Le Groupe Bastide confirme donc son objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 520 M€, intégrant la contribution des acquisitions récentes.

En dépit d'un environnement inflationniste, le Groupe vise une marge opérationnelle courante de plus de 8,3% grâce à un strict contrôle de ses coûts de structure.

L'amélioration significative du flux de trésorerie disponible sera une priorité de l'exercice 2022-2023, résultant à la fois de la croissance attendue de la capacité d'autofinancement, d'un retour à un niveau plus normatif du BFR et du contrôle strict des investissements opérationnels.

Le Groupe vise ainsi à poursuivre, d'une part, sa stratégie de croissance externe raisonnée, axée sur la diversification internationale et les activités récurrentes et à forte valeur ajoutée et à amorcer, d'autre part, un désendettement progressif.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS :

Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023

le 16 novembre 2022 après bourse

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe Bastide est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 7 pays, Bastide développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. Bastide est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

Groupe Bastide Actus Finance

Vincent Bastide/Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

www.bastide-groupe.fr

Analystes-Investisseurs

Hélène de Watteville

T. +33 (0)1 53 67 36 33

Presse – Médias

Déborah Schwartz

T. +33 (0)1 53 67 36 35

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : yJ2dkshqZG+Yxp1qksaZmmdql22TmGacaWibmZdsaMnHZ2uSlJllZpedZnBnnGtu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/76768-ra-2021_2022_v4.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews