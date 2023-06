Bastide Le Confort Médical est spécialisé dans les prestations de santé à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit : - équipements et services de maintien à domicile (45,6%) : lits médicalisés, produits d'aide à la personne, etc. ; - équipements et services d'assistance respiratoire (28,8%) : principalement respirateurs, concentrateurs et réservoirs d'oxygène ; - équipements et services de perfusion et de nutrition (25,6%) : pompes à perfusion, à nutrition et à insuline, et pousse-seringues. Le CA par source de revenus se ventile entre vente services (54,1% ; location, installation et maintenance) et ventes de matériel et de consommables (45,9%). 82,7% du CA est réalisé en France

Secteur Installations et services en soins de santé