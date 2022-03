Caissargues, le 16 mars 2022 - 17h45 CET – Bastide Le Confort Médical (Euronext Paris Compartiment B : BLC, FR0000035370), spécialiste de la prestation de santé à domicile, annonce avoir réalisé une acquisition stratégique en Amérique du Nord avec le rachat de Medpro Respiratory Care, un opérateur parmi les plus importants de l'assistance respiratoire au Canada. A travers cette opération, Groupe Bastide se renforce sur un métier stratégique et prend position sur un marché à très fort potentiel.

Rachat d'un des principaux acteurs canadiens de l'assistance respiratoire

Groupe Bastide a fait l'acquisition de 100% du capital de Medpro Respiratory Care (intégrant sa filiale Healthy Heart SleepCo), un opérateur majeur de l'assistance respiratoire au Canada. Fondé en 1998, Medpro Respiratory Care a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 14 millions de dollars canadiens, environ 9,5 millions d'euros. Le groupe est implanté dans les provinces de Colombie-Britannique, de l'Alberta et de l'Ontario. Il offre une vaste gamme de produits et de services respiratoires pour répondre aux besoins de ses clients notamment dans :

L'oxygénothérapie ;

La ventilation non invasive ;

L'apnée du sommeil.

Le marché de l'assistance respiratoire sur l'ensemble du pays est actuellement estimé à 0,9 milliard de dollars canadiens. Compte tenu d'un sous diagnostic chronique, le marché total adressable s'élève à 2,4 milliards de dollars canadiens et offre ainsi une importante marge de progression et de conquête sur l'ensemble du Canada. Le niveau de marge, résultant de la combinaison de prises en charge publiques et privées, est comparable voire supérieur à celui des marchés européens.

Mouvement stratégique vers le Canada et l'Amérique du Nord

L'acquisition de Medpro Respiratory Care s'inscrit parfaitement dans la stratégie de Groupe Bastide en répondant à trois objectifs clés :

Poursuivre l'internationalisation du Groupe ;

Accroître la part des métiers à plus forte valeur ajoutée dont l'assistance respiratoire dans son mix ;

Diversifier son risque tarifaire avec une part privée plus importante qu'en France et en conséquence une moindre sensibilité à d'éventuelles baisses de tarif décidées par les gouvernements régionaux.

Cette opération permet également au Groupe Bastide de se constituer une première tête de pont en Amérique du Nord, l'une des zones où il envisage de se renforcer, notamment en assistance respiratoire, afin de diversifier ses implantations, ses parties prenantes et ses modèles économiques. La direction de Medpro Respiratory Care sera assurée par les fondateurs et dirigeants actuels.

À propos de Groupe Bastide Le Confort Médical

Créé en 1977 par Guy Bastide, le Groupe BASTIDE est l'un des principaux acteurs européens dans la prestation de santé à domicile. Présent dans 5 pays, BASTIDE développe une démarche qualité permanente et s'engage à fournir les dispositifs médicaux et les services associés répondant le mieux aux besoins des patients dans les domaines clés de la santé : diabète, nutrition, perfusion, respiratoire, stomathérapie et urologie. BASTIDE est coté sur Euronext Paris (ISIN : FR0000035370, Reuters BATD.PA, - Bloomberg BLC: FP).

Groupe Bastide NewCap NewCap

Vincent Bastide

Olivier Jourdanney

T. +33 (0)4 66 38 68 08

Relations investisseurs

Emmanuel Huynh

T. +33 (0)1 44 71 20 42

bastide@newcap.eu

Relations presse

Nicolas Merigeau

T. +33 (0)1 44 71 94 98

bastide@newcap.eu

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".

- SECURITY MASTER Key : lm1ykslnYmaZl55rlZhpbWhomW2TxZHFlmqbnJJulZnKmXBmmGpnnJiWZnBkm2Vu

- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.

Information réglementée :

Informations privilégiées :

- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…) Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/73608-16-03-22-cp_bastide-acquisition-canada.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2022 ActusNews