Bastide Le Confort Medical : Rapport financier annuel (exercice clos au 30 juin 2020)

L'ORGANISME TIERS INDEPENDANT (P.28) IV - RAPPORT SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE (P.53) V - ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ET RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES (P.77) VI - ETATS FINANCIERS SOCIAUX ET RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES SOCIAUX (P.134) 2 I - DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL J'atteste, à ma connaissance, que les comptes sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport de gestion ci-joint en page 4 présente un tableau fidèle de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation et qu'il décrit les principaux risques et incertitudes auxquels elles sont confrontées. Caissargues, le 30 octobre 2020 Guy BASTIDE Président Directeur Général 3 - RAPPORT DE GESTION PRÉSENTÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE APPELÉE A STATUER SUR LES COMPTES DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 JUIN 2020 Mesdames, Messieurs, Nous vous avons réunis en assemblée générale mixte, conformément aux dispositions légales et statutaires, d'une part pour vous demander d'approuver les comptes et d'affecter le résultat de l'exercice social clos le 30 juin 2020, et d'autre part pour vous inviter à statuer sur les autres résolutions. La convocation des actionnaires a été réalisée selon les formalités et délais en vigueur et les documents prévus par la réglementation en vigueur ont été tenus à leur disposition dans les délais prescrits. PREMIERE PARTIE RAPPORT DE GESTION A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 JUIN 2020 A - ACTIVITÉ ET RÉSULTAT DE L'EXERCICE ÉCOULE 1. Comptes sociaux Bastide, le Confort Médical Notre chiffre d'affaires a progressé au cours des trois derniers exercices comme suit : 197 750 236 € H.T. pour l'exercice clos au 30 juin 2018,

205 771 010 € H.T. pour l'exercice clos au 30 juin 2019,

240.444.025 € H.T. pour l'exercice clos au 30 juin 2020, soit une augmentation de 16,90% sur l'exercice. La société a réalisé des ventes de marchandises pour un montant de 118 007 961 € (contre 92 260 166 € pour l'exercice clos le 30 juin 2019). Cette augmentation de 27,9% entre N et N- 1 trouve son explication dans le contexte COVID qui a dynamisé les ventes d'Equipements de Protection Individuelle lors du dernier trimestre de l'exercice. L'activité « Prestation de Santé à Domicile » et location de matériel médical aux collectivités a, pour sa part, augmentée de 7,86% portant le chiffre d'affaires réalisé à 122 436 063 € (contre 113 510 844 € pour l'exercice clos le 30 juin 2019). Le surcroît d'activité COVID a permis d'enregistrer un chiffre d'affaires complémentaire de 25 m€ entrainant un supplément de marge brute de 10,5 m€ sur la vente d'équipement de protection individuelle. Outre son effet bénéfique sur le chiffre d'affaires de l'exercice le contexte COVID a également pesé sur la structure de charges de la période notamment en entrainant un supplément de charges externes de 4 3,2 m€ (notamment en publicité, frais de transport sur ventes, intérim) conséquence du surcroît d'activité générée par la vente d'EPI. Les autres variations notables sur les charges externes concernent principalement : les frais engagés dans le cadre de la souscription de l'add-on au financement syndiqué de 60 m€ souscrit en décembre 2019 pour 0,9 m€ ;

l'add-on au financement syndiqué de 60 m€ souscrit en décembre 2019 pour 0,9 m€ ; un complément de charges opérationnelles (1,5 m€) refacturées par la société « Bastide Groupe » regroupant l'ensemble des fonctions supports (Ressources humaines, finance, juridique et système d'informations) ;

diverses charges opérationnelles liées à la croissance de l'activité du groupe Les charges de personnels ont également connu une augmentation sur la période liée à la croissance continue du groupe. Le contexte COVID a pesé sur les charges de personnel de manière disparate et mesurée. Tout d'abord, le groupe a pris des mesures contenues de chômage partiel dans le contexte incertain du début de la pandémie. Par la suite, ces mesures se sont estompées et le groupe a versé aux salariées s'étant fortement impliqués pendant cette période, une prime de « risque » destinées aux salariés présent sur les sites et au contact des patients. Le résultat d'exploitation de l'exercice s'élève à 2 934 426 € (contre -3 344 168 € au 30 juin 2019). La variation du résultat s'explique par les effets décrits plus tôt à savoir : une augmentation significative du volume de marge brute générée compensée en partie par l'augmentation des charges externes et des frais de personnel. Le résultat financier augmente de 4 440 840 € entre l'exercice clos au 30 juin 2020 et celui clos au 30 juin 2019. La variation s'explique par la croissance des dividendes reçus et des intérêts de comptes courants (9 421 070 € contre 4 052 112 € lors de l'exercice précédent). Au titre du résultat exceptionnel, il est à noter un résultat exceptionnel de - 2 082 386 € principalement constituée d'amortissements dérogatoires relatifs aux frais d'acquisitions sur titres ainsi qu'au résultat de cessions d'immobilisations (contre - 2 419 654 € pour l'exercice clos au 30 juin 2019 principalement expliqué par des charges de même nature qu'au 30 juin 2020). Il n'y a pas de participation des salariés aux résultats de l'entreprise au titre de la clôture du 30 juin 2020. Pour cet exercice, il ressort un montant de charges de 360 743 € au titre des dépenses visées par l'article 39-4 du code général des impôts qui ont généré un impôt de 101 008 €. En tant que société tête d'intégration fiscale, la société bénéficie d'un produit d'impôt sur les bénéfices de 1.269.487 € pour cet exercice, contre un crédit d'impôt de 1.699.737 € pour le précédent. L'entité réalise un bénéfice de 4.428.389 € pour l'exercice clos au 30 juin 2020, contre une perte de 6.198.062 € pour l'exercice précédent. Aucun produit de CICE n'est intégré dans les comptes de l'exercice suite à la suspension du dispositif au 31 décembre 2018 contre 813.239 € sur l'exercice précédent. Le CICE acquis au titre de l'exercice précédent a été affecté en priorité à la création de postes dans le cadre du développement des nouveaux pôles spécialisés ainsi qu'au financement des dispositifs médicaux destinés à la location. 5 2. Comptes consolidés Bastide, le Confort Médical - Situation des filiales 2.1. Comptes consolidés Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes IFRS en vigueur et selon les principes et méthodes détaillés dans l'annexe aux états financiers consolidés. Le périmètre de la consolidation ainsi que les méthodes retenues sont exposés de façon détaillée dans l'annexe aux états financiers consolidés. Le chiffre d'affaires consolidé est de : 289 050 k€ pour l'exercice clos au 30 juin 2018,

335 730 k€ pour l'exercice clos au 30 juin 2019,

382 706 k€ pour l'exercice clos au 30 juin 2020, Soit une progression de 14% par rapport au précédent exercice. Le coefficient de marge brute est passé de 65,76% pour l'exercice clos le 30 juin 2019 à 65,74% pour l'exercice clos le 30 juin 2020. Le résultat opérationnel courant s'élève à 32 762 k€ pour l'exercice clos le 30 juin 2020 contre 28 419 k€ pour l'exercice clos le 30 juin 2019. Le coût de l'endettement financier brut passe de 7 413 k€ pour l'exercice clos le 30 juin 2019 à 7 887 k€ pour l'exercice clos le 30 juin 2020. Compte tenu de l'impôt sur le résultat d'un montant de 7 670 k€, il ressort un bénéfice net de 12 612 k€ (dont 11 600 k€ de part groupe) pour l'exercice clos le 30 juin 2020 contre 5 091 k€ pour l'exercice clos le 30 juin 2019. 2.2. Situation des filiales au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020 Chiffre Résultat Résultat net d'exploitation Société / Métier d'affaires (en k€) (en k€) (en k€) Assistance respiratoire AIR + Santé SAS 2 243 973 693 Apnéa Médical SAS 2 146 581 426 Assistance Technique Santé SAS 3 065 1 397 986 B2R SAS 1 639 605 434 Bordo2 Médical SAS 396 -44 -53 Cardair SAS 1 452 380 273 Dom'Air Aquitaine SAS 0 -8 -8 6 Dom'Air SARL 3 456 96 60 FB Consult SAS 853 321 227 Humanair Médical SAS 2 956 305 175 Médical Plus SAS 1 782 659 441 Service Oxygène 31 SAS 1 597 526 361 Service Oxygène SAS 1 870 339 251 Cicatrisation Cicadum 2 734 36 33 Cicaplus 2 474 34 45 Nutrition, perfusion, diabétologie, stomathérapie, urologie AB2M SAS 3 422 417 306 AIXPER'F 3 647 235 214 Anissa Pâtisserie SARL 294 -40 -43 BCG 359 41 31 Centre de Stomathérapie SAS 4 119 358 283 Corsica Santé SAS 1 222 164 115 Diabsanté 2 085 510 382 Diabvie SAS 47 -313 -322 Dynavie SAS 681 104 99 Experf Aquitaine 3 559 126 89 Experf Centre 1766 -7 -11 Experf Languedoc Roussillon 3 535 757 528 Experf Nord 3 201 -385 -392 Experf Paca 928 -93 -95 Experf Rhône Alpes 5 035 147 141 Experf Vaucluse Drome 1021 -32 -34 IPAD Médical SAS 1444 226 168 Medsoft SAS 4 793 172 96 Omnidom SAS 948 79 39 Santelynes SAS 1 167 289 202 Sphère Santé SAS 14 544 2 824 2 039 7 TCM Pharma SAS 2 736 1 044 756 Ulimed SAS 8 369 190 -446 Prestation de santé générale Confortis SAS 3 442 3 388 2 438 Entedom SAS 2 443 216 170 Hospitalisation à Domicile 13 SAS 778 43 9 Maintien à Domicile 13 SAS 739 40 15 Up to Date 458 -182 -181 Up to Date Centre 360 28 28 Expresspoly 361 -2 -5 Filiales à l'étranger AFPM SA 0 -66 217 Bastide Médical Suisse 0 -6 -6 Bastide Homecare Development 0 -130 -562 Bastide Medical Ibersalud 353 -13 -10 Baywater Healthcare 31 702 6 526 4 746 Bimeda 3 285 166 208 Devco 0 61 220 Dorge Medic 3 337 113 42 Dyna Medical 5 528 -1 -58 Intus 3 017 477 370 Praximed 794 44 25 Promefa 2 194 103 89 Sodimed 5 327 311 209 Fonctions supports Bastide Franchise SAS 2 023 -13 18 Bastide Groupe SAS 9 997 190 54 New Médical Concept SAS 13 484 609 558 SB Formation SAS 39 -103 -104 8 3. Progrès réalisés et difficultés rencontrées Néant 4. Engagements de retraites Cette information ne présente pas un caractère significatif pour la société Bastide le Confort Médical. L'estimation de ces engagements au 30 juin 2020 ressort à 309.591 € et est comptabilisée dans les provisions pour risques et charges. B - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS AU COURS DE L'EXERCICE CLOS 1. Actionnariat de la société Bastide le Confort Médical Au 30 juin 2020, la Société est contrôlée par le concert constitué de Brigitte*, Guy* et Vincent* Bastide de la manière suivante % des Droit de Actionnaires % du capital votes Financière BGV 1,240% 0,824% SIB, contrôlée par Financière BGV 52,672% 67,714% TOTAL 53,912% 68,538% Il est précisé que Financière BGV détient 70,65% du capital et des droits de vote de SIB, le reste du capital étant détenu notamment par Bpifrance Investissement (21,68%) et IRDI SORIDEC GESTION (3,69%). *Détention en directe non significative. 2. Prises de participation réalisées au cours de l'exercice Le groupe a poursuivi sa politique de croissance externe au cours de l'exercice. A ce titre, la société Bastide le Confort Médical a acquis la participation suivante : Acquisition des sociétés UP TO DATE et UP TO DATE CENTRE à hauteur de 100% le 14 janvier 2020 avec effet au 1 er janvier 2020. Ces sociétés ont pour activité l'assistance et le conseil dans la gestion de parcs de dispositifs médicaux

janvier 2020. Ces sociétés ont pour activité l'assistance et le conseil dans la gestion de parcs de dispositifs médicaux Prise de participation majoritaire (100%) dans l'entité Dynavie le 31 octobre 2019 auparavant détenue à 49%. Cette filiale est prestataire de santé spécialisé dans l'insulinothérapie. 3. Nouvelles franchises La société BASTIDE FRANCHISE a, au cours de l'exercice clos, ouvert les nouvelles franchises suivantes : Ancenis (Loire atlantique), changement de concept -agence - en juillet 2019

-agence - en juillet 2019 Compiègne (Oise), changement de concept - agence - en juillet 2019

Lille (Nord), sous le concept agence en aout 2019

Hazebrouck (Pas de Calais) changement de concept - agence en aout 2019

Chartes (Eure et Loire) - concept maintien à domicile - octobre 2019 9 Fontainebleau (Seine et Marne) - concept agence - novembre 2019

Blois (Loir et Cher) - concept maintien à domicile - novembre 2019

Quimper (Finistère) - concept maintien à domicile - décembre 2019

Issy les Moulineaux (hauts de seine) - concept agence - janvier 2020

Sarreguemines (Moselle) - changement de concept (agence) - février 2020 4. Autres événements significatifs Au cours de l'exercice clos, le capital social de la Société a été régulièrement augmenté en raison de l'émission d'actions de préférence au profit de cadres de la Société ou des sociétés qui lui sont liées directement ou indirectement au sens de l'article L.225-197-2 du Code de commerce et/ou au profit de mandataires dirigeants sociaux de la Société qui répondent aux conditions fixées par l'article L.225- 197-1 du Code de commerce. Ces émissions d'actions de préférence résultent de la mise en œuvre de divers plans d'attributions approuvés par l'Assemblée Générale pour lesquels le Conseil d'Administration avait reçu délégation. Au cours de l'exercice, le Conseil a décidé d'attribuer 2.726 actions de préférence selon les modalités et conditions fixée par le Conseil. Ces actions de préférence à l'issue de la période d'attribution seront émises à la valeur nominale de 0.45 €. Au cours de cet exercice, 30 actions de préférence attribuées au cours de l'exercice précédent ont été acquises. Ces actions de préférence ont été émises à la valeur nominale de 0.45 €. Les bénéficiaires de ces attributions soit des salariés du Groupe soit dirigeants de filiales. Au cours de cet exercice, 17 actions de préférence ont été converties en 1.700 actions ordinaires. Lors de l'Assemblée générale du 18 juillet 2019, de nouveaux administrateurs ont été nommés ou renouvelés : le mandat de Bpifrance Investissement a été ratifiée à la suite de sa cooptation lors du Conseil d'Administration du 06 février 2019 ;

Madame Véronique CHABERNAUD, administratrice indépendante, a été nommée pour trois ans ;

Madame Laurence BRANTHOMME, administratrice indépendante, a été nommée pour trois ans ;

Monsieur Olivier MARES, administrateur indépendant, a été nommé pour trois ans.

Concomitamment, les administrateurs suivants ont démissionné en cours de mandat :

Monsieur Jean-Noel CABANIS,

Jean-Noel CABANIS, Madame Brigitte BASTIDE. Ces démissions et nouvelles nominations ont amené à recomposer les comités spécialisés comme suit : Comité des « Nominations et des Rémunérations » o Madame Véronique CHABERNAUD, Présidente,

o Bpifrance Investissement, représentée par Madame Anne-Sophie HERELLE, o Madame Dorothée BRAVARD,

Madame Véronique CHABERNAUD, Présidente, Bpifrance Investissement, représentée par Madame Anne-Sophie HERELLE, Madame Dorothée BRAVARD, Comité d'Audit et des Risques

o Madame Laurence BRANTHOMME, Présidente,

o Bpifrance Investissement, représentée par Madame Anne-Sophie HERELLE, o Monsieur Olivier MARES. 10 En vertu de la loi du n°2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d'actualisation du droit des sociétés, les statuts de la société ont été modifiés afin d'autoriser le Conseil d'Administration à prendre par consultation écrite certaines décisions relevant de ses attributions propres. C - EVENEMENTS SIGNIFICATIFS SURVENUS DEPUIS LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE ET ÉVOLUTION PREVISIBLE 1. Actionnariat et Direction de la société Bastide le Confort Médical Aucun changement significatif n'est intervenu au cours du nouvel exercice dans l'actionnariat ou la direction de la SA BASTIDE le confort médical. Nouvelles acquisitions Acquisition de la SAS BOURGOGNE PERFUSION DISPOSTIFS MEDICAUX à hauteur de 100% le 02 juillet 2020 à effet à cette même date. Cette société a pour activité la prestation de santé à domicile dans le domaine de la nutrition perfusion en région bourgogne.

Acquisition de la SAS OUEST MEDICAL R à hauteur de 100% le 22 juillet 2020 à effet du 1 er juillet. Cette société a pour activité la prestation de santé à domicile dans le domaine de l'assistance respiratoire en région Ile de France.

juillet. Cette société a pour activité la prestation de santé à domicile dans le domaine de l'assistance respiratoire en région Ile de France. Acquisition de la SAS TMAD à hauteur de 100% le 30 juillet 2020 à effet du 1 er juillet Cette société a pour activité la prestation de santé à domicile dans le domaine de l'assistance respiratoire en région Ile de France.

juillet Cette société a pour activité la prestation de santé à domicile dans le domaine de l'assistance respiratoire en région Ile de France. Acquisition de la SAS KEYLAB MEDICAL de droit espagnol à hauteur de 100% le 29 juillet 2020.

Cette société a pour activité la prestation de santé à domicile dans le domaine de l'assistance respiratoire dans la région de Barcelone.

Cette société a pour activité la prestation de santé à domicile dans le domaine de l'assistance respiratoire dans la région de Barcelone. Acquisition de la SAS NEUMOTEC de droit espagnol à hauteur de 100% le 29 juillet 2020. Cette société a pour activité la prestation de santé à domicile dans le domaine de l'assistance respiratoire dans la région de Barcelone.

Acquisition d'un complément de participation dans le capital social de la SAS NEW MEDICAL

CONCEPT (11,55%), société mère des filiales EXPERF, en date du 9 juillet 2020 afin de porter la participation de 61,78 % à 73,33%. Nouvelles franchises La société BASTIDE FRANCHISE a réalisé les ouvertures de franchises suivantes : Lorient (Morbihan) - concept magasin -juillet 2020

-juillet 2020 Cluses (Haute-Savoie) - concept magasin - aout 2020

(Haute-Savoie) - concept magasin - aout 2020 Dieppe (Seine-Maritime) - concept magasin - août 2020 4. Evolution prévisible L'évolution prévisible de la Société et les perspectives d'avenir ont été définies dans un contexte sanitaire incertain dont les répercussions économiques rendent toute prévision plus difficile. Un objectif global de croissance de 7%, s'appuyant notamment sur des activités MAD portées par le négoce d'équipements de protection individuels a été établi. L'amélioration du résultat courant avant impôts attendue doit s'appuyer sur les volumes d'affaires attendus en croissance et la mise à l'échelle d'un certain nombre de coûts de structure. 11 Pour l'exercice 2020-2021, le Groupe poursuivra son développement et confirme son objectif de chiffre d'affaires situé autour de 400 M€, hors nouvelles opérations de croissance externe. Le Groupe se fixe également comme objectif une marge opérationnelle courante aux alentours de 8,6 %. Le Groupe continue d'étudier de manière sélective des croissances externes ciblées afin de renforcer ses positions sur ses métiers ou des régions stratégiques. D - RACHAT D'ACTIONS AU COURS DE L'EXERCICE ECOULE (article L225-209 du code de Commerce) L'Assemblée Générale Mixte du 18 décembre 2019 a autorisé le Conseil d'Administration, pour une durée de 18 mois, à acheter des actions ordinaires de la Société conformément aux dispositions prévues par les articles L225-209 et suivants du code de Commerce, en vue notamment : D'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Bastide le confort médical par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF ;

De conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société ;

D'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou par attribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions de l'article L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; D'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

De procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, suite à l'autorisation conférée par l'Assemblée générale des actionnaires du 18 décembre 2019 dans la 1ere résolution à caractère extraordinaire. L'acquisition, la cession, le transfert ou l'échange des actions peuvent être effectués par tout moyen, notamment sur le marché de gré à gré, la part pouvant être réalisée par négociations de blocs n'est pas limitée et peut représenter la totalité du programme. Le prix d'achat ne doit pas excéder 70 euros par action ordinaire. Aucun prix minimum de vente n'a été retenu car il s'agit d'une simple faculté. Les opérations réalisées au titre du contrat de liquidité par la Société sur ses propres titres entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 sont explicitées ci-dessous. Au 1er juillet 2019, la Société détenait 25.078 titres soit 0.34 % du capital social. Du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, la Société a acheté 28.190 actions au cours moyen de 35,51 euros et a vendu 29.019 actions au cours moyen de 35,19 euros au titre du contrat de liquidité. La Société a acquis 3.500 actions au titre du contrat de rachat. Au 30 juin 2020, la Société détenait 27.749 actions, 5.647 au titre du contrat de liquidité, avec 15.526 actions en autodétention et 6.576 actions au titre du contrat de rachat, soit au total soit 0,38 % du capital social. Pour rappel, le montant de la valeur nominale des actions est de 0,45 euros. 12 E - TABLEAU DES RÉSULTATS En application de l'article R225-102 du code de commerce, le tableau des résultats qui est joint au présent rapport (annexe 1) permet d'avoir une perception globale de l'évolution de la société sur plusieurs exercices. F - AFFECTATION DU RÉSULTAT Décision préalable Préalablement à l'affectation du résultat de l'exercice, nous vous proposons de prélever sur le compte Autres réserves » la somme de 6.192.392 euros pour l'affecter en intégralité sur le compte « Report à nouveau ». Après cette affectation, le compte « Autres réserves » s'élèverait la somme de 33.415.620 euros et le compte « Report à nouveau » s'élèverait à la somme de 0 euro. Décision d'affectation du résultat Le résultat de l'exercice se solde par un bénéfice de 4.428.389,45 € que nous vous proposons d'affecter comme suit : Origine: Résultat de l'exercice 4.428.389,45 € Affectation: A la réserve légale 272,00 € A titre de dividendes 1.984.073,13 € Soit 0,27 euros par action Le solde, soit la somme de 2.444.044,32 € en totalité au compte « Report à nouveau ». Nous vous rappelons conformément à l'article 243 Bis du C.G.I, que la société a distribué : un dividende de 1.908.550,80 € au titre de l'exercice clos le 30 juin 2017,

un dividende de 1 908 564,32 € au titre de l'exercice clos le 30 juin 2018.

Aucun dividende au titre de l'exercice clos le 30 juin 2019, G - INVESTISSEMENTS ET RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT : 1. Investissements réalisés par la société Bastide le Confort Médical Les investissements réalisés par la Société sont présentés dans l'annexe sur les comptes sociaux. 2. Recherche et développement L'équipe de Direction est à la recherche permanente de nouveaux produits et techniques en participant à de nombreux congrès et salons aussi bien nationaux qu'internationaux. Dans cette perspective, la filiale Bastide INNOVATION, a vocation à œuvrer dans ce domaine en développant en interne ou avec l'aide de partenaires de nouveaux services permettant d'améliorer la qualité des prestations délivrées par le Groupe. L'équipe de Direction participe également à l'évolution de la 13 profession, en lien avec la FEDEPSAD, afin que le rôle des prestataires de santé soit mieux reconnu dans le parcours de soins. Les dépenses afférentes à la recherche et au développement ne sont pas à ce stade d'un montant significatif. H - ENDETTEMENT La société porte une dette bancaire (syndiquée et bilatérale) assortie d'emprunts obligataires pour un montant total de 210.7 millions d'euros hors engagements de loyers. Ces emprunts sont destinés à financer l'ensemble des activités propres du groupe dans le cadre de sa croissance organique mais aussi la croissance externe et le paiement des compléments de prix. La documentation juridique du financement bancaire et obligataire (tous deux étant traités pari-passu) établit un cas de défaut en cas de dépassement d'un rapport à 3,5 de la dette financière nette (incluant les dettes d'earn-out et l'endettement lié à l'ancien périmètre définit par IAS 17) rapporté à l'EBITDA consolidé et annualisé de la société. Ce rapport s'établit à la présente clôture à 3,16. I - INFORMATIONS RELATIVES AUX DELAIS DE REGLEMENT Conformément aux dispositions de l'article D. 441-4 du code de commerce dans sa rédaction issue du décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015, il est présenté une information relative aux délais de paiement des fournisseurs et des clients au 30 juin 2020. J - PRISES DE PARTICIPATION ET DE CONTROLE ET CESSION La société Bastide le Confort Médical a procédé à des prises de contrôle au cours de l'exercice clos le 30 juin 2020. Les prises de participations sont présentées au chapitre II dans le paragraphe « Evènements significatifs survenus au cours de l'exercice clos ». 14 K - ACTIONNARIAT SALARIE Le montant du capital social détenu par les salariés au 30 juin 2020 est de 61.770 actions ordinaires et de 83 actions de préférence, soit 0,84 % du capital social. La loi de simplification du droit des sociétés du 19 juillet 2019 a supprimé l'obligation faite aux sociétés par actions dont les actions détenues par les salariés représentent moins de 3% du capital social de convoquer tous les trois ans une assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur une augmentation de capital réservée aux salariés adhérant à un plan d'épargne d'entreprise. Cette obligation est toutefois maintenue lors de toute décision d'augmentation du capital par apport en numéraire. L - INFORMATIONS SOCIALES : Ces informations sont explicitées au chapitre XV dans la déclaration de performance extra financière. M - RISQUES DE L'ENTREPRISE ET CONTROLE INTERNE 1. Nature et facteurs de risques Dans le cadre des objectifs définis par la Direction Générale, le groupe Bastide a une approche prudente et responsable à l'égard de ses risques. Leur revue exhaustive a permis de mettre en évidence les risques significatifs et pertinents au regard de l'activité tels qu'ils sont décrits ci-après. 1.1. Risques traditionnels Les conséquences des vols, effractions, incendies, dégâts des eaux, intempéries, émeutes, vandalisme… sont limitées par le nombre de sites, la localisation éparse des sites et par la nature des activités qui ne peuvent être touchées simultanément et sont couvertes par une police d'assurance. 1.2. Risques juridiques Ce risque peut être lié à une mauvaise utilisation du matériel par le patient, à une contamination par ou de notre appareillage, un défaut de fonctionnement, ou d'autres causes. L'entreprise a pris plusieurs types de précautions : Des procédures pour l'installation de dispositifs médicaux (système qualité) permettant une homogénéité du mode de travail dans les différents sites de prestations de l'entreprise (certification ISO 9001).

Depuis la création de l'entreprise, un contrat de vente ou location est signé par le patient ou son représentant et un collaborateur de l'entreprise ayant pour but de définir les responsabilités des parties.

Pour les dispositifs médicaux sensibles, des visites sont effectuées au domicile des patients pour s'assurer de la conformité de l'appareillage et de la prescription conformément au cahier des charges de la Liste des produits et prestations remboursables (L.P.P.R.) et aux Bonnes pratiques de dispensation d'oxygène.

La mise en place de contrats avec des fournisseurs afin de définir les modalités de la relation contractuelle.

1.3. Risques réglementaires de marché Les risques de marché sont principalement liés : aux remboursements effectués par l'assurance maladie ;

aux risques de baisses tarifaires décidées par le Ministère de la Santé. 15 Pour anticiper ces difficultés, notre société, depuis sa création, s'est fortement investie dans la participation à la négociation des tarifs inscrits à la liste des produits et prestations remboursées avec le Comité des Economique des Produits de Santé (CEPS). La société participe aux réunions avec les tutelles et notamment le CEPS par l'intermédiaire de son représentant Monsieur Arnaud FAYOLLE en sa qualité d'administrateur du principal syndicat professionnel, la FEDEPSAD. Depuis sa création, et compte tenu de l'origine pharmaceutique et des valeurs fortes qui sont les siennes, la société a toujours été très vigilante sur l'ensemble de ces sujets. Elle siège avec les tutelles différentes Commissions Paritaires régionales.

1.4. Risques industriels et liés à l'environnement A ce jour, aucun risque industriel ou lié à l'environnement n'a été identifié. 1.5. Risques informatiques La centralisation du système pourrait faire craindre que le serveur informatique, détérioré, entraîne une interruption d'utilisation de dix jours environ (temps de réapprovisionnement en matériel). Un serveur de secours est installé dans une salle aménagée sur un autre site Bastide que celui où sont hébergés actuellement nos équipements, pour permettre en cas de sinistre majeur la bascule, dans un bref délai, de l'ensemble de nos utilisateurs sur cet environnement de secours. Par ailleurs, les serveurs informatiques sont situés dans un bâtiment neuf, sous alarme, dans une zone faible risque. L'entreprise dispose d'un pare-feu permettant :

pare-feu permettant : le blocage des virus et des attaques intérieures et extérieures reçus par la société, le blocage de l'accès au réseau Bastide le Confort Médical au niveau de l'adressage Internet Process (IP) en cas de vol d'ordinateurs portables, un accès sécurisé vers Internet dans les agences, de prioriser les flux (SAP, messagerie, Internet, intranet), d'éviter les spams et de filtrer les entrées et sorties de la messagerie.

1.6. Risques particuliers liés à l'activité L'oxygène liquide est un médicament comburant stocké à - 185°C sous de faibles pressions. Le stockage, la manipulation, le fractionnement et la dispensation doivent répondre aux « Bonnes Pratiques de Dispensation de l'Oxygène ». Bastide le Confort Médical a obtenu l'ensemble des homologations et autorisations requises. Pour les dispositifs médicaux sensibles, des visites sont effectuées au domicile des patients pour s'assurer de la conformité de l'appareillage et de la prescription conformément au cahier des charges de la Liste des produits et prestations remboursables (L.P.P.R.) et aux bonnes pratiques de dispensation d'oxygène. 1.7. Risques financiers 1.7.1. Risques de contrepartie Les opérations de relance et de recouvrement des créances clients sont assurées par les services internes du groupe. Les encours clients sont constitués exclusivement de créances domestiques disposant d'une contrepartie dans la même devise que celle utilisée pour la facturation. Pour ces raisons il n'a pas été jugé nécessaire de mettre en place un mécanisme de couverture de taux. 16 Le risque client est modéré compte tenu d'une part d'une absence de dépendance vis-à-vis d'un seul client : L'activité visée par le tiers payant, couvrant quasiment la moitié de l'activité du Groupe, est principalement réalisée par l'Assurance Maladie et les mutuelles.

Par ailleurs, les vingt clients les plus représentatifs du groupe Bastide, hors assurance maladie et régimes complémentaires, ne représentent qu'environ 1/3 de l'activité non couverte par le tiers payant. Le groupe Bastide n'a pas eu à constater de défaillance importante sur l'exercice clos au 30 juin 2020. 1.7.2. Risque de liquidité Au 30 juin 2020, la société dispose d'un contrat de crédits syndiqué et de lignes de financement ouvertes pour un montant total de 200 millions d'euros. Outre cela, la société dispose encore de la liberté de souscrire plus de 15 millions d'euros de facilités de trésorerie sous forme d'engagements bilatéraux. La société a procédé à une revue spécifique de son risque de liquidité et considère être en mesure de faire face à ses échéances à venir. 1.7.3. Risque de taux d'intérêts La politique de gestion des taux est coordonnée, contrôlée et gérée de manière centralisée, avec pour objectif la protection des flux de trésorerie futurs et la maitrise de la volatilité de la charge financière. Le groupe Bastide utilise les divers instruments disponibles sur le marché. L'endettement bancaire lié aux contrats de crédits long moyen terme est à taux fixe et variable couvert. Au niveau du Groupe, la proportion des emprunts bancaires est intégralement à taux variable (EURIBOR 3M flooré à zéro plus marge de crédit dépendant du levier DFN/EBITDA). Le tiers de cette dette est couverte par souscription d'un swap. Les emprunts obligataires sont contractés à taux fixe incluant une marge de step-up en cas de franchissement autorisé du levier de 3.5 (jusqu'à 4, ceci constituant un cas de défaut). Le risque sur les taux d'intérêts liés à nos emprunts reste limité du fait de la couverture mise en place et de l'examen des « futures » exposant durablement des taux directeurs négatifs. La part réservée à des placements financiers par le groupe Bastide n'est pas significative et en conséquence le Groupe n'est pas exposé. 1.7.4. Risque de change Le groupe Bastide publie ses comptes consolidés en euros et a réalisé un chiffre d'affaires exprimé en euros. La majorité des échanges sont réalisés en euros. Les autres monnaies utilisées par le Groupe sont le Franc suisse et la Livre Sterling. Le groupe Bastide a souscrit dans ses comptes une souche de son crédit renouvelable en Livre Sterling de sorte à se prémunir du risque de taux relatif à cette devise dans un contexte politique indécis. 1.7.5. Risques financiers liés aux changements climatiques Ce risque est limité à court terme. Toutefois, la société s'adapte au changement climatique en veillant limiter sa consommation d'énergie ou de ressources strictement nécessaires à ses besoins.

17 1.8. Risque lié à l'actionnaire majoritaire Le capital de la société est détenu majoritairement par les fondateurs et dirigeants ce qui assure notamment une protection contre les OPA inamicales. 1.9. Autres risques Il n'est pas signalé de risques significatifs ou majeurs. 1.10. Assurance et couverture des risques Au 30 juin 2020, la SA Bastide le Confort Médical, ainsi que l'ensemble des sociétés qui lui sont affiliées, sont couvertes soit par la police du groupe, soit individuellement : Assurance multirisque

Cette police couvre les dommages pouvant affecter les locaux du groupe résultant de sinistre de différentes natures (incendie, dégâts des eaux, dommages électriques…) et comprenant un volet perte d'exploitation.

Cette police couvre les dommages pouvant affecter les locaux du groupe résultant de sinistre de différentes natures (incendie, dégâts des eaux, dommages électriques…) et comprenant un volet perte d'exploitation. Assurance responsabilité civile professionnelle

La police d'assurance couvre la société et les filiales tant en responsabilité civile exploitation que livraison. Cette police d'assurance couvre également la responsabilité civile du souscripteur en qualité de franchiseur.

La police d'assurance couvre la société et les filiales tant en responsabilité civile exploitation que livraison. Cette police d'assurance couvre également la responsabilité civile du souscripteur en qualité de franchiseur. Assurance responsabilité des dirigeants

Cette police couvre les mandataires sociaux du Groupe en cas de mise en cause de leur responsabilité.

Cette police couvre les mandataires sociaux du Groupe en cas de mise en cause de leur responsabilité. Assurance flotte automobile

Cette police d'assurance couvre la flotte de véhicules du Groupe tant en « tous risques » qu'en responsabilité civile auprès de tiers. 2. Procédures de contrôle mises en place par la Société Le contrôle a pour objet de veiller raisonnablement à ce que les actes de gestion ou la réalisation des opérations ainsi que le comportement des collaborateurs s'inscrivent dans le cadre du respect de la réglementation et des règles et principes auxquels la Société souhaite voir se conformer ses membres. Le contrôle interne vise à assurer la réalisation d'un certain nombre d'objectifs qui sont :

la conformité aux lois et règlements, normes internes et bonnes pratiques applicables ;

l'application des instructions, orientations et objectifs fixés par la Direction Générale, notamment en matière de politique de prévention et de maîtrise des risques ;

de concourir à la préservation des actifs du Groupe ;

le bon fonctionnement des processus internes de la Société,

la fiabilité des informations notamment financières et comptables communiquées à des fins internes ou externes, devant refléter la situation de la Société et de son patrimoine de façon sincère et conformément aux référentiels comptables en vigueur. L'un des objectifs du système de contrôle est de prévenir et maîtriser les risques résultant de l'activité de l'entreprise, l'efficacité de ses opérations et à l'utilisation efficiente de ses ressources. Les dispositifs mis en œuvre contribuent ainsi à réduire les risques d'erreurs ou de fraudes. Cependant, comme tout système de contrôle il ne peut fournir une garantie absolue que ces risques sont totalement éliminés. En effet, la Société est soumise aux contraintes inhérentes à tout processus 18 mis en œuvre par des personnes humaines et aux contraintes de ressources humaines et matérielles dont celle-ci peut disposer. La Direction Générale est soucieuse de voir développer au sein du Groupe, un certain nombre de valeurs et de principes éthiques auxquels elle est très attachée. Elle souhaite que l'ensemble des collaborateurs du Groupe puisse toujours se conformer à la réglementation applicable dans les différents domaines. Le périmètre concerné par le présent rapport comprend l'ensemble des sociétés présentes dans le périmètre de consolidation des comptes au 30 juin 2020. Les entités de petite taille sont autorisées au cas par cas par la Direction Générale à mettre en œuvre un système de contrôle interne adapté en s'appuyant sur un référentiel de principes de contrôles clés allégés mais garantissant un niveau de confiance satisfaisant. Le contrôle repose sur des procédures internes de contrôle et d'autorisation, ainsi que des procédures externes. Ces procédures sont consignées au sein du référentiel de qualité de l'entité qui sert de socle documentaire au dispositif mis en œuvre. 2.1. Les procédures internes de contrôle et d'autorisation Les acteurs privilégiés du contrôle interne sont le Conseil d'administration, le comité d'audit, la Direction Générale et la Direction Financière. La société a mis en place des outils visant à assurer ce contrôle interne au niveau de la Direction Générale et opérationnelle. 2.1.1. Mise en place de programmes de contrôle 2.1.1.1. Au niveau de la Direction Générale Les services administratifs, financiers et comptables de la Société sont placés sous l'autorité de la Direction Générale. Les données comptables et budgétaires trimestrielles (ou selon le cas, semestrielles) sont examinées et analysées régulièrement avec le service comptable de la Société. Lors de ces examens, le risque d'exposition financière de l'entreprise fait aussi l'objet d'une analyse documentée par le responsable des services financiers qui en réfère à la Direction Générale. Des réunions d'analyse et d'évaluation sont organisées avec les responsables des différents services administratifs et commerciaux de la société au cours desquelles sont effectuées des revues budgétaires et des revues stratégiques (annuellement et autant que de besoin). Les programmes d'investissement sont définis avec ces différents responsables. La Société assure, dans le cadre de sa direction juridique et en collaboration avec ses conseils habituels, le traitement des dossiers et/ou contentieux de la Société susceptible de générer des risques significatifs, l'assistance juridique de la Société et de ses filiales. Elle veille au niveau de ses couvertures en matière d'assurance. 2.1.1.2. Au niveau opérationnel Le contrôle interne est effectué au moyen de méthodes adéquates définies par la Direction Générale, et précisées en détail pour chaque activité afin qu'elles soient adaptées aux spécificités internes ou externes de la Société. Ces méthodes tendent donc à répondre aux spécificités desdites activités. 19 Ces méthodes sont notamment le contrôle mensuel des factures à établir permettant de valider la facturation des activités, le contrôle continu en comptabilité pour établir les situations comptables bimensuelles et trimestrielles ; elles portent également sur les moyens de paiement qui sont générés par le logiciel de gestion sans intervention manuelle. Les autres procédures de contrôle interne peuvent porter sur des fonctions de support, le contrôle opérationnel, le domaine informatique, juridique, la qualité… La Société dispose sur intranet d'un site dédié à la qualité ce qui participe au respect des procédures de contrôle interne. Différents services déposent régulièrement sur ce site des procédures et instructions relatives à l'ensemble de l'activité opérationnelle de la Société. L'ensemble des services administratifs actualisent régulièrement ces procédures chaque fois que cela est nécessaire. Un contrôle existe préalablement ou simultanément à l'exécution des opérations pour chaque collaborateur dans le cadre des actes qu'il exécute dans sa fonction ou mission professionnelle et par sa hiérarchie. Une politique qualité a été mise en place depuis plusieurs années et concerne aujourd'hui l'ensemble de l'activité de la Société. Le service qualité est le relais entre la Direction Générale et les services administratifs et acteurs opérationnels de la Société. Les procédures élaborées par chaque service sont visées par la Direction Générale et le service qualité. Puis, ce dernier relaie la nouvelle procédure auprès de l'ensemble des collaborateurs. Le service qualité intervient périodiquement au sein des agences, pôles et services afin de s'assurer du bon respect des procédures. Lors de l'intégration de nouveaux collaborateurs, des formations sont dispensées, qui contribuent à diffuser les valeurs de la société et les instructions dans les domaines concernés. Des séminaires et journées de travail sur des thématiques définies par la Direction Générale et l'encadrement sont organisés annuellement avec les responsables de services afin de diffuser et rappeler largement les valeurs et les instructions de la société à respecter. L'ensemble de ces valeurs et instructions se retrouve sur le site intranet dédié évoqué ci-dessus. Chacun des responsables des services du groupe veillent au contrôle interne de leur unité. Leur rôle s'inscrit dans un processus d'amélioration continue du contrôle interne et consiste à accompagner dans leur mise en œuvre des standards du contrôle interne du groupe et à coordonner les travaux sur le contrôle interne dans leur service. Les éventuels écarts constatés par rapport aux objectifs déterminés donnent lieu, le cas échéant, à la mise en place d'actions correctives. Les agences et pôles de la société Bastide le Confort Médical n'ont pas d'autonomie de gestion, ni de responsabilité dans le processus de décision. Ils dépendent des différents services administratifs placés sous l'autorité de la Direction Générale. 20 2.1.2. Les acteurs privilégiés du contrôle interne Les acteurs privilégiés du contrôle interne sont : le Conseil d'Administration

Le comité d'audit qui s'assure notamment des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, en communiquant périodiquement son rapport du suivi de ces missions - l'auditeur interne qui réalise des audits sur les différents sites de la société Bastide Le Confort Médical afin de s'assurer du respect des procédures de contrôle interne,

les différents responsables des services administratifs, chargés de veiller au respect des objectifs et à l'information de la Direction Générale, notamment le service financier et comptable,

la Direction des Services informatiques, chargée de veiller au bon fonctionnement des systèmes d'information. Elle veille à l'exploitation du système d'information, à la sécurité du système d'information, à la sauvegarde et l'archivage des données, à la mise en place d'un plan de secours informatique,

les responsables opérationnels (responsables de région et de division),

le service qualité qui intervient : en encadrant la mise en place de procédures et, en procédant à des audits qualité au sein des agences et pôles.

2.1.3. Les outils privilégiés du contrôle interne Le contrôle mis en place au sein de la Société s'appuie sur les outils suivants : l'établissement de situations comptables semestrielles,

une revue régulière de points définis par la Direction Générale incluant les indicateurs qualité pouvant concourir à l'appréciation de l'atteinte des objectifs du système général de contrôle interne,

le respect des politiques définies par la Direction,

la prévention des erreurs et des fraudes,

la sincérité et l'exhaustivité des informations financières. La Société met en œuvre des reportings mensuels comptables et financiers, analysés avec les responsables concernés. Ces reportings mensuels permettent de mesurer le niveau d'activité de la Société et la rentabilité commerciale (tableaux de suivi du chiffre d'affaires, des marges par division commerciale). L'ensemble de ces informations est un outil ayant pour objectif de permettre à la Direction de faciliter la gestion de la Société. Des réunions d'analyse et d'évaluation sont organisées avec les responsables des divisions concernées, au sein des comités stratégiques (tous les mois et autant que de besoin et des revues budgétaires (annuellement). La Société organise des réunions d'analyse et d'évaluation sur tout sujet méritant une intervention ponctuelle. 21 S'il n'existe pas de charte d'éthique formalisée et écrite, le Président a cependant développé une culture de l'entreprise basée sur des valeurs d'honnêteté, de compétence, de qualité et du service auprès du client. L'ensemble des procédures existe, cependant elles ne sont pas toutes documentées. 2.2. Les procédures externes de contrôle 2.2.1. Les organismes de contrôle et de tutelle Des contrôles peuvent exister par des organismes extérieurs portant sur l'exploitation : les organismes de sécurité sociale : les caisses primaires d'assurance maladie et Caisses d'assurance retraite et de la santé au travail concernant la facturation de l'activité tiers payant et prise en charge au titre de la liste des produits et prestation remboursables,

l'Agence Régionale de Santé (ARS) pour l'activité liée à l'oxygénothérapie,

l'organisme agréé de Certification qui valide et certifie que l'activité de la Société peut être certifiée ISO 9001 pour ces activités de prestations. 2.2.2. Les Commissaires aux comptes Ils ont une mission permanente et indépendante de vérifier les valeurs et documents comptables de la société, de contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur, ainsi que de vérifier la concordance avec les comptes annuels et la sincérité des informations données dans le rapport de gestion du Conseil d'administration et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes de la société. La société est dotée de plusieurs commissaires aux comptes, conformément à la législation qui lui est applicable. Les Commissaires aux comptes effectuent un examen des comptes semestriels et effectuent un audit des comptes au 30 juin. La Société recourt par ailleurs aux services des Commissaires aux comptes dans la limite de la réglementation, pour des interventions ponctuelles dans le cadre des services autres que la certification des comptes. 2.2.3. Les prestataires extérieurs spécialisés La Société se réserve par ailleurs le recours ponctuel à des prestataires extérieurs spécialisés notamment à des conseils juridiques. Ces prestations couvrent par exemple le domaine social et fiscal. N - MONTANTS DES PRETS A MOINS DE DEUX ANS INTER ENTREPRISES La Société et ses filiales n'ont pas eu recours à ce dispositif légal. O - INJONCTIONS OU SANCTIONS PECUNIAIRES POUR DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES La Société et ses filiales n'ont fait l'objet d'aucune injonction ou sanctions pécuniaires par l'Autorité de la concurrence. P -DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA-FINANCIERE Ce chapitre est développé dans la déclaration de performance extra financière. Lecture va vous être donnée des rapports des commissaires aux comptes, sur les comptes annuels donnant un avis quant à la régularité, à la sincérité et à l'image fidèle du résultat des opérations de 22 l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Société à la clôture de cet exercice. Nous ouvrirons ensuite le débat, puis nous passerons au vote des projets de résolutions qui vous ont été présentés et que nous vous invitons à approuver. Nous allons maintenant vous présenter notre rapport spécial. 23 DEUXIEME PARTIE RAPPORT SPECIAL A L'ASSEMBLEE GENERALE A - MARCHE DES AFFAIRES SOCIALES Concernant la marche des affaires sociales de la Société, elle est décrite dans la partie générale de ce rapport notamment au Chapitre 1. B - ELEMENTS RELATIFS AUX AJUSTEMENTS DES OPTIONS DE SOUSCRIPTION D'ACHAT D'ACTIONS EN CAS DE RACHAT D'ACTIONS NEANT C - AUTORISATION D'UN PROGRAMME DE RACHAT D'ACTIONS PAR LA SOCIETE Nous vous demandons d'autoriser le Conseil d'Administration à procéder à l'achat avec faculté de subdélégation dans les conditions fixées par la loi, pour une période de dix-huit mois, conformément aux articles L.225-209 et suivants du Code de commerce et aux autres dispositions légales en vigueur, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société dans la limite de 10 % du nombre d'actions composant le capital social, le cas échéant ajusté afin de tenir compte des éventuelles opérations d'augmentation ou de réduction de capital pouvant intervenir pendant la durée du programme. Cette autorisation met fin à l'autorisation donnée au Conseil d'administration par l'Assemblée Générale du 18 décembre 2019. Les acquisitions pourront être effectuées en vue : d'assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action Bastide le confort médical par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'AMAFI admise par l'AMF ;

de conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe, étant précisé que les actions acquises à cet effet ne peuvent excéder 5 % du capital de la société ;

d'assurer la couverture de plans d'options d'achat d'actions et autres formes d'allocation d'actions à des salariés et/ou des mandataires sociaux du groupe dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, notamment au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, au titre d'un plan d'épargne d'entreprise ou par attribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions de l'article L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;

L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ; d'assurer la couverture de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution d'actions de la

Société dans le cadre de la réglementation en vigueur ;

Société dans le cadre de la réglementation en vigueur ; de procéder à l'annulation éventuelle des actions acquises, suite à l'autorisation conférée par l'Assemblée générale des actionnaires du 18 décembre 2019. Ces achats d'actions pourront s'opérer par tous moyens, y compris par voie d'acquisition de blocs de titres, et aux époques que le Conseil d'administration appréciera. L'acquisition, la cession, l'échange ou le transfert de ces actions pourra être effectué à tout moment, sauf en période d'offre publique même intégralement réglée en numéraire visant les titres de la Société La Société se réserve le droit d'utiliser des mécanismes optionnels ou instruments dérivés dans le cadre de la réglementation applicable. 24 Le prix maximum d'achat est fixé à 70 € par action. En cas d'opération sur le capital notamment de division ou de regroupement des actions ou d'attribution gratuite d'actions, le montant sus-indiqué sera ajusté dans les mêmes proportions (coefficient multiplicateur égal au rapport entre le nombre d'actions composant le capital avant l'opération et le nombre d'actions après l'opération). Le montant maximal de l'opération est ainsi fixé à 51.438.940 €. L'Assemblée Générale délègue au Conseil d'administration, en cas de modification du nominal de l'action, d'augmentation de capital par incorporation de réserves, d'attribution gratuite d'actions, de division ou de regroupement de titres, de distribution de réserves ou de tous autres actifs, d'amortissement du capital, ou de toute autre opération portant sur les capitaux propres, le pouvoir d'ajuster le prix d'achat susvisé afin de tenir compte de l'incidence de ces opérations sur la valeur de l'action de la Société. L'Assemblée Générale confère tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation dans les conditions légales, pour décider et effectuer la mise en œuvre de la présente autorisation, pour en préciser, si nécessaire, les termes et en arrêter les modalités, pour réaliser le programme d'achat, et notamment pour passer tout ordre de bourse, conclure tout accord, en vue de la tenue des registres d'achats et de ventes d'actions, effectuer toutes déclarations auprès de l'Autorité des marchés financiers et de toute autre autorité qui s'y substituerait, remplir toutes formalités et, d'une manière générale, faire le nécessaire. D - AUTORISATION A DONNER AU CONSEIL EN VUE D'ANNULER LES ACTIONS RACHETEES PAR LA SOCIETE DANS LE CADRE DU DISPOSITIF DE L'ARTICLE L.225- 209 DU CODE DE COMMERCE Il est demandé à l'Assemblée générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité requises pour les Assemblées générales extraordinaires, connaissance prise du rapport du Conseil d'administration et du rapport des Commissaires aux comptes de : donner au Conseil d'administration l'autorisation de réduire le capital social, sur ses seules décisions, en une ou plusieurs fois, dans la limite de 10 % du capital social calculé au jour de la décision d'annulation, déduction faite des éventuelles actions annulées au cours des 24 derniers mois précédents, par annulation de toute quantité d'actions que la société détient ou pourra détenir par suite des rachats réalisés dans le cadre de l'article L.225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,

L.225-209 du Code de commerce ainsi que de réduire le capital social à due concurrence conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, fixer à 24 mois à compter de la présente assemblée la durée de validité de la présente autorisation,

donner tous pouvoirs au Conseil d'administration, avec faculté de subdélégation, pour réaliser les opérations nécessaires à de telles annulations et aux réductions corrélatives du capital social, d'en fixer les modalités, en constater la réalisation, imputer la différence entre la valeur comptable des actions annulées et leur montant nominal sur tous postes de réserves et primes, de modifier en conséquence les statuts de la société et accomplir toutes les formalités requises.

décider que l'autorisation priverait d'effet, toute délégation antérieure ayant le même objet. Fait à Caissargues Le 27 octobre 2020 Le Conseil d'Administration Monsieur Guy BASTIDE 25 ANNEXE 1 RESULTATS DE LA SOCIETE AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES ET AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES NATURE DES INDICATIONS Exercice au Exercice au Exercice au Exercice Exercice 30/06/16 30/06/17 30/06/18 30/06/2019 30/06/2020 I CAPITAL EN FIN D'EXERCICE Capital social 3 303 261 3 303 261 3 303 284,40 3 305 196 3 305 974,95 Nombre des actions ordinaires 7 340 580 7 340 580 7 340 632 7 344 880 7 346 611 existantes et de préférence Nombre des actions dividende / / / / / prioritaire (sans droit de vote) existantes Nombre maximal d'actions futures à créer - par conversion d'obligation - par exercice de droits de souscription 0 0 0 0 -par les actions de préférence 5200 7000 19.000 II OPERATIONS ET RESULTATS DE L'EXERCICE Chiffre d'affaires hors - taxes 170 338 674 186 584 739 197 750 236 205 771 010 240 444 025 Résultats avant impôts, part. des 26 115 050 25 849 000 22 433 000 14 567 000 27 243 887 salariés et dotations aux amort. Et provisions Impôts sur les bénéfices 1 425 110 -719 890 - 1 678 029 -1 699 737 -1 269 487 Participation des salariés due au 96 304 0 0 0 0 titre de l'exercice Résultat après impôts, part. des 6 920 564 3 902 039 1 258 315 -6 198 062 4 428 389 salariés et dotations aux amort.et provisions Résultat distribué 1 908 550 1 908 550 1 908 564 0 1.984.073,13 III RESULTAT PAR ACTION 26 Résultat après impôts, part. des 3,35 3,86 3,34 -2,21 3,52 salariés mais avant dotations aux amort. Et provisions Résultat après impôts, part. des 0,94 0,53 0,17 -0,84 0,60 salariés et dotations aux amort. Et provisions Dividende attribué à chaque action 0,26 0,26 0,26 0 0.27 IV PERSONNEL Effectif moyen des salariés pendant 1 461 1 506 1 543 1564 1681 l'exercice Montant de la masse salariale de 35 595 539 39 622 580 42 082 941 41 826 244 43 565 029 l'exercice Montant des sommes versées au 10 971 301 12 158 340 13 012 899 13 163 298 13 495 388 titre des avantages sociaux de l'exercice (sécurité sociale, œuvres sociales) 27 - DECLARATION DE PERFORMANCE EXTRA FINANCIERE EXERCICE SOCIAL CLOS LE 30 JUIN 2020 PREAMBULE La déclaration de performance extra-financière consolidée du Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL présente la manière dont la Société et les entreprises incluses dans son périmètre de consolidation prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leurs activités ainsi que les effets de ces activités au regard du respect des droits de l'homme et de la lutte contre la corruption et l'évasion fiscale. Le périmètre de la présente Déclaration de Performance Extra Financière (DPEF) est circonscrit aux activités de la société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL et de certaines de ses filiales, exercées en France métropolitaine et dans les départements d'outremer. Le périmètre est variable selon la nature de l'information et précisé au cas par cas. Par ailleurs, il convient de souligner que tous les indicateurs clés mentionnés sont calculés et suivis sur l'exercice fiscal du groupe, à savoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020. PARTIE 1 - MODELE D'AFFAIRES Le groupe Bastide est spécialisé dans les prestations de soins à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. 1. Positionnement et métiers Dans un marché durablement porteur, le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL est à la fois un prestataire de services intervenant aux côtés de professionnels de santé et un fournisseur de dispositifs médicaux destinés aux particuliers à domicile ainsi qu'aux professionnels de santé (médecins, infirmiers…). Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL est le premier acteur en matière de vente et de prestations de santé auprès des EHPAD (Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes). Le groupe a opté pour la prise en charge globale des patients, se positionnant historiquement sur les quatre principaux marchés de l'assistance au soin à domicile, savoir : le maintien à domicile (vente - location),

l'assistance respiratoire,

la nutrition-perfusion,

nutrition-perfusion, la stomathérapie, urologie, cicatrisation. Ces quatre principaux marchés sont détaillés ci-après. 1.1 - Le maintien à domicile (MAD) (49% du CA) Principale activité du groupe, cette division s'appuie sur une offre globale parmi les plus performantes du marché, proposée directement à la vente ou à la location. 28 1.1.1 Prestations de santé à domicile Dans le cadre de ses prestations de services, le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL assure l'installation, la mise en place et la maintenance à domicile de : lits de soins médicalisés,

déambulateurs,

fauteuils roulants,

soulève-malades,

aspirateurs trachéaux,

aérosols ultrasoniques et pneumatiques.

1.1.2 Vente Quatre grandes familles de produits sont proposées à la vente dans les agences ou proposées aux collectivités par une équipe commerciale dédiée : Les produits d'aide à la mobilité Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL propose de larges gammes de fauteuils roulants destinés aux patients à mobilité réduite. Qu'ils soient standards, ultra-légers, pour la pratique d'un sport ou à propulsion électrique, ils sont spécifiquement configurés selon les besoins des patients. Le groupe s'est doté au cours de l'exercice d'une division spécialisée dans le handicap et le sur mesure. Les produits anti-escarres La prévention d'escarres est un des enjeux majeurs du martien à domicile. Le Groupe a référencé une gamme complète de supports et de produits anti-escarres (coussins, matelas, supports à air pulsé, gammes de positionnement…) mis en place suivant le niveau de risque du patient. Cette gamme de solutions préventives est complétée par un large choix de pansements techniques proposé aux équipes soignantes (hydrocolloïdes et hydrocellulaires), ainsi que la nutrition hyperprotéïnée. Les produits d'incontinence L'incontinence touche un grand nombre de personnes. Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a développé et diffuse deux gammes exclusives à marque propre (1Co et Premia) ainsi que les produits à marques TENA et Hartmann. Les produits d'hygiène et de confort Pour rendre plus facile la vie au quotidien, le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a sélectionné toute une gamme de produits : fauteuils de relaxation, produits d'aide à la toilette et à la mobilité. Le groupe propose également (directement aux particuliers ou aux professionnels de santé) toute une gamme de produits de confort permettant d'améliorer la qualité de vie de ses clients. 1.2 - L'assistance respiratoire (26% du CA) Dans un marché en croissance régulière, le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a développé une offre de prestations de services performante qui s'adresse à trois grandes familles et qui vise à délivrer une source d'oxygène à des patients insuffisants respiratoires chroniques graves ou à des patients insuffisants respiratoires aigus. Plus de 80 000 patients sont aujourd'hui équipés en assistance respiratoire. 29 L'oxygénothérapie Le groupe est spécialisé dans la mise en place de traitements d'oxygénothérapie en poste fixe par concentrateur d'oxygène pour des traitements des patients en phase aigüe et dans les solutions d'oxygène permettant la déambulation pour le traitement des patients en insuffisance respiratoire chronique. Les pharmaciens participent aux côtés des techniciens respiratoires et des délégués au bon appareillage des patients. Le groupe propose : Des concentrateurs d'oxygène en postes fixes ou portables.

Des réservoirs d'oxygène liquide associés à un réservoir portable pour les patients qui déambulent, de bouteilles d'oxygène à l'état gazeux pour les malades atteints d'affections respiratoires aiguës (asthme). La ventilation non invasive pour des patients insuffisants respiratoires Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL fournit des appareils de ventilation de faible encombrement, de faible sonorisation et d'une grande fiabilité à des patients sous respirateur. Ces appareils peuvent fonctionner pendant des durées très importantes avec une maintenance réduite. La pression positive continue pour les patients atteints d'un syndrome d'apnée obstructive du sommeil Cette pathologie concerne 6 à 7% de la population Française (plus de 4 millions de personnes) et entraîne des risques de morbidité corrigés par l'appareillage et le suivi régulier des patients. Nos techniciens respiratoires et de nos délégués s'assurent du bon appareillage des patients. 1.3 - La nutrition perfusion et stomathérapie (25% du CA) 1.3.1 La nutrition perfusion Elle concerne des malades atteints de : diabète insulino-dépendant et appareillés avec des pompes à insuline,

insulino-dépendant et appareillés avec des pompes à insuline, cancers traités par chimiothérapie à domicile,

mucoviscidose,

maladies nosocomiales (infections contractées en hôpital),

soins palliatifs (morphine),

douleurs chroniques,

pathologie nécessitant une nutrition parentérale. De plus en plus de patients atteints de pathologies lourdes souhaitent un traitement ambulatoire. La miniaturisation des dispositifs médicaux associée à leur fiabilité, la compétence de nos équipes comprenant des infirmières et des diététiciennes, assurent la confiance des patients et des professionnels dans nos interventions. Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL forme, installe, met en fonctionnement et assure la maintenance des matériels tels que des pompes à perfusion, à nutrition, à insuline et pousse seringues. La prise en charge à domicile des patients diabétiques insulinodépendant est assurée par un ensemble de collaborateurs comprenant notamment des pharmaciens, des infirmiers, des diététiciens, dans le but d'apporter aux prescripteurs et aux patients une prestation de grande qualité. 30 1.3.2 La stomathérapie et l'urologie Les activités de stomathérapie et d'urologie regroupent l'ensemble des solutions (formation du patient, fourniture d'appareillage) apportées aux personnes ayant besoin d'une « stomie » (déviation chirurgicale des voies digestives ou urinaires naturelles lorsque celles-ci ne peuvent plus remplir leur rôle, suite à un traitement ou à une maladie). Le groupe met à disposition de ses clients, des infirmières et des diététiciens 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Le patient peut ainsi retrouver rapidement son autonomie et reprendre une vie sociale et professionnelle normale. La cicatrisation est un nouveau métier du Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL qui propose une prestation dédiée à la prise en charge des plaies aigües et chroniques à domicile. Le Groupe Bastide prend toute sa place dans la chaine de valeur en assurant la sécurisation de la délivrance produit et le respect strict de la prescription et du protocole établi par les prescripteurs. Le groupe s'assure également de l'organisation de la bonne continuité des soins à domicile directement en rapport avec l'infirmière libérale au travers d'une observance et d'un suivi de l'évolution des plaies domicile. Le le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL propose également un suivi diététique, grâce

ses équipes diététiciennes qui interviennent à domicile afin d'évaluer les besoins des patients et de s'assurer que les apports protidiques et caloriques sont suffisants. 2. Notre activité, le secteur de la santé et les objectifs du groupe 2.1 Nos engagements de qualité Notre organisation et nos méthodes font l'objet d'une réflexion menée par l'ensemble de nos collaborateurs dans le cadre d'une démarche de qualité (certification ISO 9001). Notre objectif est d'apporter au-delà des équipements médicaux et techniques, tous les services d'assistance aux personnes appareillées, dans les plus brefs délais : Un service de proximité grâce à un réseau d'agences situées sur une grande partie du territoire national ;

Une livraison et mise en service à domicile dans les plus brefs délais du matériel de location ;

La mise en place de matériel de secours lors de certaines installations respiratoires ;

La formation des patients à l'utilisation du matériel par du personnel qualifié ;

Une maintenance technique avec mise à disposition de matériel de remplacement ;

Une assistance téléphonique et une permanence technique 24H/24, 7 jours sur 7 ;

Une prise en charge des formalités administratives grâce à des accords avec les organismes sociaux ;

Un suivi personnalisé de chaque patient, dans le respect du secret professionnel. Des comptes rendus de visite adressés régulièrement aux médecins ;

La prise en charge et l'organisation des déplacements sur le territoire national ;

Le nettoyage et la désinfection systématique du matériel mis à disposition. La garantie satisfait ou remboursé sur les produits vendus en magasin et non remboursés par la sécurité sociale.

2.2 Un secteur de santé en constante évolution L'assistance médicale à domicile et la prestation de santé qui en découle se développent mondialement. 31 Cela tient à plusieurs facteurs : Le souhait des patients de vivre chez eux, la diminution des durées d'hospitalisation, l'évolution des technologies médicales, la fiabilité et la miniaturisation des dispositifs médicaux, la création de professions nouvelles liées à la prestation de santé à domicile. C'est le « virage ambulatoire ». Dès 1977, le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL avait perçu cette évolution qui s'inscrit dans la prise en charge par le patient de sa pathologie et qui n'en est encore qu'à ses débuts. Ce secteur de la santé en France pèse, pour les activités que nous exerçons, 5 milliards d'euros. (Sur 8,4 milliards de la totalité LPP). Il représente encore un montant faible dans les 255 milliards d'euros du Budget global de la Santé, mais connaît une croissance forte, de l'ordre de 5% par an. L'Assurance Maladie suit avec attention cette dépense et publie régulièrement des évolutions de tarifs tout en invitant prestataires et fabricants à la négociation sur ceux-ci. La forfaitisation du traitement : un processus favorable La forfaitisation du traitement de nombreuses pathologies - insuffisance respiratoire, diabète, perfusion médicamenteuse, etc. - est un processus favorable pour le payeur, pour le patient et pour le prestataire. Il va se poursuivre pour d'autres pathologies, permettant au Ministère de mieux contrôler la dépense et les bonnes pratiques du secteur de la santé. Nous y sommes très favorables et pensons que cette voie d'avenir s'accorde avec les valeurs de toujours de notre entreprise : valeurs de sérieux, honnêteté, transparence, et service de qualité au patient. La concentration du secteur est en cours et va avancer inéluctablement. Un modèle d'entreprise pérenne Nous pensons que notre structure d'entreprise familiale ouverte sur le marché est un plus pour la pérennité de celle-ci, de par sa vision à long terme, son adaptabilité, sa flexibilité et sa souplesse et de par le fait qu'elle n'est pas soumise aux impératifs de gestion des fonds de pension. Une évolution constante Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL est actuellement en forte évolution et cela se traduit dans les chiffres de progression mais aussi dans la réflexion stratégique et les modifications liées aux nouvelles technologies. Il se renforce dans tous ses métiers et plus particulièrement dans l'appareillage des insuffisants respiratoires, dans la nutrition et perfusion médicamenteuse, dans le diabète. Nous devenons aussi un acteur important en stomathérapie et en plaie et cicatrisation. Le réseau de franchise est composé de 82 points de vente au 30 juin 2020. Nous travaillons sur de nouvelles prestations à développer, et espérons avancer très prochainement dans ces domaines. Le développement à l'international A l'extérieur de nos frontières nous avons acquis deux structures en Belgique, une en Suisse et en Grande-Bretagne. Depuis la clôture de l'exercice, deux nouvelles sociétés espagnoles ont été acquises dans le domaine de l'assistance respiratoire. Nous pensons poursuivre et amplifier cette évolution à l'avenir. Tous nos indicateurs sont au vert et grâce aux femmes et aux hommes qui nous rejoignent et s'épanouissement dans une société humaine qui a le culte des valeurs, nous sommes sereins et confiants dans l'avenir de notre entreprise qui a une grande mission : « Être au service de ceux qui sont dans une phase difficile de leur vie et agir avec eux comme avec des personnes de notre propre famille. » 32 2.3 Une couverture nationale étendue Dans un marché durablement porteur, le Groupe Bastide a fait le choix depuis son origine d'être présent sur l'ensemble du territoire, lui permettant de disposer de points de proximité pour l'ensemble de son écosystème, que cela soit des professionnels de la santé, des collectivités ou des patients. Ce développement unique dans le secteur, constitue une protection vis-à-vis des concurrents et permet le développement d'une notoriété grandissante. Le groupe peut désormais amortir ses efforts marketing sur une zone de chalandise de plus en plus élevée. Démarré originellement dans le Sud-Est de la France, près des racines de la société situées à Nîmes, le réseau s'est progressivement développé dans le Sud-Ouest, dans le Nord- Ouest au travers notamment d'acquisitions. Le groupe aujourd'hui se déploie sur les axes suivants : Le réseau de magasins en propre Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL dispose désormais d'un réseau de 57 implantations en France dans les grandes et moyennes villes avec des populations de plus de 100 000 habitants. Le groupe dispose d'emplacements de premier choix proches des centres villes, disposant parking facilitant l'accès à notre clientèle. Les magasins sont aujourd'hui spécialisés dans la vente ou la location de matériel de maintien à domicile. Les activités d'assistance respiratoire, nutrition-perfusion et de maintien à domicile pour les collectivités ont été progressivement transférées dans les pôles spécialisés. Le réseau de magasin est soutenu par une force commerciale dédiée et spécialisé 35 conseillers MAD répartis sur l'ensemble du territoire. Les pôles de services spécialisés Dans un souci d'amélioration du service pour les patients et pour les prescripteurs, la Société a mis en place des Pôles d'Activités spécialisés : collectivités, assistance respiratoire, nutrition et perfusion diabète qui s'inscrivent en complément du réseau de magasins. 33 L'objectif est de professionnaliser et spécialiser ces divisions en améliorant la formation, donc la compétence, l'expertise, la rapidité d'intervention, la connaissance des dispositifs et des prescripteurs. Les pôles apportent également une meilleure gestion du personnel et une meilleure traçabilité du matériel. Le groupe dispose ainsi aujourd'hui de 20 pôles géographiques spécialisés en Collectivités. Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL est aujourd'hui le partenaire numéro un des EHPAD, en fournissant et délivrant des prestations de services dans près de 3.400 établissements. Cette couverture complète permet aujourd'hui au groupe d'accompagner les grands comptes spécialisés dans les établissements de santé pour personnes dépendantes dans leur développement géographique. Le groupe dispose par ailleurs de 10 pôles spécialisés en Assistance Respiratoire et de 9 pôles spécialisés en nutrition-perfusion diabète. Ce positionnement de spécialiste, reconnu par les prescripteurs, permet aujourd'hui au groupe de gagner des parts de marché sur ces segments en forte expansion de la prise en charge à domicile. Les franchises, vecteur stratégique du maillage territorial Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL développe un réseau de franchises dans des villes moyennes, en s'associant notamment avec des pharmaciens ou des entrepreneurs motivés. Les franchises visent à compléter les implantations en propre du Groupe afin d'assurer un maillage complet du territoire. Elles sont principalement dédiées au développement de l'activité de maintien à domicile. Le Groupe s'appuie sur 82 franchises au 30 juin 2020, avec un rythme d'ouverture de 15 à 20 nouvelles implantations par an. L'ambition est de renforcer ce réseau national (franchisé et intégré) pour atteindre 220 points de ventes en rythme de croisière. Un approvisionnement en matériel centralisé Le Groupe alimente ses différents réseaux à partir de ses plateformes de stockage situées à Gallargues, (entre Nîmes et Montpellier) pour toute la région Sud, à Dol de Bretagne (Ille-et-Vilaine) pour la région Nord. Le Groupe, dont les volumes d'achat progressent chaque année, est particulièrement attentif à la bonne gestion de ses stocks et au suivi du matériel. Le commerce électronique, potentiel de croissance à long terme Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL déploie une stratégie de communication digitale globale avec un service marketing / web dédié et sa filiale SPHERE SANTE, société leader dans la vente de produits d'incontinence en ligne. Le groupe a développé un site de e-commerce s'adressant à l'ensemble de ses clients, qu'ils soient particuliers, professionnels ou collectivités. Ce support complète l'offre magasin et connait une croissance très rapide s'appuyant sur la structure logistique du groupe. 2.4 Un groupe structuré Le groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL s'est structuré durant ces dernières années par des opérations de croissance externe. A ce jour, le groupe est composé de la Société BASTIDE LE CONFORT MEDICAL - société tête de groupe et de 63 filiales spécialisées chacune dans l'une des activités du groupe. 34 Le groupe poursuit son expansion dans des pays offrant un fort potentiel de développement : Royaume-Uni

Belgique

Suisse

Espagne A ce jour, l'activité générée par les filiales à l'étranger représente 11,94 % du chiffre d'affaires du groupe. 2.5 Une stratégie ambitieuse La stratégie du groupe se décline par activité dans le but de satisfaire des objectifs de développement du groupe : Développement des prestations de services (NPS/Respiratoire) : Croissance organique dynamique (objectif > 5%) ;

Elargissements de nos marchés (exemple : pathologies aigues en perfusion) ;

Démarrage des prestations en Belgique et en Suisse avec un manager dédié aux croissances externes de petites tailles ciblées et complémentaires (France et pays limitrophes). Dynamisation du Maintien à Domicile (MAD) : Nouvelle dynamique de croissance en collectivités à confirmer ;

Lancement de nouvelles offres en magasins (fauteuils) ;

Reprise en main managériale en Suisse et en Belgique ;

Poursuite du développement des franchises (notoriété de l'enseigne). Des objectifs financiers clairs : Poursuite d'une croissance vertueuse ;

Augmenter notre free cash-flow. 3. Tendance et principaux facteurs offrant de la visibilité au groupe L'assistance médicale à domicile se développe progressivement pour un nombre croissant de pathologies : cancers, maladies respiratoires, diabète, mucoviscidose, dépendance ou handicap sont aujourd'hui pris en charge à domicile. Le vieillissement progressif de la population induit des dépenses médicales liées à la dépendance qui seront de plus en plus importantes au cours des prochaines années et qui nécessiteront une maîtrise des coûts. L'économie des traitements à domicile est extrêmement importante. Le coût d'un patient appareillé à domicile est 2 à 3 fois inférieur au coût du même traitement effectué en établissement. Les prestataires de santé à domicile (PSAD), comme le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, assurent la fourniture aux patients dépendants des services nécessaires pour leur prise en charge à domicile. Ces services ou prestations accompagnent la mise à disposition de technologies qui facilitent la mise en œuvre de traitements ambulatoires et des équipements destinés au maintien à domicile des patients. Ces technologies et prestations associées sont majoritairement délivrées aux patients sur prescription médicale et font l'objet d'un remboursement par l'Assurance Maladie sur la base des tarifs de responsabilité définis par la Liste des produits et prestations remboursables (LPPR). 35 Une demande de plus en plus forte Le montant des produits et prestations remboursés au titre de la LPPR a atteint 5,3 milliards d'euros en 2016 (source CEPS). L'activité développée par le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL se concentre essentiellement sur le titre 1 de la LPPR qui regroupe les appareils, produits et prestations visant à la prise en charge à domicile (appareil respiratoire, maintien et domicile et nutrition, pansements) et sur le titre 4 (fauteuils roulants,…) de la LPPR qui représentent des montants remboursables respectivement de 5,0 milliards d'euros (+5,4%) et 126,6 millions d'euros (+2,4%). Les secteurs les plus en croissance en volume sont les dépenses liées aux articles de pansements (+53 M€) et aux prestations respiratoires que ce soit l'Oxygénothérapie (+9M€) ou les traitements de l'apnée du sommeil (+52 M€). Au total, on estime que près de 2 millions de personnes ont recours aux prestations et dispositifs médicaux, dont 1 million d'apnéiques, 130 000 d'insuffisants respiratoires et 70 000 patients ventilés. 36 Cette croissance dynamique va se poursuivre au cours des prochaines années sous deux effets moteurs que sont le vieillissement de la population et le manque de financement ainsi que le coût et la saturation des structures d'accueil pour personnes dépendantes (maisons de retraite et maisons d'accueil spécialisées). Le nombre de personnes âgées sera multiplié par 2 d'ici 30 ans. D'après l'Insee, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus sera multiplié par 2.5 entre 2000 et 2040. Les personnes dépendantes de plus de 60 ans sont plus de 800 000 actuellement. Plus de deux personnes dépendantes sur 3 sont des femmes. En 2040, la France comptera 1,2 millions de personnes âgées dépendantes, soit 43% de plus qu'en 2000. Pour les hommes comme pour les femmes, la prévalence reste faible jusqu'à 75 ans, puis augmente rapidement avec l'âge. L'augmentation de la prévalence est plus forte chez les femmes qui, à partir de 80 ans, sont plus souvent dépendantes que les hommes. PARTIE 2 - IDENTIFICATION ET DESCRIPTION DES RISQUES PRINCIPAUX 1. Identification et description générale des principaux risques Une démarche d'identification des principaux risques dits extra financiers a été initiée et la liste présentée dans cette déclaration sera affinée lors du prochain exercice. En particuliers sur les risques identifiés comme émergeants, à savoir la gestion des déchets, la fin de vie des produits et les droits de l'homme dans la supply-chain. L'ensemble des activités du groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL a été prise en compte dans l'identification et la cotation des risques extra-financier. Différents enjeux, considérés comme essentiels, ont été retenus pour la performance opérationnelle du groupe et pour ses parties prenantes. Ces enjeux ont été regroupés en trois catégories : sociétale ;

environnementale ;

sociale. 37 Enjeux sociétaux Enjeux environnementaux Enjeux sociaux Prise en compte des besoins Réduction des émissions de gaz Préservation de la santé et de la des clients à effet de serre sécurité des salariés Ethique des affaires Prévention des risques Qualité de vie et bien-être, des environnementaux et salariés (conservation des pollutions (économie talents) circulaire) Actions solidaires / handicap / Préservation et gestion durable Développement des discrimination des ressources et de la fin de compétences des salariés vie des produits (*) Gestion des déchets et Droits de l'Homme (*) emballage (*) dans le cadre de l'identification des enjeux et des risques, le groupe a identifié des éléments demeurant à ce stade en cours d'étude ou de déploiement en interne pour développer des politiques et définir des indicateurs pertinents sur l'exercice 2020/2021. 38 Tableau des risques associés à chacun des enjeux Enjeux Risques Indicateurs clés Prise en compte des Dégradation de la relation client, perte Cf. paragraphe « Relations besoins des clients de marchés sur les activités avec les patients et l'utilisation concurrentielles, développement du dispositif médical » freiné Ethique des affaires Réputation, impact financier/pénal, Cf. paragraphe « La lutte perte de confiance des parties contre la corruption : Le prenantes respect de la conformité liens de transparence » et « La lutte contre le risque d'évasion fiscale » Actions solidaires / Impact image de la société et risque Cf. paragraphe « Mesures handicap / pénal prises en faveur de l'emploi et discrimination de l'insertion des personnes handicapées » et « La politique de lutte contre la discrimination » Réduction des émissions Réchauffement climatique, diminution Cf. paragraphe : de gaz à effet de serre des énergies fossiles, réputation « Informations environnementales » Indicateurs : 1° Consommation de carburant de la flotte de véhicules 2° Emissions de CO2 liées aux consommations de carburant Prévention des risques Image, détérioration de Cf. paragraphe « Autres environnementaux et l'environnement, impact informations » pollutions (économie financier/pénal circulaire) Préservation de la santé Dégradation de la santé et du bien-être Cf. paragraphe Santé et et de la sécurité des des salariés, accidents avec de travail, sécurité : Risque d'accident salariés absences, motivation et, réputation avec arrêts de son personnel 39 Indicateurs : 1° Taux de gravité des accidents de travail 2° Taux de fréquence des accidents avec arrêt Nombre d'accident avec arrêt Qualité de vie et bien- Démotivation des salariés, Cf. paragraphe « Autres être, des salariés absentéisme, départ des talents informations sociales » (rétention des talents) Indicateurs : 1° Taux de turn-over 2° Nombre d'entrées CDI 3° Nombre de sorties CDI Développement des Démotivation des salariés, risque de Cf. paragraphe compétences des non qualité, d'image et de départ des « Professionnalisation et salariés talents formation du personnel » Indicateur : Heures de formation moyennes par salarié Les thématiques suivantes ne sont pas significatives au regard des activités conduites par le groupe, c'est pourquoi il n'a pas été défini d'indicateur clé pour ces activités : Gaspillage alimentaire ;

Lutte contre la précarité alimentaire ;

Respect du bien-être animal ;

bien-être animal ; Alimentation responsable, équitable et durable. Les enjeux sociétaux, environnementaux et sociaux sont développés successivement ci-après. 40 2. Enjeux sociétaux La société a initié une démarche d'identification des principaux risques sociétaux. 2.1. Relations avec les patients et utilisation du dispositif médical Le patient est au cœur de l'activité du groupe. A ce jour, le groupe accompagne de nombreux patients qu'ils soient à domicile ou en établissement de santé dans le cadre du suivi de leur traitement et de l'utilisation de leur dispositif médical. Les patients et professionnels entourant le patient ont besoin d'informations et de conseils relatifs à la prestation et au dispositif médical fourni. Ses équipes pluridisciplinaires (pharmacien, infirmier, diététiciens, agent d'installation) sont présentes pour répondre aux sollicitations des patients tant à domicile qu'en établissement de santé et doivent pourvoir présenter le fonctionnement des appareils et dispositifs médicaux aux patients et établissements de santé. La société doit être en mesure de fournir des produits et des prestations de qualité conformes et répondant aux normes. Afin de mener cette politique, la société sélectionne des produits répondant aux normes en vigueur (par exemple marquage CE apparaissant sur le dispositif médical). La société met également en place des procédures afin de veiller à ce que les produits délivrés et les prestations fournies soient satisfaisants pour son utilisateur. Ainsi, la société a mis en place un « livret patient » expliquant à celui-ci comment bien utiliser le dispositif médical lors de son traitement. En cas de fourniture de dispositif médical à un établissement de santé, la livraison s'accompagne d'une formation du personnel amené à utiliser ledit dispositif médical. Soucieux du respect des droits du consommateur et de la personne, le Groupe œuvre à la conformité au règlement européen de la protection de données personnelles et adaptée par la loi du 20 juin 2018 Informatique et libertés ».

2.2 Lutte contre la corruption : Le respect de la conformité, liens de transparence Le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL est soucieux du risque de corruption notamment lié aux relations entre les sociétés commercialisant des produits de santé et les professionnels de santé. Le Groupe par son secteur d'activité est concerné par les dispositifs légaux relatifs à la transparence et aux relations entre les sociétés commercialisant des produits de santé et les professions de santé et autres. Une information est effectuée aux salariés concernés dès que des modifications législatives ou règlementaires interviennent. Le personnel peut accéder à cette information réglementaire sur intranet. La société veille notamment à soumettre pour avis auprès du Conseil de l'Ordre des professionnels de santé concernés, les conventions soumises à déclarations et à déclarer sur le site « transparence.sante.gouv.fr » les informations énumérées par le code de la santé publique. Plus généralement, le Groupe a mis en place un contrôle interne pour éviter des erreurs ou des fraudes. 41 Il a pour objet de veiller raisonnablement à ce que les actes de gestion, la réalisation des opérations ainsi que le comportement des collaborateurs s'inscrivent dans le cadre du respect de la réglementation et des règles et principes auxquels la Société souhaite voir se conformer ses membres. 2.3 La lutte contre le risque d'évasion fiscale Compte tenu des implantions du Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL au sein des pays de l'Union Européenne, les sociétés du groupe sont exclusivement implantées dans les pays où elles exercent directement leurs activités. Il est précisé qu'aucune société n'est implantée dans un Etat considéré comme « juridiction fiscale non coopérative » reconnu comme tel par l'Union européenne. 3. Enjeux environnementaux 3.1 Impact de l'activité en matière environnementale Il est précisé que les données exposées ci-dessous portent sur environ 69% du périmètre du Groupe Bastide le Confort Médical. En raison de l'activité de la Société, le changement climatique n'a pas d'impact significatif identifié sur l'activité du groupe. Également, le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL n'ayant pas une activité à caractère industriel, celle-ci ne saurait être susceptible de porter atteinte de manière significative à l'équilibre biologique et environnemental en général. Le Groupe ne détient aucun site de production mais uniquement des locaux de stockage (plateforme où sont entreposés les matériels destinés à la vente ou à la location) ainsi que des agences ouvertes au public. L'activité du Groupe, a donc peu d'impact sur l'environnement et sur la biodiversité. Pour autant le groupe reste son soucieux de ce sujet. 3.2 Emissions des gaz à effet de serre : consommation de carburant Les risques environnementaux spécifiques à l'activité du Groupe concernent la consommation de carburant liée à la flotte des véhicules utilisés afin de fournir en dispositifs médicaux les établissements de santé et les particuliers. La politique de la Société est de limiter sa consommation de carburant au strict nécessaire. Afin de mener cette politique, la Société met en place des formations d'éco-conduite auprès de ses salariés pour réduire la consommation moyenne. Cette formation est présentée dans la partie « INFORMATIONS SOCIALES » de la présente déclaration. La consommation de carburant du groupe est de 2 600 458 litres de gasoil au 30 juin 2020 (1104 véhicules) contre 2 887 390 litres au 30 juin 2019 (1085 véhicules), soit une baisse de la consommation de 10 %. S'agissant des gaz à effet de serre, seul le dioxyde de carbone résultant de la consommation de carburant a été considéré comme pertinent. Les rejets de dioxyde de carbone s'élèvent à 6.829 tonnes de CO2 au 30 juin 2020 contre 7.584 tonnes au 30 juin 2019, soit une baisse de 10 %. Autres informations Economie circulaire : prévention et gestion des déchets Le Groupe assume la gestion de ses déchets domestiques. 42 Les déchets liés à l'activité sont principalement composés des emballages de gros appareillages (cartons…). Sur les sites le nécessitant, la société a conclu des contrats avec des prestataires qui collectent régulièrement les déchets domestiques. Ces déchets sont déposés dans des containers. Le Groupe soucieux de rationaliser ses ressources, les dispositifs médicaux destinés au rebut font l'objet en priorité d'un recyclage et sont reconditionnés ou à défaut, sont détruits et éliminés via des filières spécifiques spécialisées dans la destruction et l'élimination à ce type de biens. La société peut être amenée à collecter des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) produits par des patients ou des professionnels de santé. Dans ce cas, les DASRI sont collectés sur les sites du groupe concernés par un prestataire agréé. Les déchets relatifs au matériel bureautique et informatique font l'objet d'une élimination ou recyclage conformément aux prescriptions des fabricants. Pour le recyclage des déchets, nous avons recours à une société de recyclage et récupération de matériel informatique. De par l'impact faible du Groupe sur cette thématique, les quantités de déchets générées ne font pas l'objet d'un suivi pour le moment 4. Enjeux sociaux 4.1 Périmètre général Les informations présentées dans cette partie du rapport concernent exclusivement les sociétés gérées par le siège social via le Système d'information des Ressources humains (SIRH) sauf mention contraire, soit 73%. Les sociétés dont le personnel est géré au sein du siège social du Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL (via le SIRH) représentent 1 974 salariés (+ 9% - au 30 juin 2019 : 1810 salariés) et concernent les sociétés : · BASTIDE LE CONFORT MEDICAL · DIAB VIE · BASTIDE GROUPE · DOM AIR · BASTIDE FRANCHISE · DYNAVIE · AB2M · HOSPITALISATION A DOMICILE · B2R · HUMAN'AIR MEDICAL · BCG · MAINTIEN A DOMICILE · BORDO² MEDICAL · MEDICAL PLUS · CENTRE DE STOMATHERAPIE · SANTELYNES · CICA + · SERVICE OXYGENE · CICADUM · SERVICE OXYGENE 31 · CORSICA SANTE · SERVICE OXYGENE OUEST DIAB SANTE Les effectifs du groupe ont augmenté au cours de l'exercice en raison d'opérations de croissance externe. 43 Il est précisé que les contrats considérés pour l'ensemble des indicateurs RH sont les types de contrat suivants CDI, CDD, contrats pro et alternants, hors stagiaires non-rémunérés. 4.2. Santé et sécurité : risque d'accident avec arrêts de son personnel La Société veille à assurer un cadre travail sain et sûr pour éviter les accidents et maladies professionnelles. A ce titre, la Société est soucieuse du risque d'accident avec arrêts de son personnel. La Société est engagée dans une démarche globale de prévention des risques afin de prévenir ses collaborateurs des risques professionnels et des accidents de travail. Cette démarche a pour objectif de diminuer l'absentéisme. L'objectif de la Société est de mettre en place un environnement de travail adapté pour ses équipes, sensibiliser aux bons gestes, former et informer les salariés. Par de telles actions, la Société entend favoriser à l'investissement et l'engagement de son personnel. Pour développer une telle politique, la Société s'appuie sur le document unique qui a pour objectif de définir, d'évaluer et d'analyser les risques auxquels les collaborateurs sont ou pourraient être exposés dans le cadre de leur travail. Par ailleurs, la Société réunit régulièrement la commission CSSCT issue du CSE afin d'effectuer un suivi des accidents du travail, de leur nombre, de leur nature, d'en analyser les causes et d'en diminuer la fréquence. Afin de mener cette politique, la société met en œuvre : La sensibilisation des salariés aux différents risques professionnels et d'accidents de travail ;

La formation hygiène et sécurité (par exemple notamment sur les bonnes pratiques des équipements de protection individuelle assurées par les pharmaciens) ;

La poursuite de la Formation à la conduite responsable et à l'éco-conduite pour le personnel exposé à ce risque. La Société permet également aux managers de suivre cette formation, au travers de sessions spécifiques : La poursuite du déploiement du système « lève cuve à oxygène » sur les véhicules utilitaires des assistants techniques livrant les cuves à oxygène. Ce nouveau dispositif conçu en partenariat avec des experts de l'aménagement de véhicule permet de limiter le port de charge et ainsi de limiter les risques d'accidents du travail.

La diffusion auprès de tous les collaborateurs utilisant un véhicule dans le cadre de leurs fonctions, une « charte conducteur » mise à jour,

Un process de livraison des lits médicalisés sur la division Maintien à domicile. Les lits sont transportés en 3 parties et sont montés/démontés directement chez les patients. Cette initiative permet de limiter les accidents de travail mais aussi d'augmenter la satisfaction des patients.

Une communication périodique des résultats de sinistralité et d'accidentologie du Groupe auprès de ses équipes accompagné de la construction de plans d'action sur les entités les plus concernées.

Des investissements en vue d'améliorer les conditions et la sécurité au travail (trousses de secours, défibrillateurs, fauteuils ergonomiques, dispositifs médicaux…).

Politique de formation contre les risques psycho-sociaux 44 Dans un cadre général afin de limiter le stress et agir sur les risques psychosociaux, le Groupe a initié plusieurs actions ces dernières années. Des actions de formation sont régulièrement réalisées. Sur le dernier exercice plus de 50 collaborateurs (dont les membres du comité de direction) ont été sensibilisé à ce sujet par un intervenant extérieur. Les objectifs visés sont principalement : De mieux connaître la nature de ces risques

D'alerter sur le rôle des acteurs

De déterminer les conditions nécessaires à la réussite d'une démarche de prévention Le taux de Fréquenceest de 25,43 au 30 juin 2020 contre 24,8 au 30 juin 2019, soit une hausse de 2,5 %. Le taux de Gravité(en jours ouvrés) est de 1,33 au 30 juin 2020 contre 1,40 au 30 juin 2019, soit une baisse de 5 %. 4.3. Professionnalisation et formation du personnel Elément clé dans le parcours professionnel de l'ensemble des collaborateurs du groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL, la formation constitue un des leviers essentiels de notre politique de gestion des ressources humaines et du positionnement commercial et technique sur les différents marchés du groupe. En effet, la formation permet aux collaborateurs d'avoir une bonne connaissance du fonctionnement des dispositifs médicaux qu'ils installent afin d'apporter aux professionnels de santé et aux patients toutes les informations requises. La Société a donc mis en place, au cours de son développement, une politique de formation continue de son personnel tant sur les compétences métiers que sur le management. L'objectif de cette politique de formation des équipes métiers vise notamment à : renforcer le professionnalisme de collaborateurs auprès des interlocuteurs professionnels et du patient et à s'adapter à un métier en évolution ;

apporter les compétences requises au développement de la capacité d'innovation ;

répondre aux attentes des collaborateurs afin de s'enrichir et à retenir les talents. Cette politique de formation vise également à fidéliser les salariés et à réduire le taux de turn-over. La formation a lieu lors de l'intégration du collaborateur et au cours de la vie du salarié au sein de la société. La Société a mis en place des outils pour mettre en œuvre cette politique : notamment des modules E-Learning techniques propres à nos métiers pour garantir la professionnalisation de l'ensemble des collaborateurs. Ces modules sont établis par nos formateurs et/ou experts métiers avec l'appui de nos ressources internes (graphistes, informaticiens), d'un logiciel dédié ou sont construits en partenariat avec des organismes de formation spécialisés. Depuis août 2018, la société a également mis en place un parcours de professionnalisation individualisé et complet pour de nombreux collaborateurs. Ce parcours composé de 400 heures de formation par personne (mix d'accompagnement individuel terrain, de formations collectives présentielles et de formations à distance) concerne les principaux métiers suivants : managers, agents polyvalents, technicien en assistance respiratoires et secrétaires. 45 Concernant le parcours d'intégration en E-Learning, depuis juin 2019, 623 collaborateurs ont suivi l'ensemble des modules. La volonté est d'élargir ce mode de développement de compétences qui permet un accès rapide, simple et immédiat à la formation. En outre, la société favorise le développement des savoir-faire en tenant compte des évolutions techniques, des nouvelles pratiques et des référentiels spécifiques du groupe. Pour cela, chaque division de nos métiers est dotée d'une direction technique composée de 2 à 5 personnes dont la mission première est de former les collaborateurs de la division. D'autres formations transversales sont mises en place : gestes et postures, risques routiers, la prévention des risques psycho sociaux. La moyenne des heures de formation présentielles par collaborateurs est de 7h30 au 30 juin 2020 contre 7h00 au 30 juin 2019. Pour cet exercice, la moyenne d'heures de formation par collaborateur comprenant les heures en présentielles et les heures de formation e-learning est de 7h50. La période de la crise sanitaire (Covid 19) a impacté l'investissement formation sur les derniers mois de l'exercice. 4.4. Les mesures prises en faveur de l'emploi et de l'insertion des personnes handicapées Pour favoriser la diversité, le Groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL cherche à développer l'intégration et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Les actions mises en œuvre sont les suivantes : Recrutement de personnes en situation de handicap ;

Aménagement de postes de travail ;

Partenariat avec des entreprises du secteur adapté et du secteur protégé. Il a été mis en place une campagne de sensibilisation à la diversité du handicap. Cette campagne est composée de quatre étapes principales : Campagne d'affichage ;

Campagne de mailing ;

Bulletins d'information ;

Mise en place d'une cellule d'accompagnement RQTH. 4.5. La politique de lutte contre les discriminations De la même façon qu'il n'existe aucune discrimination basée sur le sexe et à l'égalité de traitement entre ses salariés hommes femmes, il en est de même pour tous les autres sujets, tels que les convictions religieuses, l'état de santé, les mœurs, l'ethnie, les opinions politiques, cette absence de discrimination s'appliquant sur les thèmes du recrutement, de la politique salariale ou bien de la promotion. Les moyens mis en œuvre pour assurer cette politique sont pluriels : Les articles 225-1 à 225-4 du code pénal font l'objet d'un affichage au sein de l'ensemble de nos établissements sur les panneaux prévus à cet effet.

225-1 à 225-4 du code pénal font l'objet d'un affichage au sein de l'ensemble de nos établissements sur les panneaux prévus à cet effet. Par ailleurs, le groupe BASTIDE LE CONFORT MEDICAL s'est engagé dans un contrat de service qualité avec pôle emploi, en novembre 2017. Cette convention intègre notamment le recours 46 pôle emploi pour favoriser le recours à la méthode de recrutement par simulation (MRS), sur le territoire national. Cette méthode originale permet de recruter des candidats adaptés aux postes sans tenir compte du diplôme, de l'expérience et du curriculum vitae. Ce mode de sélection est en cours de déploiement sur deux postes : techniciens et agents polyvalents. 4.6. Accords collectifs conclus dans l'entreprise et leurs impacts sur la performance économique de l'entreprise Un accord collectif de performance d'entreprise relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail a été conclu le 10 décembre 2018 au sein de l'unité économique et sociale. Les principaux objectifs de cet accord sont de : Développer nos capacités d'adaptation et de réaction pour mieux servir les clients/patients,

Permettre à certains collaborateurs autonomes et responsables de mieux organiser la gestion de leur emploi du temps,

Respecter la réglementation du travail. 4.7. Autres informations sociales Emploi : embauches et licenciement 30/06/2019 30/06/2020 Variation Nombre d'embauches (CDI) 407 384 - 6 % Nombre de sorties (CDI) 360 358 non significatif Le Groupe privilégie l'embauche de collaborateurs en CDI (93 % de l'effectif). Cette politique permet de renforcer le professionnalisme et la stabilité des collaborateurs. Le taux de turn over est de 21,03 % sur l'exercice 2019-2020. Il est plus faible par rapport à l'exercice précédent (24,21% sur 2018-2019). Cette amélioration significative du taux de turn-over fait suite aux différentes politiques RH menées sur ces dernières années : Meilleur accompagnement managérial des collaborateurs (cursus d'intégration pour tous les nouveaux managers, plus de 3000 heures de formation en management depuis 3 ans)

Construction de parcours professionnel sur les métiers les plus sensibles (infirmières, techniciens…),

Amélioration du statut social des salariés Bastide Médical (protection sociale renforcée, doublement du budget des œuvres sociales…)

Individualisation des rémunérations pour récompenser le mérite et la performance. 47 Répartition des effectifs par sexe au 30 juin 2020 Au 30 juin 2019 Au 30 juin 2020 variation Hommes : 981 (54%) Hommes : 1061 (54%) + 8,15 % Femmes : 829 (46%) Femmes : 913 (46%) + 10,13 % Caissargues, le 27 octobre 2020 Guy BASTIDE Président Directeur Général 48 RAPPORT DE L'ORGANISME TIERS INDEPENDANT Rapport de l'un des commissaires aux comptes, désigné organisme tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance extra-financière Exercice clos le 30 juin 2020 A l'assemblée générale, En notre qualité de commissaire aux comptes de votre société (ci-après « entité »), désigné organisme tiers indépendant (OTI), accrédité par le COFRAC sous le numéro 3-10491, nous vous présentons notre rapport sur la déclaration consolidée de performance extra-financière relative à l'exercice clos le 30 juin 2020 (ci-après la « Déclaration »), présentée dans le rapport de gestion du Groupe, en application des dispositions des articles L. 225-102-1, R. 225-105 et R. 225-105-1 du code de commerce. Responsabilité de l'entité Il appartient au Conseil d'administration d'établir une Déclaration conforme aux dispositions légales et réglementaires, incluant une présentation du modèle d'affaires, une description des principaux risques extra-financiers, une présentation des politiques appliquées au regard de ces risques ainsi que les résultats de ces politiques, incluant des indicateurs clés de performance. La Déclaration a été établie en appliquant les procédures de l'entité (ci-après le « Référentiel »), dont les éléments significatifs sont présentés dans la Déclaration et disponibles sur demande au siège de l'entité. Indépendance et contrôle qualité Notre indépendance est définie par les dispositions prévues à l'article L. 822-11-3 du code de commerce et le code de déontologie de la profession. Par ailleurs, nous avons mis en place un système de contrôle qualité qui comprend des politiques et des procédures documentées visant à assurer le respect des textes légaux et réglementaires applicables, des règles déontologiques et de la doctrine professionnelle. Responsabilité du commissaire aux comptes désigné OTI Il nous appartient, sur la base de nos travaux, de formuler un avis motivé exprimant une conclusion d'assurance modérée sur : la conformité de la Déclaration aux dispositions prévues à l'article R. 225-105 du code de commerce ;

225-105 du code de commerce ; la sincérité des informations fournies en application du 3° du I et du II de l'article R. 225-105 du code de commerce, à savoir les résultats des politiques, incluant des indicateurs clés de performance, et les actions, relatifs aux principaux risques, ci-après les « Informations ». 1 Accréditation Cofrac Inspection, n°3-1049, portée disponible sur le site www.cofrac.fr 49 Il ne nous appartient pas en revanche de nous prononcer sur le respect par l'entité des autres dispositions légales et réglementaires applicables, notamment en matière de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale, ni sur la conformité des produits et services aux réglementations applicables. Nature et étendue des travaux Nos travaux décrits ci-après ont été effectués conformément aux dispositions des articles A. 225-1 et suivants du code de commerce, à la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention, et à la norme internationale ISAE 30002 : Nous avons pris connaissance de l'activité de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation et de l'exposé des principaux risques ;

Nous avons apprécié le caractère approprié du Référentiel au regard de sa pertinence, son exhaustivité, sa fiabilité, sa neutralité et son caractère compréhensible, en prenant en considération, le cas échéant, les bonnes pratiques du secteur ;

Nous avons vérifié que la Déclaration couvre chaque catégorie d'information prévue au III de l'article L. 225-102-1 en matière sociale et environnementale ainsi que de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ;

225-102-1 en matière sociale et environnementale ainsi que de respect des droits de l'homme et de lutte contre la corruption et l'évasion fiscale ; Nous avons vérifié que la Déclaration présente les informations prévues au II de l'article R. 225-105 lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques et comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l'absence des informations requises par le 2ème alinéa du III de l'article L. 225-102-1 ;

225-105 lorsqu'elles sont pertinentes au regard des principaux risques et comprend, le cas échéant, une explication des raisons justifiant l'absence des informations requises par le 2ème alinéa du III de l'article L. 225-102-1 ; Nous avons vérifié que la Déclaration présente le modèle d'affaires et une description des principaux risques liés à l'activité de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation, y compris, lorsque cela s'avère pertinent et proportionné, les risques créés par ses relations d'affaires, ses produits ou ses services, ainsi que les politiques, les actions et les résultats, incluant des indicateurs clés de performance afférents aux principaux risques ;

Nous avons consulté les sources documentaires et mené des entretiens pour :

apprécier le processus de sélection et de validation des principaux risques ainsi que la cohérence des résultats, incluant les indicateurs clés de performance retenus, au regard des principaux risques et politiques présentés ; corroborer les informations qualitatives (actions et résultats) que nous avons considérées les plus importantes présentées en Annexe. Nos travaux ont été réalisés au niveau de l'entité consolidante.

Nous avons vérifié que la Déclaration couvre le périmètre consolidé, à savoir l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation conformément à l'article L. 233-16, avec les limites précisées dans la Déclaration ;

233-16, avec les limites précisées dans la Déclaration ; Nous avons pris connaissance des procédures de contrôle interne et de gestion des risques mises en place par l'entité et avons apprécié le processus de collecte visant à l'exhaustivité et à la sincérité des Informations ;

Pour les indicateurs clés de performance et les autres résultats quantitatifs que nous avons considérés les plus importants présentés en Annexe, nous avons mis en œuvre : des procédures analytiques consistant à vérifier la correcte consolidation des données collectées ainsi que la cohérence de leurs évolutions ;

des tests de détail, sur la base de sondages, consistant à vérifier la correcte application des définitions et procédures et à rapprocher les données des pièces justificatives. Ces travaux ont 2 ISAE 3000 - Assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information 50 été menés au siège de l'entité et couvrent 100% des données consolidées sélectionnées pour ces tests ; Nous avons apprécié la cohérence d'ensemble de la Déclaration par rapport à notre connaissance de l'ensemble des entités incluses dans le périmètre de consolidation. Nous estimons que les travaux que nous avons menés en exerçant notre jugement professionnel nous permettent de formuler une conclusion d'assurance modérée ; une assurance de niveau supérieur aurait nécessité des travaux de vérification plus étendus. Moyens et ressources Nos travaux ont mobilisé les compétences de cinq personnes et se sont déroulés entre août et octobre 2020 sur une durée totale d'intervention d'environ deux semaines. Nous avons fait appel, pour nous assister dans la réalisation de nos travaux, à nos spécialistes en matière de développement durable et de responsabilité sociétale. Nous avons mené quatre entretiens avec les personnes responsables de la préparation de la Déclaration. Conclusion Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'anomalie significative de nature à remettre en cause le fait que la déclaration consolidée de performance extra-financière est conforme aux dispositions réglementaires applicables et que les Informations, prises dans leur ensemble, sont présentées, de manière sincère, conformément au Référentiel. Commentaires Sans remettre en cause la conclusion exprimée ci-dessus et conformément aux dispositions de l'article A. 225-3 du code de commerce, nous formulons les commentaires suivants : La description du modèle d'affaires nous semble incomplète car elle ne mentionne pas certains éléments, tels que les interactions avec les parties prenantes ou encore les informations relatives au partage de valeur ;

Le processus d'identification des risques extra-financiers et de présentation des politiques et résultats associés a été initié et sera complété lors de l'exercice clos le 30 juin 2021, comme précisé au chapitre « Partie 2 - Identification et description des risques principaux » de la Déclaration. Paris-La Défense, le 30 octobre 2020 KPMG S.A. Fanny Houlliot Nicolas Blasquez Associée Associé Sustainability Services 51 Annexe Informations qualitatives (actions et résultats) considérées les plus importantes Mesures en matière de gestion des déchets d'activités de soins à risques infectieux (DASRI) Procédures de contrôle interne relatives à la lutte contre la corruption et la fraude Mesures en faveur de l'accompagnement des patients Partenariats dans le cadre de la lutte contre les discriminations Indicateurs clés de performance et autres résultats quantitatifs considérés les plus importants Effectif total fin de période Répartition des effectifs par sexe Nombre d'entrées CDI Nombre de sorties CDI Taux de turn-over Taux de fréquence des accidents avec arrêt Nombre d'accidents avec arrêt Taux de gravité des accidents de travail Heures de formation moyennes par salarié Consommation de carburant de la flotte de véhicules Emissions de CO2 liées aux consommations de carburant 52 IV - RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR LE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2020 Conformément aux dispositions de l'article L. 225-37, alinéa 6, du Code de commerce, nous avons l'honneur de vous rendre compte des termes du présent rapport sur le gouvernement d'entreprise. Le présent rapport a été établi par le Conseil d'Administration et a été préparé sur la base des contributions de plusieurs Directions fonctionnelles de la Société, notamment les Directions juridique et financière. Il est précisé que les informations présentées dans ce rapport couvrent l'exercice clos au 30 juin 2020. 1 - COMPOSITION, CONDITIONS DE PREPARATION ET D'ORGANISATION DES TRAVAUX DU CONSEIL 1.1 Répartition du capital social Au 30 juin 2020, la Société est contrôlée par le concert constitué de Brigitte*, Guy* et Vincent* BASTIDE de la manière suivante % des Droit de Actionnaires % du capital votes Financière BGV 1,240% 0,824% SIB, contrôlée par Financière BGV 52,672% 67,714% TOTAL 53,912% 68,538% Il est précisé que Financière BGV détient 70,65% du capital et des droits de vote de SIB, le reste du capital étant détenu notamment par Bpifrance Investissement (21,68%) et IRDI SORIDEC GESTION (3,69%). *Détention en directe non significative. 1.2 Rôle et Composition du Conseil Le Conseil d'Administration détermine les grandes orientations de l'activité de la Société. À ce titre, il examine et approuve les grandes orientations stratégiques du Groupe. Il veille à la mise en œuvre de ces orientations par la Direction Générale. Sous réserve des pouvoirs attribués aux Assemblées Générales d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle, par ses délibérations, les affaires qui le concernent. Les membres du Conseil bénéficient d'une police d'assurance civile des mandataires sociaux en vigueur au sein du Groupe. A la clôture de l'exercice, le Conseil d'Administration était composé de huit membres. 53 Nom, prénom, titre ou administrateur année de comité d'audit et comité des Expériences nomination ou échéance du mandat rémunérations et fonction indépendant renouvellement des risques des nominations apportées BASTIDE Guy, Président 2021 lors de l'AGO statuant sur les expérience du conseil et Directeur NON 27/11/2015 X X comptes au 30 juin opérationnelle Général 2021 2021 lors de l'AGO BASTIDE Vincent NON 27/11/2015 statuant sur les X X expérience administrateur comptes au 30 juin opérationnelle 2021 BPIfrance 2020 lors de l'AGO statuant sur les expérience investissement NON 06/02/2019 Membre Membre comptes au 30 juin financière administrateur 2020 BRANTHOMME 2022 lors de l'AGO statuant sur les expérience Laurence OUI 18/07/2019 Présidente X comptes au 30 juin financière administratrice 2022 2020 lors de l'AGO BRAVARD Dorothée NON 30/11/2017 statuant sur les X Membre expérience administratrice comptes au 30 juin opérationnelle 2020 CHABERNAUD 2022 lors de l'AGO statuant sur les expérience Véronique OUI 18/07/2019 X Présidente comptes au 30 juin opérationnelle administratrice 2022 2022 lors de l'AGO MARES Olivier OUI 18/07/2019 statuant sur les Membre X expérience administrateur comptes au 30 juin opérationnelle 2022 2020 lors de l'AGO VINCENT Claude NON 21/12/2017 statuant sur les X X expérience administrateur comptes au 30 juin opérationnelle 2020 Au cours de l'exercice clos au 30 juin 2020, trois nouveaux administrateurs ont été nommés dont deux administrateurs indépendants en remplacement de deux administrateurs démissionnaires. Madame Véronique CHABERNAUD a été nommée administratrice indépendante et Présidente du comité de nominations et des rémunérations lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2019 en remplacement de Monsieur Jean-Noel CABANIS administrateur démissionnaire. Madame Laurence BRANTHOMME a été nommée administratrice indépendante et Présidente du comité d'audit et des risques lors de l'assemblée générale du 18 juillet 2019 en remplacement de Madame Brigitte BASTIDE administratrice démissionnaire. Monsieur Olivier MARES a été nommé administrateur indépendant lors de l'Assemblée générale du 18 juillet 2019. Il est rappelé que depuis l'Assemblée Générale Extraordinaire du 25 novembre 2016, la durée des mandats des administrateurs nommés à compter de cette date est de trois années expirant à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire des Actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat. Les administrateurs sont rééligibles. 54 Le mandat de l'administratrice, Madame Dorothée BRAVARD, nommée par l'Assemblée générale du 30 novembre 2017 et celui de l'administrateur Bpifrance Investissement, ratifié par l'assemblée générale du 18 juillet 2019, arrivent à expiration lors de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2020. Il sera demandé à l'Assemblée générale annuelle de se prononcer sur le renouvellement des mandats de ces deux administrateurs pour une durée statutaire de trois ans dans les mêmes conditions que les précédentes nominations, à savoir le mandat ne donnera lieu à aucune rémunération et l'administrateur aura droit au remboursement sur présentation des justificatifs de tous les frais exposés dans l'exercice de son mandat. Le mandat de l'administrateur représentant des salariés, Monsieur Claude VINCENT, désigné par le Comité social et économique le 21 décembre 2017 pour une durée de trois ans arrive également à expiration lors de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes de l'exercice clos au 30 juin 2020. Conformément aux dispositions statutaires, le Comité sociale et économique désignera le représentant des salariés pour une nouvelle durée de trois ans. Présentation des administrateurs Guy BASTIDE (81 ans) (Président du conseil d'administration et Directeur général) est diplômé de pharmacie. Après avoir exercé en pharmacie d'officine, il crée en 1977 la société Bastide le Confort Médical. Il participe dès la constitution de la Société à la création du syndicat professionnel regroupant les acteurs du maintien à domicile « Fédération des Prestataire de Santé à domicile » (« FEDEPSAD). Il a occupé le poste d'Administrateur au sein de la FEDEPSAD pendant de très nombreuses années, et en a assumé la Présidence. Vincent BASTIDE (51 ans) (administrateur) est titulaire d'une maîtrise de marketing, il a occupé successivement les postes de responsable d'agence, de directeur de région Sud-Est et de directeur d'exploitation. Dorothée BRAVARD (44 ans) (administratrice) est Directrice des divisions nutrition perfusion et stomathérapie-urologie-cicatrisation au sein du Groupe Bastide le Confort médical. Elle a intégré la société en 2004. Claude VINCENT (62 ans) (administrateur) occupe les fonctions de technicien référent en nutrition perfusion. Il a intégré le groupe en 1989 comme agent d'installation et divers postes de techniciens puis est devenu technicien référent en nutrition perfusion ; Son expérience métier en a fait un référent pour les pôles de prestations. Laurence BRANTHOMME (51 ans) (administratrice indépendante et Présidente du Comité d'audit) diplômé d'expertise comptable, après avoir commencé sa carrière au sein de cabinet d'audit de taille internationale, elle a occupé les postes de Directeur financier au sein de grands groupes. Elle est actuellement directrice des affaires financières d'EURAZEO. Véronique CHABERNAUD (59 ans) (administratrice indépendante et Présidente du comité des nominations et des rémunérations), médecin diplômée en oncologie et de l'ESSEC, après avoir exercé 55 l'art médical, elle a intégré de grands groupes pharmaceutiques occupant divers postes de cadre dirigeant avant de créer sa société de conseils dans le domaine de la santé. Olivier MARES (43 ans), (administrateur indépendant), praticien et chirurgien hospitalier, il est actuellement chef de l'unité de chirurgie ambulatoire du Centre hospitalier de Nimes. Il exerce parallèlement des missions de conseils dans le domaine de la santé et occupe divers postes d'administrateurs au sein d'Universités et du monde associatif. Bpifrance Investissement (administrateur) représentée par Anne-Sophie HERELLE. Madame HERELLE est diplômée d'HEC Paris et de l'University of Michigan. Après avoir travaillé pour J.P. Morgan, elle est actuellement directrice Large Cap au sein de Bpifrance Investissement. Il est précisé que le Conseil a nommé comme censeur en date du 06 février 2019, la société IRDI SORIDEC GESTION. Le Conseil dans sa composition respecte les dispositions légales relatives à la représentativité équilibrée homme / femme au sein du dit Conseil. Le Conseil comprend une diversité d'âge, de qualification et d'expérience professionnelle. Vous trouverez en annexe au présent rapport les noms des administrateurs en fonction, les dates de prise d'effet et d'expiration de leurs mandats, les fonctions exercées par eux dans la Société ainsi que les fonctions et mandats exercés dans d'autres sociétés du Groupe et hors Groupe. Les qualités que doivent requérir l'administrateur sont la compétence, l'intégrité, l'expérience et une volonté de prendre en compte l'intérêt de tous les actionnaires. Aucun administrateur n'a fait l'objet : d'une condamnation pour fraude,

d'une faillite, mise sous séquestre ou liquidation,

d'une incrimination et/ou sanction publique officielle prononcée par des autorités statutaires ou réglementaires y compris des organismes professionnels désignés),

tout empêchement par un tribunal d'agir en qualité de membre d'un organe d'administration, de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'intervenir dans la gestion ou la conduite des affaires d'un émetteur,

d'une sanction publique prononcée ou n'a été impliqué dans une faillite au cours des cinq dernières années. Les règles légales et règlementaires relatives au cumul des mandats sont respectées par chaque administrateur. 1.3. Conditions de préparation des travaux du Conseil d'Administration Le Président : s'assure que les administrateurs sont en mesure de remplir leur mission et veille notamment à ce qu'ils disposent des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission ;

s'assure que les représentants des organes représentatifs du personnel sont régulièrement convoqués et disposent des informations et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission. 56 Le Conseil d'Administration est assisté du Comité d'audit et des risques et du Comité des nominations et des rémunérations. Le Conseil est assisté d'un censeur, IRDI SORIDEC GESTION dont le représentant est Monsieur Bertrand RELIGIEUX. 1.4. Conditions d'organisation des travaux du Conseil Le Président dirige les séances du Conseil dont le fonctionnement est régi par un règlement intérieur. Aux rendez-vous obligatoires du Conseil (arrêté des comptes annuels et semestriels) s'ajoutent les séances dont la tenue est justifiée par la marche de la société et des affaires. Le Conseil d'administration peut être réuni sur toute question chaque fois que l'intérêt de la Société l'exige. 1.4.1 Les réunions du Conseil et la participation aux séances Le Conseil d'Administration est convoqué par le Président par lettre simple avec remise contre décharge ou par lettre recommandée avec accusé de réception, selon le délai prévu par le règlement intérieur. En pratique, le Président convoque le Conseil dans un délai de cinq jours minimum. Au cours de l'exercice écoulé, le Conseil d'Administration s'est réuni six fois. Le taux de participation des membres du conseil est de 94 %. Le Conseil d'Administration a notamment pour mission : La stratégie de financement et d'endettement du Groupe ainsi que sa mise en œuvre ;

L'examen et l'approbation du budget annuel du Groupe;

L'arrêté des états financiers annuels sociaux et consolidés de l'exercice clos au 30 juin ainsi que des états semestriels arrêtés au 31 décembre ;

L'examen du bilan social et des documents de gestion prévisionnelle ;

L'examen et l'allocation déléguée des programmes d'attribution d'actions de préférence, de bons ou d'options ;

L'examen et l'autorisation de tout investissement ou toute opération de croissance externe significative ;

La préparation de l'assemblée générale annuelle (ordre du jour, projet des résolutions, rapport de gestion, sections du document de référence ou autres rapports devant émaner du Conseil) ; Le Conseil d'Administration détermine également les orientations stratégiques de l'activité de la Société. Il peut se saisir de toute question ponctuelle intéressant la bonne marche de l'entreprise. Les commissaires aux comptes sont régulièrement convoqués à toutes les séances du Conseil d'Administration qui examinent ou arrêtent les comptes annuels ou intermédiaires. Au cours de l'exercice clos, les séances du Conseil d'Administration ont été présidées par le Président du Conseil. Le Président veille à ce que les organes représentatifs du personnel soient régulièrement convoqués. Au cours de l'exercice clos, les représentants du Comité Social et Economique ont été convoqués à toutes les réunions du Conseil. 57 1.4.2 Les comptes-rendus de séance Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le secrétaire du Conseil nommé à chaque réunion, puis arrêté par le Président qui le soumet à l'approbation du Conseil suivant. Il est retranscrit dans le registre des procès-verbaux après signature du Président et d'un administrateur. 1.4.3 L'information du Conseil A l'occasion des séances du Conseil, les administrateurs reçoivent tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le Conseil est informé par le biais de documents préparés préalablement par l'ensemble des services administratifs avant séance afin de pouvoir prendre les meilleures décisions. Chaque administrateur peut également formuler toutes demandes d'information auprès de l'ensemble des services de la société, préalablement à la tenue d'un Conseil d'Administration ou à tout moment en cours de l'exercice. 1.4.4 Evaluation des travaux du Conseil Un Comité d'audit et des risques existe et émet ses avis auprès du Conseil. Le comité d'audit et des risques qui en début d'exercice était composé de trois membres du Conseil d'Administration, à savoir Madame Dorothée BRAVARD, Bpifrance Investissement et Monsieur Jean-Noël CABANIS a vu sa composition modifiée en date du 18 juillet 2019. Ont été nommés au Comité d'audit et des risques Madame Laurence BRANTHOMME en qualité de Présidente en remplacement de Monsieur Jean-Noël CABANIS démissionnaire et Monsieur Olivier MARES. Le Comité d'audit s'est réuni cinq fois au cours de l'exercice. Il a principalement examiné le contrôle interne et sa mise en oeuvre, les travaux des commissaires aux comptes, les projets de communiqués financiers, et la mise en place du reporting financier des filiales. Un Comité des nominations et des rémunérations existe et émet ses avis auprès du Conseil. Le Comité des nominations et des rémunérations qui en début d'exercice était composé de trois membres du Conseil d'Administration, à savoir Monsieur Jean-Noël CABANIS (Président), Madame Dorothée BRAVARD, Bpifrance Investissement a vu sa composition modifiée en date du 18 juillet 2019. A été nommée au Comité des nominations et des rémunérations Madame Véronique CHABERNAUD en qualité de Présidente en remplacement de Monsieur Jean-Noël CABANIS, démissionnaire. Le Comité des nominations et des rémunérations s'est réuni trois fois au cours de l'exercice clos. La Direction a présenté au Comité des nominations et des rémunérations la politique de rémunération incitative à long terme des managers et de certaines catégories de collaborateurs. Le Comité a été informé des modifications légales issues de la Loi Pacte du 22 mai 2019 et de l'ordonnance du 27 novembre 2019 relatives à la rémunération des mandataires sociaux de sociétés cotées. 1.4.5 Principes et règles en matière de rémunération et avantages en nature Ces informations sont présentées en partie 3 du présent rapport. 58 1.5 Restrictions éventuelles apportées aux pouvoirs du Directeur Général Les pouvoirs de Monsieur Guy BASTIDE, au titre de son mandat de Directeur Général ne font l'objet d'aucune limitation statutaire, ni d'aucune limitation par le Conseil. 1.6. Modalités d'exercice de la Direction Générale et unicité des fonctions de Direction La Présidence du Conseil d'Administration et la Direction Générale de la Société sont exercées par Monsieur Guy BASTIDE. 1.7 - Opérations sur titre réalisées par les dirigeants Au titre de cet exercice, ont été réalisées les transactions suivantes : Guy BASTIDE : acquisition de 1.351 actions

Vincent BASTIDE : néant

Dorothée BRAVARD : néant

Claude VINCENT : néant

Bpifrance Investissement : néant

Laurence BRANTHOMME : néant

Véronique CHABERNAUD : néant

Olivier MARES : néant

Brigitte BASTIDE* : néant

Jean-Noel CABANIS* : néant Ces informations ne concernent que les opérations intervenues au cours de l'exercice clos au 30 juin 2020. *Démissionnaire juillet 2019 2 - CODE DE GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE La société se réfère aux préconisations Middlenext, sous réserve des exclusions justifiées dans le présent rapport conformément à l'article L.225-37 du Code de Commerce. Ce code Middlenext est consultable sur le site internet www.middlenext.com/IMG/pdf/Code_de_gouvernance_site.pdf. La société dispose à son siège social d'un exemplaire de ce code de gouvernement à disposition permanente des membres composant les organes de cette gouvernance. Le code de gouvernance auquel se réfère la société est celui de Middlenext et voici l'analyse de conformité avec ce code : 59 thèmes conformité R1 Déontologie des membres du conseil dans le règlement et dans la charte R2 conflit d'intérêt pas de procédure formalisée mais examen au moment de la nomination R3 Composition du conseil - présence de membre indépendants conforme R4 Information des membres du conseil conforme R5 Organisation des réunions du conseil et des comités conforme R6 Mise en place des comités conforme R7 Mise en place du règlement intérieur du conseil conforme (pas internet) R8 Choix de chaque administrateur conforme R9 Durée des mandats des membres du conseil conforme R10 Rémunération de l'administrateur conforme R11 Mise en place d'une évaluation des travaux du conseil coforme R12 Relation avec les actionnaires conforme R 13 Définition et transparance de la rémunération des dirigeants mandataires sociaux conforme sous réserves des mentions portées dans le RGE R14 Préparation de la succession des dirigeants pas de plan formalisé R15 Cumul contrat de travail et mandat social conforme R16 Indemnités de départ sans objet R 17 Régimes de retraite supplémentaires sans objet R18 Stock-options et attribution gratuite d'actions conforme R19 Revue des points de vigilance à mettre en œuvre Le gouvernement d'entreprise est basé sur des valeurs de compétence, de respect des membres et des actionnaires, du respect de l'intérêt social. Le Conseil constate notamment l'absence de conflits d'intérêt au sein dudit Conseil, et n'a pas eu connaissance de l'existence de tels conflits d'intérêts privés entre les administrateurs et leurs devoirs envers la société. Il existe un lien de parenté entre les administrateurs Guy BASTIDE et Brigitte BESSIERE (démissionnaire en juillet 2019) épouse BASTIDE qui sont époux. Il existe un lien de parenté entre les époux Guy et Brigitte BASTIDE (démissionnaire) administrateurs et leur fils, Monsieur Vincent BASTIDE, également administrateur. Sont considérés comme administrateurs indépendants, les administrateurs qui n'ont pas de lien de parenté, de proximité ou salarial avec la société et ou ses dirigeants. A ce jour, Mesdames BRANTHOMME et CHABERNAUD et Monsieur Olivier MARES répondent aux critères de l'administrateur indépendant. Les membres du Conseil d'Administration s'impliquant dans la gestion opérationnelle de la société, sont en étroite relation avec les différents services de la société. A ce titre, ils peuvent accéder à des informations de toute nature. Auto Evaluation du conseil En application du Règlement intérieur du Conseil d'administration, l'autoévaluation relève des missions du Comité des Nominations et des Rémunérations. Celui-ci n'ayant pas procédé à cette évaluation, le Conseil n'a pas été en mesure de se conformer sur ce point au code Middlenext. 60 3 - LES ELEMENTS DE REMUNERATION DES MANDATAIRES SOCIAUX L'article L.225-100 du Code de commerce dispose : Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, lorsqu'une assemblée générale a statué sur des principes et critères dans les conditions prévues aux articles L.225- 37-2 ou L.225-82-2, l'assemblée générale statue sur les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice antérieur par des résolutions distinctes pour le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, le directeur général, les directeurs généraux délégués, ou pour le président du directoire et les autres membres du directoire ou le directeur général unique. » Le versement des éléments de rémunérations variables et exceptionnels est conditionné à l'approbation par une assemblée générale ordinaire des éléments de rémunération de la personne concernée dans les conditions prévues à l'article L225-100 du code de commerce. L'approbation de l'Assemblée générale est requise pour toute modification de ces éléments de rémunération et à chaque renouvellement de mandat. Au cas particulier, la politique de rémunération des dirigeants mandataires sociaux au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 a été décidée par le Conseil le 30 octobre 2019 et approuvée par l'Assemblée Générale du 18 décembre 2019. Cette politique de rémunération respecte l'intérêt social et contribue à la stratégie commerciale ainsi qu'à la pérennité de l'entreprise par sa cohérence et son équilibre par rapport à la rémunération des autres salariés de la société et la situation financière de la société. L'Assemblée générale du 18 juillet 2019 a fixé à 200.000 euros le montant global par exercice de la rémunération (anciennement dénommée jetons de présence) pouvant être allouée aux administrateurs. Le Conseil fixe librement la répartition de cette somme allouée aux membres du conseil. Le Conseil d'administration a décidé de la répartition de cette somme entre administrateurs. Une partie de la rémunération est forfaitaire, une autre partie de la rémunération repose sur l'assiduité aux séances du Conseil et des Comités. Aucun membre du Conseil n'a bénéficié d'actions gratuites ou de stock option au cours de l'exercice. 3.1 la rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos au 30 juin 2020 Rémunération versée ou due à Monsieur Guy BASTIDE, Président et Directeur Général au titre de l'exercice clos au 30 juin 2020. Les principes et critères de détermination de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération de ce mandataire social ont été décidés par décision du Conseil le 30 octobre 2019 et approuvés par l'Assemblée Générale du 18 décembre 2019. Il s'agit des principes fixés conformément par le Code Middlenext : Exhaustivité : la détermination des rémunérations des mandataires dirigeants doit être

exhaustive : partie fixe, partie variable (bonus), stock-options, actions gratuites, jetons de présence, conditions de retraite et avantages particuliers doivent être retenus dans l'appréciation globale de la rémunération. 61 Équilibre entre les éléments de la rémunération : chaque élément de la rémunération doit être motivé et correspondre à l'intérêt général de l'entreprise.

entre les éléments de la rémunération : chaque élément de la rémunération doit être motivé et correspondre à l'intérêt général de l'entreprise. Benchmark : cette rémunération doit être appréciée, dans la mesure du possible, dans le contexte d'un métier et du marché de référence et proportionnée à la situation de la société, tout en prêtant attention à son effet inflationniste.

: cette rémunération doit être appréciée, dans la mesure du possible, dans le contexte d'un métier et du marché de référence et proportionnée à la situation de la société, tout en prêtant attention à son effet inflationniste. Cohérence : la rémunération du dirigeant mandataire social doit être déterminée en cohérence avec celle des autres dirigeants et des salariés de l'entreprise.

: la rémunération du dirigeant mandataire social doit être déterminée en cohérence avec celle des autres dirigeants et des salariés de l'entreprise. Lisibilité des règles : les règles doivent être simples et transparentes ; les critères de performance utilisés pour établir la partie variable de la rémunération ou, le cas échéant, pour l'attribution d'options ou d'actions gratuites doivent être en lien avec la performance de l'entreprise, correspondre à ses objectifs, être exigeants, explicables et, autant que possible, pérennes. Ils doivent être détaillés sans toutefois remettre en cause la confidentialité qui peut être justifiée pour certains éléments.

des règles : les règles doivent être simples et transparentes ; les critères de performance utilisés pour établir la partie variable de la rémunération ou, le cas échéant, pour l'attribution d'options ou d'actions gratuites doivent être en lien avec la performance de l'entreprise, correspondre à ses objectifs, être exigeants, explicables et, autant que possible, pérennes. Ils doivent être détaillés sans toutefois remettre en cause la confidentialité qui peut être justifiée pour certains éléments. Mesure : la détermination de la rémunération et des attributions d'options ou d'actions gratuites doit réaliser un juste équilibre et tenir compte à la fois de l'intérêt général de l'entreprise, des pratiques du marché et des performances des dirigeants.

: la détermination de la rémunération et des attributions d'options ou d'actions gratuites doit réaliser un juste équilibre et tenir compte à la fois de l'intérêt général de l'entreprise, des pratiques du marché et des performances des dirigeants. Transparence : l'information annuelle des « actionnaires » sur l'intégralité des rémunérations et des avantages perçus par les dirigeants est effectuée conformément à la réglementation applicable. Cette rémunération est présentée pour avis au Comité des nominations et des rémunérations. Les principes retenus pour fixer cette rémunération n'ont pas changé depuis. Le Président Directeur général a perçu une rémunération en conformité avec la politique de rémunération approuvée par l'Assemblée générale du 18 décembre 2019. RÉMUNÉRATION FIXE Monsieur Guy BASTIDE n'a perçu aucune rémunération en sa qualité de Président du Conseil d'administration. Au cours de cet exercice, Monsieur Guy BASTIDE, en qualité de Directeur Général, a bénéficié d'une rémunération brute fixe d'un montant de 192.900 euros. RÉMUNÉRATION VARIABLE Au cours de cet exercice, Monsieur Guy BASTIDE, en qualité de Président et Directeur Général, n'a bénéficié d'aucune rémunération variable. RÉMUNÉRATIONS EXCEPTIONNELLES Au cours de cet exercice, Monsieur Guy BASTIDE, en qualité de Président et Directeur Général, n'a bénéficié d'aucune rémunération exceptionnelle RÉMUNÉRATIONS DE LONG TERME Au cours de cet exercice, Monsieur Guy BASTIDE, en qualité de Président et Directeur Général, n'a bénéficié d'aucune rémunération de long terme. AVANTAGES Monsieur Guy BASTIDE n'a perçu aucun avantage en sa qualité de Président du Conseil d'administration. 62 Au cours de cet exercice, Monsieur Guy BASTIDE, en qualité de Directeur Général, a bénéficié d'un avantage en nature (véhicule) de 9.909,36 €. INDEMNITÉ DE DÉPART Au cours de cet exercice, il n'a pas été mis en place de mécanisme d'indemnité de départ. INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE Au cours de cet exercice, il n'a pas été mis en place de mécanisme d'engagement de non-concurrence assortie d'une indemnité. ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LE PRESIDENT ET DIRECTEUR GENERAL ET LES SALARIES Au titre de la loi Pacte du 22 mai 2019, est mentionné le niveau de rémunération du Président Directeur Général au regard : de la rémunération moyenne sur une base équivalent temps plein des salariés de la société, autres que les mandataires sociaux (1);

de la rémunération médiane des salariés de la société sur une base équivalent temps plein autres que les mandataires sociaux des mandataires sociaux (2). Informations selon l'article L237-37-3-I-7 du code de commerce Exercice Ratio Exercice Ratio Exercice Ratio Exercice Ratio Exercice clos Ratio clos au clos au 30 clos clos au 30 30.06.2020 30 juin juin 2017 30.06.2018 juin 2019 2016 (1) X X 28 311 7.35 28 444 8.36 28.420 € 4,78 28.495 € 7,12 (2) X X 22 450 9.27 22 598 10.52 22.866 € 5,94 22.763 € 8,91 (X) données non accessibles Informations selon l'article L237-37-3-I-7 du code de commerce En euros 30 juin 2016 30 juin 2017 30 juin 2018 30 juin 2019 30 juin 2020 Masse 35 595 539 39 622 580 42 082 941 41 826 244 43 565 029 salariale Résultat 6 034 415 3 460 437 2 773 325 (3 344 168) 2 934 426 d'exploitation Rémunératio Donnée non 28.311 28.244 28.420 28.495 moyenne accessible autres que les dirigeants 63 La rémunération versée ou due aux administrateurs au titre de l'exercice clos au 30 juin 2020. L'Assemblée générale du 18 juillet 2019 a fixé à 200.000 euros le montant global par exercice de la rémunération (anciennement dénommée jetons de présence) pouvant être allouée aux administrateurs. Le Conseil fixe librement la répartition de cette somme allouée aux membres du conseil. Le Conseil d'administration a décidé de la répartition de cette somme entre administrateurs. Une partie de la rémunération est forfaitaire, une autre partie de la rémunération repose sur l'assiduité aux séances du Conseil et des Comités. Aucun membre du conseil n'a bénéficié d'actions gratuites ou de stock option au cours de l'exercice. Les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux figurent dans le tableau ci- dessous Les mandataires sociaux n'ayant perçu aucun variable la proportion de la rémunération fixe et variable est sans objet. Aucun variable n'ayant été versé ou attribué, aucune restitution d'une rémunération variable n'a été demandée. La rémunération totale des mandataires sociaux a respecté la politique de rémunération en appliquant les principes de sa politique définis ci-dessus et contribue ainsi à la pérennité de la société et donc aux performances à long terme de la société. Il n'y a pas eu d'écart par rapport à la politique de rémunération définie ou à sa mise en œuvre. Les rémunérations versées ou attribuées ont été conformes à la politique précédemment approuvée par l'Assemblée Générale. 64 SYNTHESES DES REMUNERATIONS DES MANDATAIRES SOCIAUX (1) Rémunérations Total Fixe Variable Avantages Attribution Rémunérati Rémunérati brutes versées au de titres ons des on versées titre de mandats mandats ou sociaux exercés au d'administr attribuées cours de l'exercice ateurs au par une clos le 30 juin 2020 titre de leur entreprise (en euros) activité comprise dans le périmètre de consolidati on Guy BASTIDE 202 809 192 900 X 9 909 X X X Dorothée X X X X X X X BRAVARD(1) Vincent BASTIDE (1) X X X X X X X Claude VINCENT(1) X X X X X X X Jean-Noël CABANIS* X X X X X X X Brigitte BASTIDE* X X X X X X X Bpifrance X X X X X X X Investissement Laurence X X X X X 37.500 X BRANTHOMME Véronique X X X X X 32.500 X CHABERNAUD Olivier MARES X X X X X 35.000 X Rémunérations supportées directement par la ou les sociétés dans la(les)quelle(s) le mandat est exercé *démissionnaire en cours d'exercice 65 Il est précisé que Monsieur Vincent Bastide, Directeur Général Adjoint, Madame Dorothée BRAVARD, directrice division nutrition perfusion diabète stomathérapie, et Monsieur Claude VINCENT, technicien référent division nutrition perfusion, salariés de la société n'ont perçu aucune rémunération au titre de leur mandat d'administrateur. Il est toutefois précisé que ces personnes perçoivent des rémunérations au titre de leurs fonctions opérationnelles par les sociétés du Groupe qui ne sont pas mentionnées ici pour des raisons de confidentialité. La société n'a pris aucun engagement financier pour le compte des mandataires sociaux. Les mandataires sociaux n'ayant perçu aucun variable, la proportion de la rémunération fixe et variable est sans objet. Aucun variable n'ayant été versé ou attribué, il n'a pas été fait utilisation de la possibilité de demander la restitution d'une rémunération variable. 3.2. - Politique de rémunération des mandataires sociaux au titre de l'exercice clos au 30 juin 2021 : principes et critères de détermination des éléments composant la rémunération Principes de rémunération des mandataires sociaux exécutifs Si la politique de rémunération devait être modifiée, seraient soumis à une assemblée générale la description et l'explication de toutes les modifications substantielles, et la manière dont sont pris en compte les votes les plus récents des actionnaires sur la politique de rémunération et sur les informations mentionnées au I de l'article L. 225-37-3 et, le cas échéant, les avis exprimés lors de la dernière assemblée générale ; Les modalités d'application des dispositions de la politique de rémunération aux mandataires sociaux nouvellement nommés ou dont le mandat est renouvelé, dans l'attente, le cas échéant, de l'approbation par l'assemblée générale des modifications importantes de la politique de rémunération, mentionnée au II de l'article L. 225-37-2, seront identiques à celles pour les mandats en cours. Si le conseil d'administration est amené à prendre des mesures dérogeant à l'application de la politique de rémunération conformément au deuxième alinéa du III de l'article L. 225-37-2, les conditions procédurales en vertu desquelles ces dérogations appliquées sont ces mesures devront être soumis préalablement au Comité des nominations et des rémunérations. Elles devront impérativement respecter les principes de la politique de rémunération exposés ci- dessus. Le Conseil d'administration n'a pas analysé les principes de cette politique pour les rémunérations versées aux administrateurs par le Groupe au titre de leur fonction opérationnelle pour les raisons exposées de confidentialité. Sous cette réserve, le Conseil se conforme au code Middlenext. Politique de rémunération du Président et Directeur Général, au titre de l'exercice clos au 30 juin 2021. RÉMUNÉRATION FIXE Le Président ne perçoit aucune rémunération en sa qualité de Président du Conseil d'administration mais il perçoit une rémunération fixe brute annuelle de 192.900 euros au titre de son mandat de Directeur Général selon les critères exposés en préambule. 66 RÉMUNÉRATION VARIABLE Le Président Directeur Général ne bénéficie pas d'une rémunération variable. Le versement des éléments de rémunération variable et fixe sont conditionnés à l'approbation de l'assemblée générale. L'approbation de l'Assemblée générale est requise pour toute modification de ces éléments de rémunération et à chaque renouvellement de mandat. RÉMUNÉRATIONS EXCEPTIONNELLES Le Président Directeur Général ne bénéficie pas d'une rémunération exceptionnelle. RÉMUNÉRATIONS DE LONG TERME Le Président Directeur Général ne bénéficie pas d'une rémunération de long terme. AVANTAGES Le Président Directeur Général bénéficie des régimes de garanties collectives « frais de santé » et incapacité, invalidité, décès » bénéficiant aux cadres salariés en vigueur au sein de la Société, d'une assurance responsabilité civile, d'un véhicule de fonction (avantage en nature). INDEMNITÉ DE DÉPART Aucun mécanisme n'a été mis en place. INDEMNITÉ DE NON-CONCURRENCE Il n'a pas été mis en place de mécanisme d'engagement de non-concurrence. 4 - INFORMATIONS SUR LES CONVENTIONS ET ENGAGEMENTS VISES AUX ARTICLES L.225-22-1, L 225-38 OU L.225-42-1 DU CODE DE COMMERCE Il est demandé à l'Assemblée Générale d'approuver les conventions et engagements susvisés, régulièrement autorisés par le Conseil d'Administration au cours de l'exercice écoulé listés ci-après : conclusion d'un bail commercial avec la SCI FPS IFS,

conclusion d'un bail commercial avec la SCI FPS COURNON,

conclusion d'un bail commercial avec la SCI BASTIDE LES PORTES DE CAMARGUE,

conclusion d'un bail commercial avec la SCI FMF CHOLET,

conclusion d'un bail commercial avec la SCI FMF LONS,

Résiliation d'un bail commercial avec la SCI BASTIDE GALLARGUES LE MONTUEUX ;

Avenant à Bail entre la SA BASTIDE LE CONFORT MEDICAL et ses filiales et les SCI BASTIDE Ainsi que ceux et celles conclus au cours des exercices antérieurs et qui se sont poursuivis au cours de l'exercice écoulé. En application de l'article L.225-40-1 du Code de commerce, le Conseil a procédé à l'examen des conventions conclues et autorisées au cours d'exercices antérieurs dont l'exécution s'est poursuivie au cours du dernier exercice. Ces conventions ont été communiquées aux commissaires aux comptes en vue de l'établissement de leur rapport spécial. 67 Conformément à l'article L.225-37-4 du Code de commerce, le présent rapport mentionne, sauf lorsqu'elles portent sur de opérations courantes et conclues à des conditions normales, les conventions intervenues, directement ou par personne interposée, entre, d'une part, l'un des mandataires sociaux ou l'un des actionnaires disposant d'une fraction des droits de vote supérieure à 10 % d'une société et, d'autre part, une autre société contrôlée par la première au sens de l'article L. 233-3, à l'exception des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales ; Le Conseil indique qu'il n'a pas été conclu de conventions de cette nature. Au titre de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, le Conseil a mis en place une procédure d'évaluation afin de savoir si les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Cette évaluation devra se faire régulièrement. Au titre de cette nouvelle loi, le présent rapport doit décrire cette procédure. Il s'agit de conventions conclues par la Société et une ou plusieurs personnes intéressées dont l'objet est courant et les conditions peuvent être considérées comme normales. Au cours de cet exercice, aucune autre convention de ce type n'a été conclue à l'exception des baux commerciaux qui auraient pu être considérées comme étant normale compte tenu de leur significativité et de nature qui pourraient être qualifiées de normales compte tenu du nombre important de baux conclus au sein du groupe. Toutefois, compte tenu de la jurisprudence en la matière, le Conseil juge préférable de soumettre ces conventions dès lors qu'elles ont été conclues entre personnes intéressées à autorisation préalable du Conseil et à l'approbation de l'assemblée générale en application des dispositions relatives aux conventions réglementées. Aucune convention de ce type n'a été conclue par la Société. La question aurait pu se poser pour les baux mais la jurisprudence actuelle incite le Conseil à les qualifier de conventions règlementées. Il est rappelé que les personnes intéressées directement et indirectement à ces conventions ne peuvent pas participer part à l'évaluation de celles-ci. 5 - LES MODALITES DE PARTICIPATION DES ACTIONNAIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE Les actionnaires participent à l'Assemblée selon les dispositions statutaires de la société ainsi que les dispositions légales et réglementaires. La Société tient son assemblée générale à son siège social. 6 - LES ELEMENTS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE EN CAS D'OFFRE PUBLIQUE (art L225-37- 5 du code de commerce) La structure du capital de la société ; Elle est exposée en point 7 du présent rapport. Il existe des droits de vote double pour les actionnaires inscrits en compte nominatif depuis plus de deux ans.

; Elle est exposée en point 7 du présent rapport. Il existe des droits de vote double pour les actionnaires inscrits en compte nominatif depuis plus de deux ans. Les restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote et aux transferts d'actions ou les clauses des conventions portées à la connaissance de la société en application de l'article L. 233-11 ; 68 Les participations directes ou indirectes dans le capital de la société dont elle a connaissance en vertu des articles L. 233-7 et L. 233-12 ; Franchissement du seuil statutaire de 2% du capital

à la baisse par la SA LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER en date du 08 juin 2020.

à la baisse par la SA LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER en date du 08 juin 2020. La liste des détenteurs de tout titre comportant des droits de contrôle spéciaux et la description de ceux-ci ; Néant

ceux-ci ; Les mécanismes de contrôle prévus dans un éventuel système d'actionnariat du personnel, quand les droits de contrôle ne sont pas exercés par ce dernier ; Néant

Les accords entre actionnaires dont la société a connaissance et qui peuvent entraîner des restrictions au transfert d'actions et à l'exercice des droits de vote ; Néant

Les règles applicables à la nomination et au remplacement des membres du conseil d'administration ainsi qu'à la modification des statuts de la société ; Elles sont conformes aux règles légales et statutaires.

Les pouvoirs du conseil d'administration, en particulier en ce qui concerne l'émission ou le rachat d'actions ; Ils sont présentés en Ch IV partie générale, Ch III partie spéciale du rapport de gestion.

Les accords conclus par la société qui sont modifiés ou prennent fin en cas de changement de contrôle de la société, sauf si cette divulgation, hors les cas d'obligation légale de divulgation, porterait gravement atteinte à ses intérêts ; Néant

Les accords prévoyant des indemnités pour les membres du conseil d'administration ou les salariés, s'ils démissionnent ou sont licenciés sans cause réelle et sérieuse ou si leur emploi prend fin en raison d'une offre publique d'achat ou d'échange. Néant 7 - STRUCTURE DU CAPITAL La Société est contrôlée par la société SIB qui regroupe la majeure partie des participations de membres de la famille Bastide. Actions Droits de Votes Plus de 90 % X X de 66.66 % à 90 % X SIB de 50% à 66.66 % SIB X de 33.33 à 50% X X de 25 à 33.33 % X X de 20 à 25 % X X de 15 à 20 % X X de 10 à 15 % X X de 5 à 10 % X X Au 30 juin 2020, SIB détenait 52,672 % du capital social et 67,714 % des droits de vote du capital. 69 8 - TABLEAUX DES DELEGATIONS CONSENTIES AU CONSEIL D'ADMINISTRATION 8.1 Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes ou autres dont la capitalisation serait admise Date de Durée Date d'expiration Montant Usage l'assemblée 30 novembre 26 mois 30 janvier 2020 Au plus Il n'a pas été fait 2017 1.000.000 € usage de cette délégation 8.2 Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et/ou de l'une de ses filiales avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Date de Durée Date d'expiration Montant Usage l'assemblée 30 novembre 26 mois 30 janvier 2020 Au plus Il n'a pas été fait 2017 1.000.000 € usage de cette délégation 8.3 Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription par offre au public Date de Durée Date d'expiration Montant Usage l'assemblée 30 novembre 26 mois 30 janvier 2020 Au plus Il n'a pas été fait 2017 1.000.000 € usage de cette délégation 8.4 Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ordinaires et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec suppression de droit préférentiel de souscription par placement prive vise au ii de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier Date de Durée Date d'expiration Montant Usage l'assemblée 30 novembre 26 mois 30 janvier 2020 Au plus Il n'a pas été fait 2017 1.000.000 € usage de cette délégation 70 8.5 Délégation de compétence consentie au Conseil d'Administration a l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'augmentation de capital avec ou sans droits préférentiel de souscription en cas de demandes excédentaires Date de Durée Date d'expiration Montant Usage l'assemblée 30 novembre 26 mois 30 janvier 2020 Dans la limite de Il n'a pas été fait 2017 15% de l'émission usage de cette initiale délégation 8.6 Autorisation consentie au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social dans la limite de 10%, avec suppression de droit préférentiel de souscription, en vue de rémunérer des apports en nature de titres ou valeurs mobilières donnant accès au capital Date de Durée Date d'expiration Montant Usage l'assemblée 30 novembre 26 mois 30 janvier 2020 330.326,40 € Il n'a pas été fait 2017 usage de cette délégation 8.7 Délégation consentie au Conseil d'Administration pour augmenter le capital par émission d'actions ou de valeurs mobilières donnant accès au capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise en application des articles L.3332-18 et suivants du Code du travail avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers Date de Durée Date d'expiration Montant Usage l'assemblée 30 novembre 26 mois 30 janvier 2020 3% du capital Il n'a pas été fait 2017 social usage de cette délégation 8.8 Autorisation consentie au Conseil d'Administration en vue de racheter ou vendre les actions de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce Date de Durée Date d'expiration Montant Usage l'assemblée 18 décembre 18 mois 18 juin 2021 Au plus 10% du Il a été fait usage 2019 nombre d'actions de cette délégation 71 8.9 Autorisation consentie au Conseil d'Administration en vue d'annuler les actions rachetées de la Société dans le cadre du dispositif de l'article L.225-209 du Code de commerce Date de Durée Date d'expiration Montant Usage l'assemblée 18 Décembre 24 mois 18 décembre Au plus 10% du Il n'a pas été fait 2019 2021 nombre d'actions usage de cette délégation 8.10 Autorisation consentie au Conseil d'Administration de procéder en une ou plusieurs fois

l'attribution d'actions de préférence au bénéfice de cadres ou mandataires sociaux dirigeants Date de Durée Date d'expiration Montant Usage l'assemblée 18 Décembre 38 mois 18 février 2023 Au plus 3 % du Il a été fait usage 2019 nombre d'actions de cette délégation Fait à Caissargues, le 27 octobre 2020 Monsieur Guy BASTIDE Président du Conseil d'Administration 72 Annexe : Tableau des mandats au 30 juin 2020 Date de 1ère nomination et Autres Fonctions et Autres mandats et fonctions exercés hors échéance du mandat mandats exercés dans le groupe groupe Gérant de la : Guy BASTIDE SCI BASTIDE GALLARGUES Novembre 2015/ 2021 Président du Conseil Gérant de la d'Administration de Bastide, SCI BASTIDE Le Confort Médical SA Directeur Général Gérant de : • SCI BASTIDE 2 • SCI BASTIDE 3 • SCI BASTIDE 4 Président de la SAS FINANCIERE BASTIDE Administrateur Délégué SA DORGE MEDIC Vincent BASTIDE SARL DOM'AIR : gérant SCI BASTIDE 1 : gérant Novembre 2015 - 2021 SA DORGE MEDIC : SCI BASTIDE ANGERS: gérant Administrateur de : administrateur délégué SCI BASTIDE ARLES : gérant • Bastide, Le Confort Représentant permanent de SCI ARS SUR MOSELLE : gérant Médical SA Bastide le confort médical présidente de la SAS B2R SCI BASTIDE CAEN : gérant Représentant permanent de SCI BASTIDE CAISSARGUES : gérant Bastide le confort médical SCI BASTIDE CHAPONNAY : gérant présidente de la SAS Dom'air Aquitaine SCI BASTIDE CHATEAUROUX : gérant BORDO2 MEDICAL : SCI BASTIDE CLERMONT-FERRAND : gérant Administrateur et Président du Conseil d'Administration SCI BASTIDE DIJON : gérant CICADUM gérant SCI BASTIDE DOL DE BRETAGNE : gérant SCI BASTIDE DUNKERQUE : gérant 73 SCI BASTIDE FENOUILLET : gérant SCI BASTIDE GARONS : gérant SCI BASTIDE LA FARLEDE : gérant SCI BASTIDE LES PORTES DE CAMARGUES : gérant SCI BASTIDE LIMONEST : gérant SCI BASTIDE MAUGUIO : gérant SCI BASTIDE METZ : gérant SCI BASTIDE MITRY MORY : gérant SCI BASTIDE MONTPELLIER GAROSUD : gérant SCI BASTIDE ORANGE : gérant SCI BASTIDE PISSY POVILLE : gérant SCI BASTIDE PISSY POVILLE II : gérant SCI BASTIDE RODEZ : gérant SCI BASTIDE SAINT CONTEST : gérant SCI BASTIDE SAINT CYR SUR LOIRE : gérant SCI BASTIDE SAINT-FONS : gérant SCI BASTIDE SOISSONS : gérant SCI TOULOUSE HARMONIES : gérant SCI BASTIDE TOULOUSE : gérant SCI BASTIDE TOURS : gérant SCI BASTIDE VALENCE : gérant SCI BASTIDE VILLABE : gérant SAS BASTIDE MANAGEMENT : Président SCI BASTIDE LA FARLEDE : gérant SARL INVESTISSEMENT et DEVELOPPEMENT : Gérant SNC V1 : gérant SNC C1 : gérant SAS FINANCIERE BGV : Président SAS FONCIERE ET DEVELOPPEMENT : Président 74 Dorothée BRAVARD Novembre 2017 - 2020 Directrice division nutrition Néant Administrateur de : perfusion stomathérapie • Bastide, Le Confort Médical SA Claude VINCENT Néant Décembre 2017/2020 Référent technicien Administrateur de nutrition perfusion • Bastide, Le Confort Médical SA Bpifrance Investissement Représentante permanente de Bpifrance au représentée par Anne- Néant sein du Conseil d'administration de NEXANS SA Sophie HERELLE Représentante permanente de Bpifrance au Février 2019/juin 2020 sein du Conseil d'administration de TOTAL EREN SA Administrateur de Représentante permanente de Bpifrance au sein du Conseil d'administration de GALILEO • Bastide, Le Confort GLOBAL EDUCATION Médical SA Représentante permanente de Bpifrance au sein du conseil stratégique de NGE SAS Représentante permanente de Bpifrance en qualité de Censeur au sein du Conseil d'administration de CMA CGM Laurence BRANTHOMME Juillet 2019/2022 Administrateur de : Néant Néant • Bastide, Le Confort Médical SA Véronique CHABERNAUD CREER LA VITALITE : Présidente Juillet 2019/2022 Néant INNATE PHARMA Administrateur de : Membre du conseil de surveillance • Bastide, Le Confort Présidente du Comité des nominations et des Médical SA rémunérations 75 Olivier MARES Néant Juillet 2019/2022 Néant Administrateur de : Bastide, Le Confort Médical SA Rapport des commissaires aux comptes sur le gouvernement d'entreprise Se référer au rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux (P.156) 76 V - ETATS FINANCIERS CONSOLIDES ET RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES COMPTES CONSOLIDES Etat de la situation financière consolidée ACTIF (en milliers d'euros) Notes 30/06/2020 30/06/2019 Actifs non courants 334 110 272 709 Goodwill 6.1 150 356 148 521 Droits d'utilisation des actifs loués 6.2 59 800 0 Autres actifs incorporels 6.2 7 616 7 463 Actifs corporels 6.3 108 388 109 670 Titres mis en équivalence 6.4 -21 675 Autres actifs financiers non courants 6.5.1 5 005 5 028 Actifs d'impôts différés 6.17 2 966 1 352 Actifs courants 171 888 122 956 Stocks et en cours 6.6 54 823 31 214 Clients et comptes rattachés 6.6 49 628 51 830 Autres créances 6.6 29 778 15 204 Autres actifs courants 6.6 2 237 3 363 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.7 35 422 21 345 TOTAL ACTIF 505 998 395 665 PASSIF (en milliers d'euros) Notes 30/06/2020 30/06/2019 Capital 3 307 3 305 Primes liées au capital 9 466 8 637 Autres réserves 0 0 Résultats accumulés 62 894 51 506 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 6.8 75 667 63 448 Participations ne donnant pas le contrôle 3 952 2 990 Total des capitaux propres 6.8 79 619 66 438 Passifs non courants 283 479 203 001 Emprunts obligataires 6.10 49 577 49 577 Emprunts et dettes financières non courants 6.10 181 835 145 748 Obligations locatives non courantes 6.10.5 46 578 0 Provisions non courantes 6.9 614 463 Passfis d'impôts différés 6.17 1 600 0 Autres passifs non courants 6.11 3 274 7 213 Passifs courants 142 901 126 226 Emprunts et concours bancaires courants 6.10 14 712 18 126 Obligations locatives courantes 6.10.5 13 586 0 Provisions courantes 6.9 771 733 Fournisseurs et comptes rattachés 6.11 58 337 48 938 Autres passifs courants 6.11 55 494 58 429 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS 505 998 395 665 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er juillet 2019, retenant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de la première application d'IFRS 16 est enregistré en ajustement du solde des résultats accumulés au 1er juillet 2019. Voir la note 2.1.1 77 Compte de résultat consolidé En milliers d'euros Notes Au 30 juin 2020 Au 30 juin 2019 Chiffre d'affaires 6.13.1 382 706 335 730 Autres produits de l'activité 0 0 Achats consommés -131 096 -114 941 Charges externes -63 938 -59 859 Charges de personnel -106 247 -95 714 Impôts et taxes -2 845 -2 997 Dotations aux amortissements -47 697 -36 160 (Dotations) Reprises aux dépréciations d'actifs et aux provisions -931 1 024 pour risques et charges Autres produits opérationnels courants 3 202 2 672 Autres charges opérationnelles courantes -394 -1 336 Résultat opérationnel courant 32 762 28 419 Ajustement de la juste valeur des compléments de prix -197 Autres produits opérationnels non courants 6.14 2 149 1 883 Autres charges opérationnelles non courantes 6.14 -5 520 -11 327 Résultat opérationnel 29 194 18 975 Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence 6.4 0 -61 Résultat opérationnel après quote-part de résultat net dans les 29 194 18 914 entités mises en équivalence Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 2 0 Coût de l'endettement financier brut -7 887 -7 413 Coût de l'endettement financier net 6.15 -7 885 -7 413 Autres produits et charges financiers 6.16 -1 026 -206 Résultat avant impôt 20 282 11 295 Impôt sur le résultat 6.17 -7 670 -4 911 Résultat net des activités poursuivies 12 612 6 384 Résultat net des activités non poursuivies 0 -1 293 Résultat net 12 612 5 091 Dont: - Part des propriétaires de la Société 11 600 4 568 - Part des participations ne donnant pas le contrôle 1 012 523 Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère par action Non dilué (en euros) (*) 6.19 1,58 0,62 Dilué (en euros) (**) 6.19 1,58 0,62 (*) calculé au titre des différentes périodes sur le nombre d'actions existant : 7 346 611 7 319 802 (**) calculé au titre des différentes périodes sur le nombre d'actions existant et potentiel : 7 354 911 7 325 002 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er juillet 2019, retenant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de la première application d'IFRS 16 est enregistré en ajustement du solde des résultats accumulés au 1er juillet 2019. Voir la note 2.1.1 78 En application de la norme IFRS 15, le groupe a reclassé en 2019 - 2020 des charges courantes en moins du chiffre d'affaires. L'impact de ce reclassement est de -4.5 m€ sur le chiffre d'affaires de l'exercice. Ce reclassement n'a aucune incidence sur l'EBITDA, le résultat opérationnel courant et le résultat net du groupe. Etat consolidé du résultat global En milliers d'euros Notes au 30 juin 2020 au 30 juin 2019 Résultat net consolidé de la période 12 612 5 091 Ecarts actuariels sur engagements de retraite 0 0 Impôts 0 0 Eléments du résultat global non recyclables en résultat net 0 0 Ajustements de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente 0 0 Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture 114 -25 Ecarts de conversion 0 0 Impôts -32 7 Autres éléments du résultat global recyclables en résultat net 82 -18 Total des autres éléments du résultat global 82 -18 Résultat global de la période 12 694 5 073 Dont: - Part des propriétaires de la Société 11 682 4 550 - Part des participations ne donnant pas le contrôle 1 012 523 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er juillet 2019, retenant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de la première application d'IFRS 16 est enregistré en ajustement du solde des résultats accumulés au 1er juillet 2019. Voir la note 2.1.1 79 Etat consolidé des flux de trésorerie En milliers d'euros Notes Au 30 juin 2020 Au 30 juin 2019 Résultat net consolidé 12 612 5 091 Dotations nettes aux amortissements et provisions 32 604 37 290 Dotations aux amortissements des droits d'utilisation des actifs loué (IFRS 16) 14 720 0 Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur -415 456 Charges et produits calculés aux stocks-options et assimilés 264 0 Autres produits et charges calculés -1 822 Plus et moins-values de cession 1 204 -525 Profits et pertes de dilution 0 0 Quote-part de résultat liés aux sociétés mises en équivalence 0 61 Dividendes sur entités non consolidés -38 0 Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt 60 951 43 195 Coût de l'endettement financier net 7 747 6 981 Charge d'impôt (y compris impôts différés) 7 701 3 148 Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt 76 399 53 324 Impôt versé -6 668 -2 165 Variation du BFR lié à l'activité -22 456 9 856 Autres flux liés aux activités opérationnelles 50 0 Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles 47 326 61 015 Incidence des variations de périmètre -12 510 -18 338 Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles -39 788 -34 368 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles 798 1 597 Acquisition d'actifs financiers 1 20 Cession d'actifs financiers 289 0 Variation des prêts et avances consentis 187 -405 Dividendes reçus sur titres non consolidés 38 -62 Autres flux liés aux opérations d'investissement 95 0 Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement -50 890 -51 556 Versement des actionnaires de la société mère lors d'augmentation de capital 0 0 Versement des minoritaires lors d'augmentation de capital 373 0 Cession (acquisition) nette d'actions propres 62 -262 Dividendes versés -69 -2 004 Emission d'emprunts 47 867 1 500 Remboursement d'emprunts (y compris contrats de location financement) -6 799 -14 324 Remboursement des obligations locatives ( IFRS 16) -14 917 0 Intérêts financiers nets versés -7 755 -6 981 Autres flux liés aux opérations de financement -278 0 Flux de trésorerie liés aux activités de financement 18 486 -22 071 Incidence des variations des cours des devises -236 -72 Variation de la trésorerie nette 14 685 -12 684 Trésorerie d'ouverture 15 759 28 443 Trésorerie de clôture 30 444 15 759 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6.7 35 422 21 345 Trésorerie passive 6.7 -4 978 -5 586 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er juillet 2019, retenant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de la première application d'IFRS 16 est enregistré en ajustement du solde des résultats accumulés au 1er juillet 2019. Voir la note 2.1.1 80 Etat de variation des capitaux propres Primes liées Titres d'auto- Réserves de Résultats Total attribuables aux Participations Total des En milliers d'euros Capital actionnaires de la ne donnant pas capitaux au capital contrôle consolidation accumulés société-mère le contrôle propres Montant au 30 juin 2018 3 303 9 336 -404 0 54 451 66 686 2 542 69 228 Résultat de la période 4 568 4 568 523 5 091 Autres éléments du résultat global -18 -18 -18 Résultat global consolidé 0 0 0 0 4 550 4 550 523 5 073 Augmentation de capital 2 126 0 128 128 Dividendes versés -1 909 -1 909 -95 -2 004 Variation de périmètre -3 184 -3 184 -3 184 Variation autocontrôle -101 -101 -101 Ecart de conversion 159 159 5 164 Autres variations -2 720 -2 720 15 -2 705 Total des transactions avec les 2 126 -101 -161 -7 654 -7 788 -75 -7 863 actionnaires Montant au 30 juin 2019 3 305 9 462 -505 -161 51 347 63 448 2 990 66 438 Résultat de la période 11 598 11 598 1 012 12 610 Autres éléments du résultat global 82 82 82 Résultat global consolidé 0 0 0 0 11 680 11 680 1 012 12 692 Augmentation de capital 2 4 0 5 362 367 Dividendes versés 0 -69 -69 Variations de périmètre 40 40 40 Variation autocontrôle -65 -65 -65 Ecart de conversion 328 328 -7 321 Autres variations 161 69 230 -336 -106 Total des transactions avec les 2 4 -65 161 437 538 -50 488 actionnaires Montant au 30 juin 2020 3 307 9 466 -570 0 63 464 75 667 3 952 79 619 Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er juillet 2019, retenant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de la première application d'IFRS 16 est enregistré en ajustement du solde des résultats accumulés au 1er juillet 2019 en autres variations. 81 Sommaire détaillé des notes annexes Base de préparation des états financiers consolidés Nouvelles normes et interprétations Nouvelles normes, interprétations et amendements adoptés par l'Union européenne et d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 IFRS 16 contrats de location IFRIC 23 - Incertitudes relative aux traitements fiscaux Autres normes, amendements et interprétations adoptés par l'Union européenne, et d'application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 Utilisation d'estimations et hypothèses Principes et Méthodes comptables Méthodes de consolidation Entités contrôlées Participations dans des entreprises associées et des coentreprises Participations dans des activités conjointes Conversion des états financiers des sociétés dont la devise fonctionnelle est autre que l'Euro Conversion des états financiers des sociétés étrangères Conversion des transactions en monnaies étrangères Actifs immobilisés Goodwill et regroupement d'entreprise Autres actifs incorporels Droits d'utilisation des actifs loués (IFRS 16) Actifs corporels Pertes de valeur des éléments de l'actif immobilisé et des actifs non financiers Instruments financiers actifs Actifs financiers évalués au coût amorti Actifs financiers évalués à la juste valeur par le résultat Actifs financiers évalués à la juste valeur par les capitaux propres recyclables Dépréciation des actifs financiers Stocks Actifs et passifs classés comme détenus en vue de la vente, activités non poursuivies Capitaux propres Actions d'autocontrôle 82 Paiements en actions et assimilés Provisions Passifs financiers Justes valeurs des actifs et passifs financiers Régimes de retraite et autres engagements sociaux postérieurs à l'emploi Produit des activités ordinaires Autres éléments du résultat opérationnel Éléments financiers au compte de résultat consolidé Impôt sur les résultats Evènements significatifs de l'exercice Impact de la pandémie Covid-19 sur l'arrêté des comptes Acquisition de parts complémentaires de la société Dynavie Acquisition des entreprises Up to date et Up to date centre Evolution des financements du groupe Analyse des comptes Goodwill Évolution Effet des variations de périmètre Tests de dépréciation Analyse de la sensibilité Actifs incorporels Actifs corporels Participation dans des entreprises associées Autres actifs financiers Autres actifs financiers non courants Autres actifs financiers courants Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie passive Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère Participations ne donnant pas le contrôle Paiements fondés sur les actions Provisions 83 Dettes financières courantes et non courantes Composition des dettes financières Evolution des dettes financières Echéances contractuelles sur l'endettement financier net Engagements du Groupe dans le cadre des financements obtenus Obligations locatives (IFRS 16) Passifs courants et non courants Besoin en fonds de roulement Produits Chiffre d'affaires Autres produits et charges opérationnels Coûts de l'endettement financier net Autres produits et charges financiers Impôts sur le résultat Analyse de la charge fiscale Analyse des impôts différés Preuve d'impôt Information par secteur opérationnel Résultats nets par action Engagements hors bilan et suretés réelles Gestion des risques financiers Actifs et passifs éventuels Litiges commerciaux Autres litiges Evénements postérieurs à la clôture Opérations avec les parties liées Rémunération des mandataires sociaux Effectifs du groupe Liste des sociétés intégrées dans les états financiers consolidés Honoraires des contrôleurs légaux 84 Notes annexes Les états financiers consolidés du Groupe Bastide Le Confort Médical (ci-après « le groupe »), au 30 juin 2020, ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration de la société Bastide Le Confort Médical qui s'est tenu le 27 octobre 2020. Ces états financiers seront soumis à l'approbation des actionnaires de la même société lors de leur Assemblée Générale, qui se tiendra le 8 décembre 2020. Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés de l'exercice clos le 30 juin 2020. Présentation de l'entreprise La société Bastide Le Confort Médical, dont le siège est sis au 12 Avenue de la Dame 30 132 CAISSARGUES en France, est une Société Anonyme cotée sur le compartiment B du marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0000035370. Elle est spécialisée dans les prestations de soins à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées. 1. Base de préparation des états financiers consolidés En application du règlement n°1606/2002 du 19 juillet 2002 modifié par le règlement européen n°297/2008 du 11 mars 2008, les états financiers consolidés du Groupe au 30 juin 2020 sont préparés conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'adoptées par l'Union européenne. Ces normes et interprétations sont disponibles sur le site Internet de l'Union européenne à l'adresse : http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008R1126 En cas d'absence de normes ou d'interprétations IFRS adoptées par l'Union européenne et conformément à la norme IAS 8 « Principes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs », le Groupe peut se référer à d'autres normes IFRS traitant de problématiques similaires ou liées et au cadre conceptuel IFRS. Les présents états financiers du Groupe sont les premiers à prendre en compte la norme IFRS 16. Les changements de méthodes comptables ayant eu des effets significatifs sont décrits à la note 2.1 Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de la société Bastide Le Confort Médical (ci-après « la société mère »), des entités qu'elle contrôle (ci-après « les filiales ») et celles pour lesquelles elle exerce une influence notable. Les états financiers des filiales sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère, à savoir du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, et sur la base de méthodes comptables homogènes. Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros sauf mention contraire. 85 2. Nouvelles normes et interprétations Les méthodes et règles comptables sont décrites de façon détaillée dans la Note 4. Principes et méthodes comptables des Etats financiers consolidés de l'exercice clos au 30 juin 2020. Ils restent inchangés à l'exception de l'adoption des normes suivantes, effectives depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. 2.1. Nouvelles normes, interprétations et amendements adoptés par l'Union européenne et d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 2.1.1. IFRS 16 contrats de location Le 13 janvier 2016, l'IASB a publié la norme IFRS 16 « Contrats de location ». IFRS 16 remplace la norme IAS 17 et ses trois interprétations IFRIC 4, SIC 15 et SIC 27. Cette nouvelle norme, entrée en vigueur pour les exercices ouverts à partir du 1er janvier 2019, impose la comptabilisation d'un actif (le droit d'utilisation) et d'un passif (dette de loyers) calculés sur la base des loyers inévitables actualisés. Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er juillet 2019, retenant l'approche rétrospective simplifiée. Selon cette approche, les informations comparatives ne sont pas retraitées et l'effet cumulé de la première application d'IFRS 16 est enregistré en ajustement du solde des résultats non distribués au 1er juillet 2019. L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2019, de la norme IFRS 16 a amené le Groupe à mettre à jour ses principes comptables relatifs aux contrats de location. Ces principes sont détaillés ci-après, étant précisé que la majorité des contrats de location conclus par le Groupe concerne des immeubles commerciaux ou de bureaux, des véhicules de tourisme et utilitaires et divers matériels pour lesquels le groupe est preneur. Comptabilisation en tant que preneur Le Groupe comptabilise un droit d'utilisation et une dette locative au titre de l'ensemble de ces contrats, à l'exception de ceux relatifs à des biens de faible valeur (inférieur à 5 Kusd) et de ceux de courte durée (12 mois ou moins). Le Groupe dénombre 1 809 contrats de location entrant dans le périmètre d'IFRS 16 dont 192 contrats immobiliers, le reste étant quasi exclusivement constitué de contrats de locations de véhicules. Les paiements au titre de ces contrats non reconnus au bilan sont comptabilisés en charges opérationnelles de façon linéaire sur la durée du contrat. Pour déterminer la durée de location à prendre en compte pour chaque contrat, une double approche a été retenue : Contractuelle (détermination de la durée exécutoire des contrats) et durée de location fondée sur des critères économiques et commerciaux. Le contrat de location cesse lorsqu'il ne confère plus aucun droit exécutoire, ce qui se produit lorsque le bailleur et le preneur ont chacun, de manière unilatérale, le droit d'interrompre le contrat de location, l'éventuelle pénalité étant négligeable. Au sein de cette durée exécutoire, la durée de location retenue peut être limitée par la prise en compte, ou non, des options de sortie anticipée des contrats de location en fonction de critères économiques relatifs aux actifs loués afin de déterminer de manière globale la durée raisonnablement certaine de location pour chaque contrat. 86 Les critères économiques retenus pour l'appréciation de l'exercice des renouvellements et des options de sortie anticipée des baux des agences commerciales sont la qualité des emplacements, le caractère de l'agence ainsi que sa profitabilité. Le groupe n'a pas appliqué la décision de l'agenda de l'IFRIC IC dans les états financiers au 30 juin 2020. La durée exécutoire des baux commerciaux de type 3 / 6 / 9 est de 9 ans. Une analyse est en cours pour déterminer l'incidence de cette décision sur les comptes. Pour déterminer le montant des loyers à prendre en compte dans le cadre d'IFRS 16, le Groupe a retenu les loyers minimums garantis, après prise en compte des évolutions d'indices des prix de l'immobilier connues. Au début du contrat, la dette au titre des loyers futurs est actualisée à l'aide du taux marginal d'emprunt correspondant à un taux sans risque ajusté d'une marge représentative du risque spécifique à chaque entité du Groupe. Les paiements des loyers intervenant de façon étalée sur la durée du contrat, le Groupe applique un taux d'actualisation basé sur la duration de ces paiements. Ainsi, à la date de première application, la maturité des taux retenue dépend de la durée restante entre le 1er juillet 2019 et l'échéance du contrat. Les paiements pris en compte dans l'évaluation de la dette au titre des loyers futurs excluent les composantes non locatives et comprennent les sommes fixes que le Groupe s'attend à payer au bailleur sur la durée probable du contrat Après le début du contrat de location, la dette au titre des loyers futurs est diminuée du montant des paiements effectués au titre des loyers et augmentée des intérêts. La dette est réévaluée, le cas échéant, pour refléter une nouvelle appréciation ou une modification des loyers futurs. Après le début du contrat, le droit d'utilisation, initialement évalué à son coût, est amorti linéairement sur la durée du contrat de location et fait l'objet, le cas échéant, d'un test de perte de valeur. Le groupe constate des impôts différés au titre du droit d'utilisation et de la dette locative. Pour mémoire, les agencements sont amortis sur leur durée de vie économique limitée à la durée du contrat de location déterminée selon IFRS 16. Comptabilisation en tant que Bailleur Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 au regard de ses activités de location en tant que bailleur de dispositifs médicaux, tel qu'il appliquait déjà les dispositions relatives à la norme IAS 17 précédemment. Les contrats concernés par la norme IFRS 16 sont autant les contrats souscrits avec les clients collectivités (B to B) qu'avec les particuliers sous prescription médicale (B to C). Les contrats B to B prévoit la mise à disposition par le groupe Bastide Le Confort

Médical d'un ensemble de matériel médical nécessaire à l'accueil du patient en établissement de santé (lits médicalisés, fauteuils roulants, soulève malade…).

Ces contrats prévoient que le groupe assure la maintenance ainsi que les services associés à la mise à disposition des dispositifs médicaux. Les contrats avec les établissements de santé sont souscrits pour des périodes de 12 mois renouvelées par 87 tacite reconduction. La période exécutoire des contrats est considérée comme la durée raisonnablement certaine pendant laquelle le client conserve les actifs au sein de son établissement. Les contrats B to C concernent le traitement des patients dans le cadre des activités de « Prestataire de Santé à Domicile » exercée par le groupe. Ces patients bénéficient d'un traitement de leur maladie en partie dispensé par l'intermédiaire d'un dispositif médical. Ces contrats incluent une offre de soins assurant au patient une prise en charge de sa pathologie de manière globale (installation, formation à l'utilisation des dispositifs, fourniture de consommables, suivi et accompagnement des patients tout au long de leur traitement…). Ces activités de PSAD sont prises en charge par l'assurance maladie après prescription médicale. Les contrats B to C sont réputés souscrits sur la durée de la prescription médicale considérée comme la période exécutoire du contrat. Le prix de chaque prestation de soin est fixé par l'assurance maladie. Les contrats souscrits par notre filiale Baywater exerçant son activité de prestataire de santé au Royaume-Uni concernent le traitement de patients traités pour de l'assistance respiratoire à domicile. De manière identique aux contrats B to C français, le traitement des maladies est en partie dispensé par l'intermédiaire d'un dispositif médical (mise à disposition de bouteille ou de concentrateur d'oxygène). Les activités de soins fournies par notre filiale Baywater sont prises en charge par le National Health Services (système de santé publique au Royaume-Uni). Baywater a conclu des contrats avec le NHS octroyés par région pour une durée de 7 ans (extensible à 10 ans) à un tarif fixé par région. Ces contrats qui nécessitent l'utilisation d'un actif, contiennent un contrat de location au sens de la norme IFRS 16 puisque le matériel médical mis à la disposition des clients est exclusivement dédié à un client pendant la durée du contrat. Le revenu tiré de l'exploitation des contrats s'analyse au sens de la norme IFRS 16 en deux composantes : le chiffre d'affaires « location » défini pour la part de revenu issu de la mise à disposition des actifs et des services non distincts de la prestation de location ; la part résiduelle du chiffre d'affaires du contrat est alloué à la part de services distincts de la « location » entrent dans les dispositions de la norme IFRS 15 (suivi du patient/observance, maintenance, nettoyage/désinfection). Les contrats sont classés en location simple ou en location-financement. Les contrats à classer en location-financement sont ceux : portant sur des équipements en fin de vie économique mis en location pour la quasi- totalité de leur durée de vie résiduelle, et dont la valeur actualisée des paiements locatifs fixes s'élève à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif loué. Dans le cadre de ses activités, les dispositifs médicaux pour lesquels les critères de la location- financement s'appliquent pour la part de chiffre d'affaires entrant dans le scope d'IFRS 16 sont : les lits médicalisés mis à disposition de collectivité (B to B) qui entrent dans leurs trois dernières années de location ; 88 les fauteuils roulants mis à disposition de collectivité (B to B) qui entrent dans leur dernière année de location ; les ventilateurs et les pompes à insuline en activité PSAD qui entrent, respectivement, dans leur dernière année ou 6 derniers mois de location ; les concentrateurs à oxygène pour la partie des activités exercées par la filiale Baywater au Royaume-Uni entrant dans leur 6 derniers mois de location. Les autres actifs utilisés par le groupe dans le cadre de ses activités ne répondent pas aux conditions de la location-financement du fait que le prix contienne un caractère variable dépendant de l'utilisation de l'équipement ou d'une durée de mise à disposition auprès du client considérée comme rapide. A titre d'illustration, les équipements permettant de traiter l'apnée du sommeil incluent un paiement variable significatif dépendant du temps d'utilisation de la machine par le patient. Ces paiements variables sont considérés comme ne transférant pas la quasi-totalité des risques et avantages au patient ainsi les critères de la location-financement ne trouvent pas à s'appliquer. Impact de la première application de la norme IFRS 16 sur les comptes consolidés du groupe : Les effets de la transition sont résumés ci-dessous : En tant que preneur La majorité des contrats de location conclus par le groupe étaient analysés sous IAS 17 comme des contrats de location simple dans lesquels le groupe était le preneur. L'application d'IFRS 16 au 1er juillet 2019 a conduit à reconnaitre au bilan une dette au titre des loyers futurs et un actif au titre du droit d'utilisation pour la plupart de ces contrats. La norme IFRS 16 a également entrainé les changements de présentation suivants : Au bilan : le groupe présente désormais sur des lignes distinctes le droit d'utilisation, la dette locative long terme et la dette locative court terme ; Au compte de résultat : la charge de loyer précédemment présentée au sein du Résultat opérationnel est désormais présentée en partie en Dotations aux amortissements (au sein du Résultat Opérationnel) et en partie en Charges financières. Dans le tableau des flux de trésorerie : le paiement des loyers précédemment présenté au sein des Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles est désormais présenté en Flux de trésorerie liés aux activités de financement pour le montant affecté au remboursement de la dette locative. Le groupe a choisi la méthode rétrospective simplifiée pour la première application de la norme avec constatation d'un droit d'utilisation égal au montant de la dette locative. Les montants précédemment comptabilisés dans les états financiers au titre des contrats de location- financement selon IAS 17 ont été maintenus inchangés. Ils ont été reclassés de la rubrique Immobilisations corporelles vers la rubrique Droits d'utilisation. La dette au titre des loyers futurs comptabilisée au 1er juillet 2019 a été actualisée sur la base d'une fourchette de taux marginal d'emprunt de 1.18 % à 2.14 %. Par ailleurs, le groupe a appliqué les simplifications suivantes offertes par la norme IFRS 16 en date de transition : 89 Les contrats de location arrivant à leur terme entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020 ont été considérés comme des contrats de location de courte durée et n'ont pas été capitalisés à l'exception de ceux relatifs à la flotte automobile ; Les coûts directs initiaux ont été exclus de l'évaluation initiale du droit d'utilisation ; o La valeur du droit d'utilisation n'a pas fait l'objet d'un test de dépréciation IAS 36 ; o Enfin, Les contrats qui n'avaient pas été identifiés en tant que contrats de location

selon IAS 17 et IFRIC 4 (contrats de services et d'approvisionnement notamment) n'ont pas fait l'objet d'une nouvelle analyse. Il s'ensuit que la définition d'un contrat de location au sens d'IFRS 16 n'a été appliquée que pour les contrats conclus ou modifiés partir du 1er juillet 2019.

En tant que Bailleur Les dispositions introduites par la norme IFRS 16 côté bailleur applicables pour le groupe au 1er juillet 2019, date de transition, sont identiques à celles de la norme IAS 17. Nous rappelons ci-dessous le traitement applicable aux revenus du Groupe concernés par l'activité locative telle que décrite au paragraphe ci-dessus. Les contrats de location-financement font l'objet d'un traitement comptable différent de la location simple. Au bilan Contrats de location-financement Décomptabilisation de l'actif sous-jacent A la date de commencement du contrat, comptabilisation d'une créance au titre du contrat de location- financement

Contrats de location simple

Maintien de l'actif sous-jacent et présentation au bilan selon la nature de l'actif

Au compte de résultat Pour les contrats de location-financement Comptabilisation d'un produit correspondant à 100% du revenu restant à reconnaitre au moment du passage en location-financement Sortie de l'actif à sa valeur nette comptable au moment du passage en location- financement sur la ligne « Coût d'achat des marchandises vendues »

Pour les contrats de location simple

Comptabilisation des revenus locatifs sur la durée de location de façon linéaire

o Comptabilisation des charges au titre de l'actif sous-jacent (notamment l'amortissement) 90 Impact sur le bilan consolidé à la date de transition : En tant que Preneur En milliers d'euros 30 juin 2018 publié Impact de la 1ère application de la norme IFRS 16 1er juillet 2019 (IFRS (IAS 17) Reclassement Reconnaissance initiale 16) Actifs corporels 110 482 -6 965 103 517 Droits d'utilisation 6 965 52 048 59 013 Emprunts à court terme et à long terme 166 018 -6 954 159 064 Dette locative court terme et long terme 6 954 52 059 59 013 L'incidence de la première application de la norme sur les capitaux propres consolidés est non significative (11 K€) Impact sur les comptes consolidés de la période : En milliers d'euros 30/06/2020 Impact IFRS 16 30/06/2020 (Publié) (Hors IFRS 16) Résultat opérationnel courant 32 762 604 32 158 Coût de l'endettement financier net -7 885 -1 057 -6 828 Résultat avant impôt 20 282 -453 20 735 Endettement financier net 270 866 60 164 210 702 Capacité d'autofinancement avant coût de 14 720 61 679 l'endettement financier net et impôt 76 399 Le retraitement IFRS 16 sur les comptes consolidés de la période comprend également les contrats de location-financement retraités précédemment selon la norme IAS 17. 2.1.2. IFRIC 23 - Incertitudes relative aux traitements fiscaux L'interprétation IFRIC 23 (Incertitude relative aux traitements fiscaux) est d'application obligatoire à compter du 1er janvier 2019. Au 30 juin 2020, l'application de cette interprétation n'a pas d'impact significatif sur les comptes, ainsi que sur la présentation des états financiers. 2.2. Autres normes, amendements et interprétations adoptés par l'Union européenne, et d'application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019 : Amendements à IFRS 9 : Clauses de remboursement anticipé prévoyant une compensation négative

Amendements à IAS 28 : Intérêts à long terme dans des entreprises associées et des coentreprises

Amendement à IAS 19 : Modification, réduction ou liquidation d'un régime

Améliorations annuelles des IFRS Cycle 2015-2017 : amendements à IFRS 3, IFRS 11, IAS 12 et IAS 23. A ce stade, l'application de ces normes et amendements n'a pas eu d'impact significatif sur les états financiers consolidés du Groupe au 30 juin 2020. 91 3. Utilisation d'estimations et hypothèses Le Groupe peut être amené à procéder à des estimations et à retenir des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges ainsi que les informations relatives aux éléments d'actif et de passif latents. Les résultats réels futurs sont susceptibles de diverger sensiblement par rapport à ces estimations. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées. Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement s'il n'affecte que cette période. Les principaux éléments concernés par l'utilisation d'estimations et hypothèses sont : La durée d'utilité estimée des immobilisations corporelles utilisée pour le calcul des amortissements : ces estimations sont décrites dans la note 4.3.4 des principes et méthodes comptables ;

L'évaluation des écarts d'acquisition est décrite dans les paragraphes 4.3.1, 4.4 et 6.1 de l'annexe des états financiers consolidés relatives aux goodwill. Les estimations et hypothèses résident dans les modalités d'évaluation de la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis dans le cadre du regroupement d'entreprises. Les affectations reposent sur des hypothèses de flux futurs de trésorerie et de taux d'actualisation ;

Les estimations et hypothèses concernant les tests de dépréciation des actifs qui sont décrites dans le paragraphe 6.1.3 des principes et méthodes comptables. Concernant les tests sur les dépréciations d'actifs, ceux-ci sont essentiellement déterminés à partir de multiples usuels de transaction applicables au secteur et alternativement de projections actualisées des flux de trésorerie futurs sur une durée de 5 ans et d'une valeur terminale. Le taux d'actualisation retenu est le coût moyen pondéré du capital incluant une prime de risque. Ces tests sont réalisés au minimum une fois par an à la date de clôture des comptes consolidés du Groupe. Un test complémentaire peut être réalisé si des évènements ou circonstances particulières indiquent une perte de valeur potentielle. L'appréciation du niveau de risque pour déterminer le montant des provisions pour risques et charges. Les paragraphes 6.9 et 6.22 de l'annexe des états financiers consolidés relatives aux provisions d'une part, et aux actifs et passifs éventuels d'autre part, décrivent les provisions constituées par le groupe. Dans la détermination de ces provisions, la direction du groupe a pris en compte la meilleure estimation de ces engagements.

L'estimation de la juste valeur des compléments de prix et ses variations subséquentes.

La catégorisation des contrats actifs entre location simple et location-financement et l'estimation de la durée des contrats retenues telles que décrite dans la note 6.10.5 Les jugements significatifs exercés par la Direction pour appliquer les méthodes comptables du groupe et les principales sources d'incertitude des estimations sont identiques à ceux décrits dans les derniers états financiers annuels, à l'exception des nouveaux jugements significatifs liés au traitement 92 comptable des contrats de location côté preneur dans le cadre de l'application de la norme IFRS 16, décrits à la note 2.1.1 4. Principes et Méthodes comptables Les méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées d'une façon permanente à l'ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés. Les états financiers sont présentés sur la base du coût historique à l'exception des actifs et passifs destinés à la vente qui sont évalués selon la norme IFRS 5, et des actifs et passifs suivants évalués à la juste valeur conformément aux normes IAS 32 et IFRS 9 : instruments financiers dérivés, instruments financiers détenus à des fins de transaction et instruments financiers désignés sur option à la juste valeur. 4.1 Méthodes de consolidation Le Groupe apprécie le contrôle exercé sur une entité chaque fois que des faits et circonstances indiquent qu'un élément d'appréciation du contrôle est modifié. 4.1.1 Entités contrôlées Le Groupe consolide par intégration globale les entités dont elle détient le contrôle. Définition du contrôle Le contrôle existe lorsque le Groupe remplit cumulativement les trois conditions suivantes : détient le pouvoir de direction sur les activités d'une entité ;

s'expose aux rendements variables de l'entité ;

dispose de la capacité d'exercer son pouvoir sur l'entité de manière à influer sur ces rendements. Méthode de l'intégration globale L'intégration d'une filiale dans les comptes consolidés du groupe intervient à la date à laquelle le Groupe prend le contrôle et cesse le jour où le Groupe perd le contrôle de cette entité. Les participations ne donnant pas le contrôle représentent la part d'intérêt qui n'est pas attribuable directement ou indirectement au Groupe. Les résultats et chacune des composantes des autres éléments du résultat global sont répartis entre le Groupe et les participations ne donnant pas le contrôle. Le résultat global des filiales est réparti entre le Groupe et les participations ne donnant pas le contrôle, y compris lorsque cette répartition aboutit à l'attribution d'une perte aux participations ne donnant pas le contrôle. Modification de pourcentages d'intérêt au sein de filiales consolidées Les modifications de pourcentage d'intérêt dans les filiales qui n'entraînent pas de changement de mode de contrôle sont appréhendées comme des transactions portant sur les capitaux propres, s'agissant de transactions effectuées avec des actionnaires agissant en cette qualité. Les effets de ces transactions sont comptabilisés en capitaux propres pour leur montant net d'impôt et n'ont donc pas d'impact sur le compte de résultat consolidé du Groupe. Ces transactions sont par ailleurs présentées dans le tableau de flux de trésorerie en activités de financement. 93 4.1.2 Participations dans des entreprises associées et des coentreprises Une entreprise associée est une entité dans laquelle le Groupe exerce une influence notable. L'influence notable se caractérise par le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financière et opérationnelle de l'entité, sans toutefois contrôler ou contrôler conjointement ces politiques. Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l'entité ont des droits sur l'actif net de celle-ci. Le contrôle conjoint s'entend du partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une entité, qui n'existe que dans les cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle. Le Groupe détient les participations suivantes dans les entreprises associées : 49% dans la société Bastide Tunisie depuis avril 2017.

4.1.3 Participations dans des activités conjointes Une activité conjointe est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l'entité ont des droits directs sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à celle-ci. Le Groupe ne détient pas de participations dans des activités conjointes au 30 juin 2020. 4.2 Conversion des états financiers des sociétés dont la devise fonctionnelle est autre que l'Euro 4.2.1 Conversion des états financiers des sociétés étrangères Les états de la situation financière, comptes de résultat et tableaux des flux de trésorerie de certaines filiales dont la devise de fonctionnement est différente de la monnaie de présentation des comptes de la maison mère ont été convertis dans la devise de présentation des états financiers consolidés, au cours de change de la date de clôture pour l'état de la situation financière et au cours de change moyen de l'exercice pour le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie. Les écarts de conversion sont comptabilisés en autres éléments du résultat global dans les capitaux propres. Au 30 juin 2020, les sociétés suivantes ont des monnaies de fonctionnement différentes de la monnaie de présentation du groupe : AFPM, en francs suisses ;

SODIMED, en francs suisses ;

PRAXIMED, en francs suisses ;

BIMEDA, en francs suisses ;

PROMEFA, en francs suisses ;

Bastide Médical Suisse, en francs suisses ;

Bastide Homecare Development, en livre sterling ;

Bastide Devco, en livre sterling ;

Baywater, en livre sterling ;

Intus, en livre sterling ;

Bastide Tunisie, en dinar tunisien. Les autres sociétés du Groupe évoluent dans la zone Euro. 94 4.2.2 Conversion des transactions en monnaies étrangères Les opérations en devises étrangères sont converties en euro au taux de change en vigueur à la date d'opération. À la date de clôture, les actifs et passifs monétaires libellés en devises étrangères sont convertis en euro au cours de change de clôture. Les résultats de change en découlant sont reconnus sur le résultat de la période. Un prêt auprès d'une filiale à l'étranger dont le règlement n'est ni planifié ni probable dans un avenir prévisible constitue en substance une part de l'investissement net du Groupe dans cette activité à l'étranger. Les écarts de conversion provenant d'un élément monétaire faisant partie d'un investissement net sont enregistrés directement en autres éléments du résultat global dans la rubrique réserve de conversion et comptabilisés en résultat lors de la sortie de l'investissement net. Les gains et pertes de change sur les emprunts libellés en devises étrangères ou sur les dérivés de change utilisés à des fins de couverture des investissements nets dans des filiales étrangères, sont enregistrés dans les écarts de conversion imputés en autres éléments du résultat global. Les montants enregistrés en autres éléments du résultat global sont reclassés en résultat à la date de cession de l'investissement concerné. Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués au coût historique sont convertis en utilisant le cours de change à la date de transaction. Les actifs et passifs non monétaires libellés en monnaie étrangère qui sont évalués à la juste valeur sont convertis en utilisant le cours de change de la date à laquelle la juste valeur a été déterminée. 4.3 Actifs immobilisés 4.3.1 Goodwill et regroupement d'entreprise Les regroupements d'entreprises sont comptabilisés selon la méthode de l'acquisition telle que définie dans la norme IFRS 3. En application de cette méthode, les actifs identifiables acquis et les passifs repris de l'entité acquise doivent être comptabilisés à leur juste valeur à la date d'acquisition. Le goodwill résultant du regroupement d'entreprises est évalué comme étant l'excédent du montant total de la contrepartie transférée, du montant de toute participation ne donnant pas le contrôle et le cas échéant de la juste valeur de la participation antérieurement détenue par rapport au solde net des montants, à la date d'acquisition, des actifs identifiables acquis et des passifs repris. Ce goodwill est évalué dans la monnaie fonctionnelle de l'entité acquise et est inscrit à l'actif de l'état de la situation financière. Le Groupe a la possibilité d'opter, transaction par transaction, à la date d'acquisition, pour une évaluation des participations ne donnant pas le contrôle soit à la juste valeur (« goodwill complet ») soit à la quote-part dans la juste valeur de l'actif net identifiable de l'entreprise acquise. En application des normes IFRS, les goodwill ne sont pas amortissables mais font l'objet d'un test de perte de valeur annuel, et dès l'apparition d'indices susceptibles de remettre en cause la valeur comptabilisée à l'actif de l'état de la situation financière comme expliqué dans la note 4.4 de l'annexe des états financiers consolidés. Lorsque le regroupement d'entreprises s'effectue à des conditions avantageuses, un goodwill négatif est identifié. Le profit correspondant est comptabilisé en résultat à la date d'acquisition. 95 Les frais connexes à une opération d'acquisition sont comptabilisés en résultat des périodes au cours desquelles les coûts sont engagés et les services reçus. Conformément aux dispositions de la norme IFRS 3, le Groupe dispose d'une période d'évaluation pour finaliser la comptabilisation des regroupements d'entreprises, cette période s'achevant dès les dernières informations nécessaires obtenues et au plus tard un an après la date d'acquisition. 4.3.2 Autres actifs incorporels Les autres actifs incorporels sont des actifs non monétaires identifiables sans substance physique. Ils sont inscrits au coût d'acquisition initial diminué du cumul des amortissements et des pertes de valeurs. Les actifs incorporels comprennent principalement des éléments amortissables (logiciels, droits d'exploitation, bases clientèles) et des éléments non amortissables, notamment des droits au bail, qui font l'objet d'une évaluation régulière permettant de s'assurer de l'absence d'une perte de valeur nécessitant la comptabilisation d'une dépréciation. Durée retenue Les durées d'utilité retenues pour les actifs amortissables sont les suivantes : Logiciels, Droits d'exploitation 1 à 3 ans Bases clientèles 10 ans Bases clientèles Les bases clientèles résultent de l'identification des actifs à la juste valeur des éléments acquis lors d'un regroupement d'entreprise. Elles sont estimées sur la base des flux différentiels futurs de trésorerie actualisés représentatifs de l'avantage économique attendu de cet actif au moment de l'acquisition. Leur amortissement linéaire sur une durée de 10 ans est représentatif de l'érosion naturelle dudit avantage économique. Ce dernier utilise des données prospectives qui peuvent éventuellement amener à constater une dépréciation supplémentaire afin de ramener la valeur de l'actif à sa valeur d'utilité. Immobilisations incorporelles issues du développement Les immobilisations incorporelles issues du développement, d'un montant non significatif pour le groupe, sont comptabilisés en charges, hormis les dépenses liées au développement de logiciels qui sont comptabilisés dans la rubrique Logiciel. 4.3.3 Droits d'utilisation des actifs loués (IFRS 16) Les droits d'utilisation des actifs loués correspondent au montant de la valeur initiale des obligations locatives au sens IFRS 16 (voir note 2.1.1) diminuée du montant des amortissements et dépréciations réalisés, et du retraitement des opérations de cession-bail. Selon IFRS 16, une location est, pour le preneur comme pour le bailleur, le contrat, ou les dispositions d'un contrat global, qui confère au preneur le droit d'utiliser un actif pendant une période déterminée en échange d'une rémunération. La durée du bail retenue est la durée minimum de l'engagement ferme restant augmentée des options de renouvellement que le groupe exercera de façon raisonnablement certaine. 96 Les loyers pris en comptes sont fixes ou liés à un indice immobilier, les loyers variables basés sur les résultats du preneur sont exclus des obligations locatives et comptabilisés en résultat de période. Les droits d'utilisation des actifs portent principalement sur des biens immobiliers et des véhicules. 4.3.4 Actifs corporels Les actifs corporels sont comptabilisés à leur coût historique d'acquisition pour le Groupe diminué des amortissements et des pertes de valeurs cumulés. Les actifs corporels font l'objet d'une comptabilisation par composants et chaque composant est amorti sur sa durée d'utilité. Les durées d'utilité retenues sont les suivantes : Durée retenue Constructions 20 ans Agencements de constructions 5 à 10 ans Matériel et outillage 4 à 14 ans Installations générales 5 ans Matériel de transport 5 ans Matériel et mobilier de bureau 5 ans Les immobilisations corporelles sont principalement amorties linéairement, à moins qu'une autre base systématique d'amortissement ne reflète mieux le rythme de consommation de l'actif. La durée d'utilité est revue chaque année et les ajustements éventuels en résultant sont comptabilisés de manière prospective. Les valeurs comptables des immobilisations corporelles sont revues lorsque des évènements ou des changements dans les circonstances indiquent que la valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. S'il existe un quelconque indice de cette nature et si les valeurs comptables excédent la valeur recouvrable estimée, les actifs sont dépréciés pour être ramenés à leur valeur recouvrable. 4.4 Pertes de valeur des éléments de l'actif immobilisé et des actifs non financiers Les valeurs comptables des actifs non financiers, autres que les stocks et les actifs d'impôt différé, sont examinées à chaque date de clôture afin d'apprécier s'il existe un quelconque indice qu'un actif ait subi une perte de valeur. S'il existe un tel indice, la valeur recouvrable de l'actif ou du groupe d'actifs est estimée. Les goodwill et les actifs incorporels à durée d'utilité indéterminée sont testés chaque année de manière systématique et à tout moment dès lors qu'il existe un indice de perte de valeur. Dans l'hypothèse où la valeur recouvrable déterminée est inférieure à la valeur nette comptable de l'actif ou du groupe d'actifs, une dépréciation est comptabilisée. Les dépréciations de l'actif immobilisé sont réversibles, à l'exception de celles relatives au goodwill. Détermination des valeurs recouvrables La nécessité de constater ou non une dépréciation s'apprécie par comparaison entre la valeur comptable des actifs et passifs de l'UGT ou regroupement d'UGT et leur valeur recouvrable. 97 La valeur recouvrable se définit comme la valeur la plus élevée entre la juste valeur nette des coûts de sortie et la valeur d'utilité. La juste valeur diminuée des coûts de sortie est déterminée sur la base des informations disponibles permettant de réaliser la meilleure estimation de la valeur de vente nette des coûts nécessaires pour réaliser la vente, dans des conditions de concurrence normale entre des parties bien informées et consentantes. Les valeurs recouvrables des actifs pouvant conduire à identifier une dépréciation sont essentiellement déterminées à partir de multiples usuels de transaction observés sur des entités d'activité et de taille similaire appliqués à l'agrégat de l'EBITDA et/ou de projections actualisées des flux de trésorerie futurs sur une durée de 5 ans et d'une valeur terminale. Le taux d'actualisation retenu est le coût moyen pondéré du capital incluant une prime de risque. Tests de dépréciation Une unité génératrice de trésorerie (ci-après « UGT ») est le plus petit groupe identifiable d'actifs qui génère des entrées de trésorerie largement indépendantes des entrées de trésorerie générées par d'autres actifs ou groupes d'actifs. Les différentes UGT retenues par le groupe sont décrites dans la note 6.1 de l'annexe des états financiers consolidés. Pour les besoins des tests de dépréciation, à compter de la date d'acquisition, les goodwill sont affectés chacune des unités génératrices de trésorerie ou à chacun des groupes d'unités génératrices de trésorerie qui devraient bénéficier du regroupement d'entreprises. Une unité génératrice de trésorerie à laquelle un goodwill a été affecté est soumise à un test de dépréciation tous les ans ainsi que toutes les fois qu'il y a une indication que l'UGT a pu se déprécier, en comparant la valeur comptable de l'UGT, y compris le goodwill, à sa valeur recouvrable. Ainsi, l'évolution du contexte économique et financier général de même que l'évolution des performances économiques constituent notamment des indicateurs de dépréciation externes qui sont analysés par le groupe pour déterminer s'il convient de réaliser des tests de dépréciation à une fréquence plus rapprochée. Les hypothèses retenues en termes de variation de chiffre d'affaires et de valeurs terminales sont raisonnables. Des tests de dépréciation complémentaires sont effectués si des évènements ou circonstances particulières indiquent une perte de valeur potentielle. Le cas échéant, la dépréciation des goodwill est comptabilisée en résultat opérationnel et est définitive. 4.5 Instruments financiers actifs L'évaluation et la comptabilisation des instruments financiers sont définies par la norme IFRS 9 - « Instruments financiers » 4.5.1 Actifs financiers évalués au coût amorti Les actifs financiers sont évalués au coût amorti lorsqu'ils ne sont pas désignés à la juste valeur par le compte de résultat, qu'ils sont détenus aux fins d'en percevoir les flux de trésorerie contractuels et qu'ils donnent lieu à des flux de trésorerie correspondant uniquement au remboursement du principal et aux versements d'intérêts. 98 Ces actifs sont ultérieurement évalués au coût amorti selon la méthode du taux d'intérêt effectif, diminué des pertes de valeur. Ce poste inclut pour le Groupe les catégories suivantes : Prêts et autres immobilisations financières Les prêts et autres immobilisations financières sont évalués à leur juste valeur à la date d'entrée au bilan et à leur coût amorti à chaque clôture. Ils font l'objet de tests de dépréciation à chaque arrêté comptable. Toute perte de valeur est comptabilisée immédiatement en compte de résultat. Créances clients et autres débiteurs Les créances clients sont évaluées à leur prix de transaction au sens de la norme IFRS 15 - « Produits des activités ordinaires tirés des contrats conclus avec des clients » lors de leur comptabilisation initiale puis au coût amorti diminué des pertes de crédits attendues sur la durée de vie selon les principes de la norme IFRS 9 - « Instruments financiers ». Les créances commerciales du Groupe ne comportant pas de composantes significatives de financement, le modèle simplifié de dépréciation s'applique. Trésorerie et équivalents de trésorerie Les disponibilités et équivalents de trésorerie comprennent tous les soldes en espèce, certains dépôts à terme, les titres de créances négociables ainsi que des OPCVM monétaires. Les équivalents de trésorerie sont détenus dans le but de faire face aux engagements de trésorerie à court terme. Pour qu'un placement puisse être considéré comme un équivalent de trésorerie, il doit être facilement convertible, en un montant de trésorerie connu et être soumis à un risque négligeable de changement de valeur respectant ainsi les critères de la norme IAS 7 « Etat des flux de trésorerie ». Le Groupe n'a pas identifié au 30 juin 2020 dans ses équivalents de trésorerie des produits ne répondant pas à la norme précédemment citée. 4.5.2 Actifs financiers évalués à la juste valeur par le résultat Le Groupe inclut dans cette catégorie les titres de participation non consolidés. Ces titres ne sont pas détenus à des fins d'échanges sur le marché, en conséquence, lors de la comptabilisation initiale de chaque titre, le Groupe peut faire le choix irrévocable de présenter en Gain et pertes comptabilisés directement en capitaux propres » les variations ultérieures de la juste valeur. Dans ce cas, les variations de la juste valeur ne sont pas recyclables en résultat lors de la cession des titres. 4.5.3 Actifs financiers évalués à la juste valeur par les capitaux propres recyclables Il n'existe pas d'actifs financiers qui rentrent dans cette catégorie. 4.5.4 Dépréciation des actifs financiers Une dépréciation est comptabilisée en résultat lorsqu'il existe une indication objective de perte de valeur de ces actifs financiers. 99 La valeur comptable de l'actif est réduite via l'utilisation d'un compte de dépréciation et est comptabilisé en résultat. En cas de reprise ultérieure de dépréciation celle-ci est également enregistrée en résultat. 4.6 Stocks Conformément à la norme IAS 2 « Stocks », les stocks sont évalués au plus faible de leur coût de revient et de leur valeur nette de réalisation. Le coût de revient correspond au coût moyen pondéré des marchandises. La valeur nette de réalisation correspond au prix de vente estimé dans le cours normal de l'activité, diminué des coûts attendus pour l'achèvement ou la réalisation de la vente. 4.7 Actifs et passifs classés comme détenus en vue de la vente, activités non poursuivies La norme IFRS 5 « Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées » spécifie le traitement comptable applicable aux actifs détenus en vue de la vente, la présentation et les informations à fournir sur les activités abandonnées. Une activité abandonnée (non poursuivie) est une composante d'une entité dont l'entité s'est séparée ou bien qui est classée comme détenue en vue de la vente et : qui représente une ligne d'activité ou une région géographique principale et distincte ;

fait partie d'un plan unique et coordonné pour se séparer d'une ligne d'activité ou d'une région géographique et distincte ;

ou est une filiale acquise exclusivement en vue de la vente. La norme impose que les actifs détenus en vue de la vente soient présentés séparément dans l'état de la situation financière consolidée pour le montant le plus faible entre leur valeur comptable et leur juste valeur diminuée des coûts de la vente, dès lors que les critères prévus par la norme sont satisfaits. Lorsque le Groupe est engagé dans un processus de vente impliquant la perte de contrôle d'une filiale, tous les actifs et passifs de cette filiale sont classés comme étant détenus en vue de la vente dès lors que les critères de la norme sont satisfaits, indépendamment du fait que le Groupe conserve ou non un intérêt résiduel dans l'entité cédée après la vente. Enfin, la norme impose que les résultats des activités abandonnées (non poursuivies) soient présentés séparément au compte de résultat consolidé, de façon rétrospective sur l'ensemble des périodes présentées. Au 30 juin 2020, il n'existe aucune intention de cession ou d'abandon d'activité entrant dans le champ d'application de la norme IFRS 5. 4.8 Capitaux propres 4.8.1 Actions d'autocontrôle Elles sont comptabilisées en déduction des capitaux propres. 4.8.2 Paiements en actions et assimilés L'application de la norme IFRS 2 « Paiement fondé sur des actions » conduit à comptabiliser une charge au titre des plans d'attribution d'actions gratuites accordés par le Groupe à ses salariés. La juste valeur de ces plans à leur date d'attribution est comptabilisée comme une charge avec contrepartie directe en capitaux propres sur la période pendant laquelle l'avantage est acquis et le service rendu. 100 La Sté Bastide Le Confort Médical SA a publié ce contenu, le 30 octobre 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.

