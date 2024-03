Rapport Financier Semestriel

SOMMAIRE

I - DECLARATION DES PERSONNES PHYSIQUES ASSUMANT LA RESPONSABILITE

DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL ET LA REGULARITE DES COMPTES ................................................... 04

II - ETATS FINANCIERS CONSOLIDES INTERMEDIAIRES RESUMES ................................................................... 05

III - RAPPORT D'ACTIVITE AU 31 DÉCEMBRE 2023 ............................................................................................ 55

IV - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR L'INFORMATION FINANCIÈRE

SEMESTRIELLE 2023 ....................................................................................................................................... 58

I - DECLARATION DES PERSONNES PHYSIQUES

ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL ET LA REGULARITE DES COMPTES

J'atteste, à ma connaissance, que les états financiers consolidés intermédiaires résumés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d'activité présente un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de l'exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées ainsi qu'une description des principaux risques et des principales incertitudes pour les six mois restants de l'exercice.

Caissargues, le 29 mars 2024

Vincent BASTIDE

Président Directeur Général

II - ETATS FINANCIERS CONSOLIDES

INTERMEDIAIRES RESUMES

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés du Groupe Bastide Le Confort Médical au 31 décembre 2023 sont établis conformément aux principes et méthodes définis par le référentiel International Financial Reporting Standards.

Ils présentent en milliers d'euros :

- L'état de la situation financière consolidée ;

- Le compte de résultat consolidé ;

- L'état consolidé du résultat global ;

- L'état consolidé des flux de trésorerie ;

- L'état de variation des capitaux propres ;

- Les notes annexes.

Ils sont établis comparativement au 30 juin 2023 pour l'état de la situation financière et au 31 décembre 2022 pour le compte de résultat, l'état du résultat global et l'état des flux de trésorerie.

SOMMAIRE des états financiers consolidés intermédiaires résumés

1. Base de préparation des états financiers consolidés ..................................................................................... 15

2. Nouvelles normes et interprétations ................................................................................................................. 16

2.1. Nouvelles normes, interprétations et amendements adoptés par l'Union européenne

et d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023 ........................................ 16

2.2. Autres normes, amendements et interprétations adoptés par l'Union européenne, et d'application

obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 ................................................................. 16

3. Utilisation d'estimations et hypothèses ........................................................................................................... 16

4. Principes et Méthodes comptables .................................................................................................................... 18

4.1. Méthodes de consolidation ...................................................................................................................................... 18

4.1.1. Entités contrôlées ...................................................................................................................................................................................................................................... 18

4.1.2. Participations dans des entreprises associées et des coentreprises ................................................................................................. 19

4.1.3. Participations dans des activités conjointes ................................................................................................................................................................ 19

4.2. Conversion des états financiers des sociétés dont la devise fonctionnelle est autre que l'Euro ............... 19

4.2.1. Conversion des états financiers des sociétés étrangères ............................................................................................................................. 19

4.2.2. Conversion des transactions en monnaies étrangères .................................................................................................................................. 20

4.3. Actifs immobilisés .................................................................................................................................................... 20

4.3.1. Goodwill et regroupement d'entreprise ........................................................................................................................................................................... 20

4.3.2. Autres actifs incorporels .................................................................................................................................................................................................................... 21

4.3.3. Droits d'utilisation des actifs loués (IFRS 16) ................................................................................................................................................................... 21

4.3.4. Actifs corporels ........................................................................................................................................................................................................................................... 23

4.4. Pertes de valeur des éléments de l'actif immobilisé et des actifs non financiers ....................................... 24

4.5. Instruments financiers actifs ................................................................................................................................. 25

4.5.1. Actifs financiers évalués au coût amorti ......................................................................................................................................................................... 25

4.5.2. Actifs financiers évalués à la juste valeur par les capitaux propres non recyclables ...................................................... 26

4.5.3. Actifs financiers évalués à la juste valeur par les capitaux propres recyclables .................................................................. 26

4.5.4. Dépréciation des actifs financiers .......................................................................................................................................................................................... 26

4.6. Stocks ......................................................................................................................................................................... 27

4.7. Actifs et passifs classés comme détenus en vue de la vente, activités non poursuivies ........................... 27

4.7.1. Care Service .................................................................................................................................................................................................................................................. 27

4.8. Capitaux propres ...................................................................................................................................................... 28

4.8.1. Actions d'autocontrôle ....................................................................................................................................................................................................................... 28

4.8.2. Paiements en actions et assimilés ......................................................................................................................................................................................... 28

4.9. Provisions ................................................................................................................................................................... 28

5.1. Acquisitions avec entrée de périmètre de consolidation ............................................................................. 32 4.10. Passifs financiers .................................................................................................................................................... 28 6.5.5 Obligations locatives (IFRS 16) ........................................................................................................................... 43 4.11. Justes valeurs des actifs et passifs financiers ................................................................................................... 29 6.6 Passifs courants et non courants ...................................................................................................................... 44 4.12. Régimes de retraite et autres engagements sociaux postérieurs à l'emploi .............................................. 29 6.7 Besoin en fonds de roulement ............................................................................................................................ 44 4.13. Produit des activités ordinaires ............................................................................................................................ 30 6.8 Produits ................................................................................................................................................................... 45 4.14. Autres éléments du résultat opérationnel .......................................................................................................... 31 6.8.1 Chiffre d'affaires ....................................................................................................................................................................................................................................... 45 4.15. Éléments financiers au compte de résultat consolidé ...................................................................................... 31 6.9 Autres produits et charges opérationnels ....................................................................................................... 46 4.16. Impôt sur les résultats ............................................................................................................................................. 31 6.10 Coûts de l'endettement financier net ............................................................................................................... 47 6.11 Autres produits et charges financiers .............................................................................................................. 47 6.12 Impôts sur le résultat ........................................................................................................................................... 48 5. Evénement significatifs de l'exercice ............................................................................................................... 32

5.1.1. OXIGO ................................................................................................................................................................................................................................................................... 32

5.1.2. OCCIT'PERF ....................................................................................................................................................................................................................................................... 32

5.2. Acquisitions sans changement de périmètre de consolidation .................................................................. 32

5.3. Sorties de périmètre ............................................................................................................................................. 32

5.4. Autres faits marquants de l'exercice ................................................................................................................ 32

5.4.1. Contrôle fiscal 2018 à 2022 ............................................................................................................................................................................................................. 32

6.1 Actifs non courants .............................................................................................................................................. 33

6.1.1 Goodwill ............................................................................................................................................................................................................................................................. 33

6.1.2 Droits d'utilisation des actifs loués (IFRS 16) ................................................................................................................................................................. 35

6.1.3 Actifs incorporels ..................................................................................................................................................................................................................................... 36

6.1.4 Actifs corporels ........................................................................................................................................................................................................................................... 37

6.1.5 Participation dans des entreprises associées ........................................................................................................................................................... 37

6.1.6 Autres actifs financiers non courants ................................................................................................................................................................................ 38

6.1.7 Information sectorielle relative aux actifs non courants ................................................................................................................................ 38

6.2 Actifs courants ...................................................................................................................................................... 39

6.2.1 Autres actifs financiers courants ............................................................................................................................................................................................ 39

6.2.2 Trésorerie et équivalents de trésorerie et trésorerie passive ..................................................................................................................... 40

6.3 Capitaux propres .................................................................................................................................................. 40

6.3.1 Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la société mère .............................................................................................. 40

6.3.2 Participations ne donnant pas le contrôle ................................................................................................................................................................... 40

6.3.3 Paiements fondés sur les actions .......................................................................................................................................................................................... 40

6.4 Provisions ................................................................................................................................................................ 41

6.5 Dettes financières courantes et non courantes ............................................................................................... 41

6.5.1 Composition des dettes financières ..................................................................................................................................................................................... 41

6.5.2 Evolution des dettes financières ............................................................................................................................................................................................... 42

6.5.3 Echéances contractuelles sur l'endettement financier net ......................................................................................................................... 42

6.5.4 Engagements du Groupe dans le cadre des financements obtenus .............................................................................................. 43

6.12.1 Analyse de la charge fiscale ........................................................................................................................................................................................................... 48

6.12.2 Analyse des impôts différés ........................................................................................................................................................................................................... 50

6.13 Information par secteur ...................................................................................................................................... 50

6.14 Résultats nets par action .................................................................................................................................... 50

6.15 Engagements hors bilan et suretés réelles ...................................................................................................... 50

6.16 Gestion des risques financiers ............................................................................................................................ 51

6.17 Actifs et passifs éventuels ................................................................................................................................... 51

6.17.1 Litiges commerciaux .................................................................................................................................................................................................................................. 51

6.17.2 Autres litiges ...................................................................................................................................................................................................................................................... 51

6.18 Operations avec les parties liées ........................................................................................................................ 51

6.20

Liste des sociétés intégrées dans les états financiers consolidés .............................................................. 52

Etat de la situation financière consolidée

ACTIF (en milliers d'euros) Notes 31/12/2023 30/06/2023 Actifs non courants 450 465 460 668 Goodwill

Droits d'utilisation des actifs loués Autres actifs incorporels

Actifs corporels

Titres mis en équivalence

Autres actifs financiers non courants Actifs d'impôts différés

Actifs courants

Stocks et en cours

Clients et comptes rattachés Autres créances

Autres actifs courants

Trésorerie et équivalents de trésorerie Actifs destinés à être cédés

TOTAL ACTIF

6.1.1

216 993

6.1.2

225 660

72 411

6.1.3

74 119

7 903

6.1.4

8 212

140 607

6.1.5

136 081

0

6.1.6

62

10 428

6.12.2

11 343

2 122

208 898

6.2

5 190

196 412

48 267

6.2

48 501

78 796

6.2

69 526

43 723

6.2

38 472

2 346

6.2.2

2 589

35 766

4.7

36 706

0

659 363

618 657 080

PASSIF (en milliers d'euros) Notes 31/12/2023 30/06/2023 Capital

Primes liées au capital Résultats accumulés

Capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société

Participations ne donnant pas le contrôle

Total des capitaux propres

Passifs non courants

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes financières non courants Obligations locatives non courantes Provisions non courantes

Passif d'impôts différés Autres passifs non courants

Passifs courants

Emprunts et concours bancaires courants Obligations locatives courantes Provisions courantes Fournisseurs et comptes rattachés Autres passifs courants

Passifs destinés à être cédés

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DES PASSIFS

Compte de résultat consolidé

3 357

9 466

67 626

6.3

3 356

9 466

74 827

80 449

2 933

6.3

En milliers d'euros Notes Au 31/12/2023 Au 31/12/2022 265 024

Chiffre d'affaires Achats consommés Charges externes Charges de personnel Impôts et taxes

Dotations aux amortissements

(Dotations) Reprises aux dépréciations d'actifs et aux provisions pour risques et charges

Autres produits opérationnels courants Autres charges opérationnelles courantes

Résultat opérationnel courant

Ajustement de la juste valeur des compléments de prix Autres produits opérationnels non courants

Autres charges opérationnelles non courantes

Résultat opérationnel

Quote-part de résultat net des sociétés mises en équivalence

Résultat opérationnel après quote-part de résultat net dans les entités mises en équivalence

Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie Coût de l'endettement financier brut

Coût de l'endettement financier net

Autres produits et charges financiers

87 648

443

83 381

377 912

6.5.1

Résultat avant impôt

Impôt sur le résultat

88 091

344 004

25 279

6.5.1

Résultat net des activités poursuivies

Résultat net des activités non poursuivies

0

287 083

6.5.5

275 342

57 128

6.4

Résultat net

59 770

1 862 6.12.2 Dont: 1 882

2 973 6.6 - Part des propriétaires de la Société 4 323

3 587

198 069

6.5.1

- Part des participations ne donnant pas le contrôle

2 687

224 985

47 777

6.5.5

Résultat net attribuable aux propriétaires de la société mère par action Non dilué (en euros) (*)

75 920

17 467

6.4

Dilué (en euros) (**)

16 361

3 276

6.6

(*) calculé au titre des différentes périodes sur le nombre d'actions existant :

6.8.1

6.1.5

6.10

6.11

6.12

6.14 6.14

3 290

73 042

6.6

(**) calculé au titre des différentes périodes sur le nombre d'actions existant et potentiel :

73 059

56 508

4.7

-87 027

249 734

-84 703

-43 320

-41 644

-80 374

-71 930

-1 888

-1 890

-31 565

-29 718

-154

1 306

2 203 298

-1 002 0

21 896

21 454

6.9 6.9 6.9

3 794

0

-57 939

-5 041

-3 476

20 649

18 861

0

39

20 649

18 900

0

0

-12 947

-7 233

-12 947

-7 233

1 021 352

8 723

12 019

-5 113

-3 698

3 610

8 321

-1 194

-5 738

2 416

2 583 -1 993

3 212

4 409 -629

-0,27 0,44

-0,25 0,44

7 460 450 7 940 827

7 355 519 7 373 737

0 659 363

55 375

980 657 080

- En application de la norme IFRS 15, le groupe a reclassé en 2022 - 2023 des charges courantes en moins du chiffre d'affaires. L'impact de ce reclassement est de -0,6 m€ sur le chiffre d'affaires de l'exercice. Ce reclassement n'a aucune incidence sur l'EBITDA, le résultat opérationnel courant et le résultat net du groupe.

Etat consolidé du résultat global

En milliers d'euros

Résultat net consolidé de la période

Ecarts actuariels sur engagements de retraite Impôts

Eléments du résultat global non recyclables en résultat net Ajustements de valeur sur actifs financiers disponibles à la vente Variation de juste valeur des instruments financiers de couverture Ecarts de conversion

Impôts

Autres éléments du résultat global recyclables en résultat net

Total des autres éléments du résultat global

Résultat global de la période

Dont:

- Part des propriétaires de la Société

- Part des participations ne donnant pas le contrôle

NotesAu 31/12/2023

2 416

Au 31/12/2022

2 583

Etat consolidé des flux de trésorerie

En milliers d'euros

Résultat des activités poursuivies Résultat des activités non maintenues

Notes

Dotations nettes aux amortissements et provisions 6.1

Dotations aux amortissements des droits d'utilisation des actifs loué (IFRS 16) 6.1.2 Gains et pertes latents liés aux variations de juste valeur

Charges et produits calculés aux stocks-options et assimilés Autres produits et charges calculés

Plus et moins-values de cession Profits et pertes de dilution

Quote-part de résultat liés aux sociétés mises en équivalence Dividendes sur entités non consolidés

Impact des activités abandonnées 4.7

Capacité d'autofinancement après coût de l'endettement financier net et impôt

Coût de l'endettement financier net 6.10

Charge d'impôt (y compris impôts différés) 6.12.1

Capacité d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net et impôt

Impôt versé

Variation du BFR lié à l'activité 6.7 Autres flux liés aux activités opérationnelles

Impact des activités abandonnées

Flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles

Incidence des variations de périmètre

Acquisition d'immobilisations corporelles et incorporelles 6.1 Cession d'immobilisations corporelles et incorporelles

Acquisition d'actifs financiers

Cession d'actifs financiers

Variation des prêts et avances consentis Dividendes reçus sur titres non consolidés Autres flux liés aux opérations d'investissement Impact des activités abandonnées

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement

Versement des actionnaires de la société mère lors d'augmentation de capital Versement des minoritaires lors d'augmentation de capital

Cession (acquisition) nette d'actions propres

Dividendes versés

Emission d'emprunts 6.5.1

Remboursement d'emprunts 6.5.1

Remboursement des obligations locatives ( IFRS 16) 6.5.5 Intérêts financiers nets versés

Autres flux liés aux opérations de financement Impact des activités abandonnées

Flux de trésorerie liés aux activités de financement Incidence des variations des cours des devises Variation de la trésorerie nette

Trésorerie d'ouverture Trésorerie de clôtureTrésorerie et équivalents de trésorerie Trésorerie passive

Au 31/12/2023

3 610 -1 194

21 269 10 347 -4 0 0 -2 681 0 0 -42 0

31 305

12 555 5 113

48 973

-5 781 -10 434 0 1 512

34 270

12 741 -25 960 289 -719 473 -493 42 0 0

-13 626

0 0 -3 -1 996 41 695 -34 758 -10 830 -12 555 -3 087 0

8 321 -5 738

Au 31/12/2022

19 043

9 441

53

184

547

342

0

0

-10

3 040

35 224

7 233

3 701

46 157

-3 151

6 145

0

2 878

52 030

-16 287

-25 858

521

-1 259

112

-265

10

0

-26

-43 053

7

0

-2

-514

26 737

-9 506

-9 145

-7 007

431

-21 534 -51 -941 36 707 35 766

-128 872

-193

9 655

6.2.2 35 766

15 200

24 855

27 308

6.2.2

0

-2 453

Etat de variation des capitaux propres

84 564

Montant au 30 juin 2022

Résultat de la période

Autres éléments du résultat global

Résultat global consolidé

Augmentation de capital Dividendes versés Variations de périmètre Rachat part minoritaire Variation autocontrôle

Variation paiement fondés sur les actions

Autres variations

Total des transactions avec les actionnaires

Montant au 30 juin 2023

Résultat de la période

Autres éléments du résultat global

Résultat global consolidé

Augmentation de capital Dividendes versés Variations de périmètre Rachat part minoritaire Variation autocontrôle

Variation paiement fondés sur les actions

Autres variations

Total des transactions avec les actionnaires

Montant au 31 décembre 2023

3 310

9 466

Notes annexes

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés du Groupe Bastide Le Confort Médical (ci-après « le groupe »), au 31 décembre 2023 ont été établis sous la responsabilité du Conseil d'administration de la société Bastide Le Confort Médical qui s'est tenu le 18 mars 2024.

Les notes annexes font partie intégrante des états financiers consolidés intermédiaires résumés au 31 décembre 2023.

-1 555

73 343

12 047

553

0 46

0

0 12 600 -2 617 -6 349 850

-1 446 46 0

0 -9 562

3 356

12 047

2 100

86 664

739 12 786 553 553 12 600 46

739 13 339 46 0 -613 -613 -2 617

-385 -3 002

-6 349

-1 188

-7 537

0 0

850 850

-1 446

-9 516

-210

-2 396

-1 656

-11 912

9 466

Présentation de l'entreprise

La société Bastide Le Confort Médical, dont le siège est sis au 12 Avenue de la Dame 30 132 CAISSARGUES en France, est une Société Anonyme de droit français cotée sur le compartiment B du marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0000035370. Elle est spécialisée dans les prestations de soins à domicile à destination des personnes âgées, malades et handicapées.

1. Base de préparation des états financiers consolidés

En application du règlement n°1606/2002 du 19 juillet 2002, les états financiers consolidés du Groupe au 31 décembre 2023 sont préparés conformément aux normes IFRS (International Financial Reporting Standards) telles qu'adoptées par l'Union européenne. Ces normes et interprétations sont disponibles sur le site Internet de l'Union européenne à l'adresse :

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32008R1126

-1 555

76 381 -1 993

-4 811 0 2 0

0 -6 804

-260 -279

142

2

87 648

443 4 409

88 091

-1 993

2 416

-4 811

-1

-4 812

-6 804

4 408

-2 396

2 -260 -279

2

-1 737

-1 997

-206 -485

0 0

0 0

0 0

142

0

25 167

0

En cas d'absence de normes ou d'interprétations IFRS adoptées par l'Union européenne et conformé- ment à la norme IAS 8 « Principes comptables, changements d'estimations comptables et erreurs », le Groupe peut se référer à d'autres normes IFRS traitant de problématiques similaires ou liées et au cadre conceptuel IFRS.

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés en conformité avec la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », telle qu'adoptée par l'Union européenne. Ils n'incluent donc pas toute l'information financière requise par le référentiel IFRS pour les états financiers annuels et doivent être lus en relation avec les états financiers annuels du Groupe relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023. Ils comprennent toutefois une sélection de notes expliquant les événements et opérations significatifs en vue d'appréhender les modifications intervenues dans la situation financière et la performance du Groupe depuis les derniers états financiers annuels.

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés sont établis suivant les mêmes principes que ceux utilisés pour la préparation des états financiers consolidés au titre de l'exercice clos au 30 juin 2023, sous réserve des éléments présentés ci-dessous et des spécificités requises par la norme IAS 34.

3 357

-397

9 466

-395

-1 918

-1 555

69 180

80 449

2 933

83 381

-2 313

Les états financiers consolidés comprennent les états financiers de la société Bastide Le Confort Médical (ci-après « la société mère »), des entités qu'elle contrôle (ci-après « les filiales ») et celles pour lesquelles elle exerce une influence notable. Les états financiers des filiales sont préparés sur la même période de référence que ceux de la société mère, à savoir du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, et sur la base de méthodes comptables homogènes.

Les états financiers consolidés sont présentés en milliers d'euros sauf mention contraire.

Les états financiers consolidés intermédiaires au 31 décembre 2023 reflètent la situation comptable de la Société et de ses filiales, ainsi que les intérêts du Groupe dans les entreprises associées et coentreprises.

2. Nouvelles normes et interprétations

Les méthodes et règles comptables sont décrites de façon détaillée dans la Note 4. Elles restent inchangées à l'exception de l'adoption des normes suivantes, effectives depuis les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023.

2.1. Nouvelles normes, interprétations et amendements adoptés par l'Union européenne et d'application obligatoire pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2023

• IFRS 17 « Contrats d'assurance » ;

• amendements IAS 1 « Présentation des états financiers » et mise à jour de l'IFRS Practice Statement 2 « Making Materiality Judgements » ;

• amendements IAS 8 « Définition d'une estimation comptable » ;

• amendements IAS 12 « Impôts - Impôts différés relatifs à un actif ou passif acquis via une transaction unique » ;

Ces nouvelles décisions n'ont pas eu d'impact significatif sur les comptes de notre Groupe.

2.2. Autres normes, amendements et interprétations adoptés par l'Union européenne, et d'application obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024

Les nouvelles normes, interprétations et amendements à des normes existantes et applicables aux périodes comptables ouvertes à compter du 1er janvier 2024 ou postérieurement n'ont pas été adoptés par anticipation par le Groupe au 31 décembre 2023. Elles concernent :

• amendements IAS 1 « Classement des passifs en tant que courants ou non courants » ;

• amendements IFRS 16 « Dettes de location dans le cadre d'une cession-bail » ;

Ces interprétations et amendements ne devraient pas avoir d'incidence significative sur les comptes consolidés du Groupe.

3. Utilisation d'estimations et hypothèses

Dans le cadre du processus normal d'établissement des comptes consolidés, le Groupe peut être amené à procéder à des estimations et à retenir des hypothèses qui affectent la valeur comptable des éléments d'actif et de passif, des produits et des charges ainsi que les informations relatives aux éléments d'actif et de passif latents. Les résultats réels futurs sont susceptibles de diverger sensiblement par rapport à ces estimations.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réalisées à partir de l'expérience passée et d'autres facteurs considérés comme raisonnables au vu des circonstances. Elles servent ainsi de base à la détermination des valeurs comptables d'actifs et de passifs, qui ne peuvent être obtenues directement à partir d'autres sources. Les valeurs réelles peuvent être différentes des valeurs estimées.

Les estimations et les hypothèses sous-jacentes sont réexaminées de façon continue. L'impact des changements d'estimation comptable est comptabilisé au cours de la période du changement s'il n'affecte que cette période.

Les principaux éléments concernés par l'utilisation d'estimations et hypothèses sont :

• La durée d'utilité estimée des immobilisations corporelles utilisée pour le calcul des amortissements : ces estimations sont décrites dans la note 4.3.4 des principes et méthodes comptables ;

• L'évaluation des écarts d'acquisition est décrite dans les paragraphes 4.3.1, 4.4 et 6.1.1 de l'annexe des états financiers consolidés relatives aux goodwill. Les estimations et hypothèses résident dans les modalités d'évaluation de la juste valeur des actifs et passifs identifiables acquis dans le cadre du regroupement d'entreprises. Les affectations reposent sur des hypothèses de flux futurs de trésorerie et de taux d'actualisation ;

• Les estimations et hypothèses concernant les tests de dépréciation des actifs qui sont décrites dans le paragraphe 6.1.1.3 et la note 4.4 des principes et méthodes comptables. Concernant les tests sur les dépréciations d'actifs, ceux-ci sont essentiellement déterminés à partir de multiples usuels de transaction applicables au secteur et alternativement de projections actualisées des flux de trésorerie futurs sur une durée de 5 ans et d'une valeur terminale. Le taux d'actualisation retenu est le coût moyen pondéré du capital incluant une prime de risque. Ces tests sont réalisés au minimum une fois par an à la date de clôture des comptes consolidés du Groupe. Un test complémentaire peut être réalisé si des évènements ou circonstances particulières indiquent une perte de valeur potentielle.

• L'appréciation du niveau de risque pour déterminer le montant des provisions pour risques et charges. Les paragraphes 6.4 et 6.17 de l'annexe des états financiers consolidés relatives aux provisions d'une part, et aux actifs et passifs éventuels d'autre part, décrivent les provisions constituées par le groupe. Dans la détermination de ces provisions, la direction du groupe a pris en compte la meilleure estimation de ces engagements.

• L'estimation de la juste valeur des compléments de prix et ses variations subséquentes.

• La catégorisation des contrats actifs entre location simple et location-financement et l'estimation de la durée des contrats retenues telles que décrite dans la note 4.3.3

• Le classement et l'évaluation d'actifs des activités non poursuivies (IFRS 5) qui sont décrits dans la note 4.7 des principes et méthodes comptables Les jugements significatifs exercés par la Direction pour appliquer les méthodes comptables du groupe et les principales sources d'incertitude des estimations sont identiques à ceux décrits dans les derniers états financiers annuels.

Le Groupe a évalué son exposition aux risques climatiques. Il n'a identifié aucun facteur de risque pouvant avoir une incidence significative sur ses activités. En s'inscrivant dans une politique de responsabilité environnementale le Groupe a cependant identifié des pistes afin de réduire son empreinte carbone telles que la déclaration de performance extra-financière ou le Pitchbook RSE l'exposent. Ces initiatives n'ont pas d'incidence sur les engagements présents ou futurs et n'ont ainsi pas conduit la direction à effectuer des traitements comptables spécifiques ou à modifier ses estimations dans le cadre du processus d'arrêté des comptes consolidés.

4. Principes et Méthodes comptables

Les méthodes comptables exposées ci-après ont été appliquées d'une façon permanente à l'ensemble des périodes présentées dans les états financiers consolidés.

Les états financiers sont présentés sur la base du coût historique à l'exception des actifs et passifs destinés à la vente qui sont évalués selon la norme IFRS 5, des actifs et passifs réévalués à leur juste valeur dans le cadre d'un regroupement d'entreprises, conformément aux principes énoncés par la norme IFRS 3, et des actifs et passifs suivants évalués à la juste valeur conformément aux normes IAS 32 et IFRS 9 : instruments financiers dérivés, instruments financiers détenus à des fins de transaction et instruments financiers désignés sur option à la juste valeur.

4.1. Méthodes de consolidation

Le Groupe apprécie le contrôle exercé sur une entité chaque fois que des faits et circonstances indiquent qu'un élément d'appréciation du contrôle est modifié.

4.1.1. Entités contrôlées

Le Groupe consolide par intégration globale les entités dont elle détient le contrôle.

Définition du contrôle

Le contrôle existe lorsque le Groupe remplit cumulativement les trois conditions suivantes :

• détient le pouvoir de direction sur les activités d'une entité ;

• s'expose aux rendements variables de l'entité ;

• dispose de la capacité d'exercer son pouvoir sur l'entité de manière à influer sur ces rendements.

Méthode de l'intégration globale

L'intégration d'une filiale dans les comptes consolidés du groupe intervient à la date à laquelle le Groupe prend le contrôle et cesse le jour où le Groupe perd le contrôle de cette entité.

Les participations ne donnant pas le contrôle représentent la part d'intérêt qui n'est pas attribuable directement ou indirectement au Groupe.

Les résultats et chacune des composantes des autres éléments du résultat global sont répartis entre le Groupe et les participations ne donnant pas le contrôle. Le résultat global des filiales est réparti entre le Groupe et les participations ne donnant pas le contrôle, y compris lorsque cette répartition aboutit à l'attribution d'une perte aux participations ne donnant pas le contrôle.

Les soldes et opérations réciproques entre les sociétés de notre Groupe sont éliminés des comptes consolidés.

Modification de pourcentages d'intérêt au sein de filiales consolidées

Les modifications de pourcentage d'intérêt dans les filiales qui n'entraînent pas de changement de mode de contrôle sont appréhendées comme des transactions portant sur les capitaux propres, s'agissant de transactions effectuées avec des actionnaires agissant en cette qualité.

Les effets de ces transactions sont comptabilisés en capitaux propres pour leur montant net d'impôt et n'ont donc pas d'impact sur le compte de résultat consolidé du Groupe.

Ces transactions sont par ailleurs présentées dans le tableau de flux de trésorerie en activités de financement.

4.1.2. Participations dans des entreprises associées et des coentreprises

Une entreprise associée est une entité dans laquelle le Groupe exerce une influence notable. L'influence notable se caractérise par le pouvoir de participer aux décisions relatives aux politiques financière et opérationnelle de l'entité, sans toutefois contrôler ou contrôler conjointement ces politiques.

Une coentreprise est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l'entité ont des droits sur l'actif net de celle-ci.

Le contrôle conjoint s'entend du partage contractuellement convenu du contrôle exercé sur une entité, qui n'existe que dans les cas où les décisions concernant les activités pertinentes requièrent le consentement unanime des parties partageant le contrôle.

Le Groupe détient les participations suivantes dans les entreprises associées :

• 49 % dans la société Bastide Tunisie depuis avril 2017.

4.1.3. Participations dans des activités conjointes

Une activité conjointe est un partenariat dans lequel les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l'entité ont des droits directs sur les actifs, et des obligations au titre des passifs, relatifs à celle-ci.

Le Groupe ne détient pas de participations dans des activités conjointes au 31 décembre 2023.

4.2. Conversion des états financiers des sociétés dont la devise fonctionnelle est autre que l'Euro

4.2.1. Conversion des états financiers des sociétés étrangères

Les états de la situation financière, comptes de résultat et tableaux des flux de trésorerie de certaines filiales dont la devise de fonctionnement est différente de la monnaie de présentation des comptes de la maison mère ont été convertis dans la devise de présentation des états financiers consolidés, au cours de change de la date de clôture pour l'état de la situation financière et au cours de change moyen de l'exercice pour le compte de résultat et le tableau des flux de trésorerie (source : Banque de France). Les écarts de conversion sont comptabilisés en autres éléments du résultat global dans les capitaux propres.

Au 31 décembre, les sociétés suivantes ont des monnaies de fonctionnement différentes de la monnaie de présentation du groupe :