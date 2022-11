Bastide : hausse de 12,8% du chiffre d'affaires trimestriel

Le Groupe Bastide publie un chiffre d'affaires de 122 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice, en hausse de 12.8% par rapport à la même période un an plus tôt, une dynamique 'en ligne' avec son plan de marche.



L'activité ' Maintien à Domicile ' réalise un chiffre d'affaires de 52.4 ME, en hausse de 4.1% (-2,3% en organique), en raison du retour à la normale (contraction de 61%) des ventes d'EPI (Equipements de Protection Individuelle) qui étaient encore significatives au 1er trimestre de l'exercice précédent. Hors EPI, la croissance organique atteint 7,5%.



L'activité ' Respiratoire ' réalise un chiffre d'affaires de 38,1 ME en hausse de +23,8% (+9,6% en organique).



L'activité ' Nutrition-Perfusion-Stomathérapie ' affiche un chiffre d'affaires de 31,6 ME, en hausse de +16,5% (+12,8% en organique).



Dans ce contexte, le groupe réitère son objectif de chiffre d'affaires

annuel de plus de 520 ME et entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblées.

Enfin, le désendettement du groupe reste une priorité de l'exercice 2022-2023 avec une amélioration attendue du flux de trésorerie opérationnel.



