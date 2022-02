Bastide : le titre perd 4%, un analyste réitère son avis

Le titre abandonne près de 4% après l'annonce d'un chiffre d'affaires sur le 2ème trimestre de 114,9 ME (-0,9% et -5,3% à ptc.), soit un chiffre d'affaires du 1er semestre à 223 ME (+0,8% et -3% à ptc). Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de 48 E.



' Nous ne formulerons que 3 commentaires : 1/ Le T2 est peu différent de notre estimation. Ce trimestre marque un ralentissement séquentiel, comme prévu : -0,9% et -5,3% (vs +2,7% et -0,1% au T1). 2/ Les activités de Services (ARD et NPDS : 55% du CA) affichent les meilleures dynamiques. 3/ Nous ne modifions pas nos projections ' indique Oddo.



L'analyste indique que ses prévisions se situent un peu au-dessus de la guidance du groupe: 472 MEe (contre 460 ME guidés) pour une MOP courante à 8,5% contre 8,3%.



' L'activité globale liée aux EHPAD privés, publics ou associatifs, représente moins de 17% du CA France, et aucun des clients de ce secteur ne pèse plus de 5% du CA annuel. A courte terme, cela pourrait peser sur le titre et amoindrir les effets 'd'annonces M&A ' rajoute le bureau d'analyses.



