Bastide : publie un EBITDA record pour 2022/2023

Le 18 octobre 2023

Bastide publie un chiffre d'affaires de 508 ME au titre de l'exercice 22/23, en hausse de 8,5% par rapport au précédent exercice (dont 5% en croissance organique).



Dans le même temps, l'EBITDA a progressé de 5,6% pour atteindre 101,6 ME, dépassant pour la première fois le seuil symbolique des 100 ME, et le résultat opérationnel courant atteint 42,8 ME (+10%).



Le résultat net des activités poursuivies progresse de +10,8% pour atteindre 16,8 ME, après une charge d'impôt de 6 ME.



Le résultat net part du groupe recule en revanche de 12,4%, à 12 ME, les activités non poursuivies ayant généré une perte nette de 4 ME, dont -4,9 ME liés à l'arrêt des activités de services non stratégiques adossées à l'offre logicielle de Care Service.



Portée par le dynamisme des prestations de santé à domicile, la croissance organique devrait rester soutenue sur l'exercice 2023-2024. Le Groupe Bastide confirme ainsi son objectif de chiffre d'affaires de 540 ME sur le périmètre actuel.



La génération de flux de trésorerie sera prioritairement allouée au désendettement du Groupe qui reste toutefois en veille sur des opportunités d'acquisitions en phase avec la stratégie de développement international.



