Bastogi réalise un bénéfice en 2022 ; les revenus augmentent et il y a un dividende

(Alliance News) - Bastogi Spa a approuvé mercredi ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, faisant état d'un bénéfice net de 28,2 millions d'euros, contre une perte de 2,4 millions d'euros l'année précédente.

Le conseil d'administration a également décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,009 euro par action en circulation, hors actions propres, à partir des réserves distribuables.

Le chiffre d'affaires pour 2022 s'est élevé à 194,2 millions d'euros, contre 28,9 millions d'euros en 2021.

L'EBITDA s'est élevé à 54,5 millions d'euros, contre un montant négatif de 3,4 millions d'euros en 2021.

La marge nette d'exploitation s'élève à 44,2 millions d'euros, contre 11,5 millions d'euros en 2021.

La position financière nette consolidée s'élève à 126,5 millions d'euros contre 284,8 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'exercice 2022 a été caractérisé par une amélioration progressive de la situation sanitaire, qui a permis aux autorités de lever les restrictions mises en place pour contenir la propagation de la pandémie, qui avaient pénalisé, et dans certains cas rendu impossible, l'exercice de certaines activités économiques du groupe, indique une note.

En ce qui concerne l'avenir, dans le segment immobilier, "les activités, tant opérationnelles que commerciales, visant à la réalisation des projets immobiliers du portefeuille se poursuivront", indique la société.

De même, dans le secteur des arts et de la culture, "le groupe s'efforcera de consolider la reprise post-pandémique et poursuivra l'étude et la vérification d'autres projets de développement et de valorisation du complexe immobilier Frigoriferi Milanesi".

Enfin, d'un point de vue financier, "il est envisagé que les besoins financiers soient satisfaits avec les liquidités existantes et les flux de trésorerie attendus des activités d'exploitation, d'investissement et financières".

Bastogi a clôturé mercredi en hausse de 0,3 % à 0,60 euro par action.

