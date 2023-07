Bastogi SpA est une société de portefeuille basée en Italie, active dans le secteur des services artistiques et de l'hôtellerie. La société est active dans deux secteurs. Le secteur Open Care fournit des services intégrés pour les œuvres et les objets d'art, notamment la conservation et la restauration de peintures, de fresques, d'objets anciens, de tapis et d'instruments scientifiques antiques, entre autres ; l'expédition et la logistique des collections ; le conseil en art, par le biais d'une assistance à la vente, de services de conseil en art, de conseils juridiques et fiscaux, entre autres ; les espaces d'art et le stockage. Le secteur H2C Hotel, par le biais de sa filiale H2 Gestioni Srl, est engagé dans la gestion d'hôtels quatre étoiles situés dans les villes italiennes de Naples et d'Assago. En outre, elle exploite des biens immobiliers : Frigoriferi Milanesi, qui abrite Bastogi SpA et un certain nombre de sociétés qui opèrent dans la promotion de l'art et de la culture, et Palazzo del Ghiaccio, qui accueille divers événements, notamment des conventions, des présentations, des expositions et des conférences.

Secteur Développement et opérations immobilières