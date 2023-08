Bata India Limited est une société basée en Inde, qui s'occupe de la fabrication et du commerce de chaussures et d'accessoires par le biais de son réseau de vente au détail et en gros, et du développement de l'immobilier. La société opère dans le secteur des chaussures et des accessoires. Le segment des chaussures et accessoires est engagé dans la fabrication et le commerce de chaussures et d'accessoires par le biais de son réseau de vente au détail et en gros. La société propose des accessoires pour femmes, notamment des ceintures, des pochettes et des foulards, et pour hommes, notamment des produits d'entretien des chaussures, des portefeuilles et des ceintures. Ses marques comprennent Bata, Bata Red Label, Hush Puppies, Naturalizer, Power, Marie Claire, Weinbrenner, North Star, Scholl, Bata Comfit et Bubble gummers. La société dispose d'un réseau de vente au détail d'environ 1 569 magasins, shop-in-shops et magasins franchisés. La société exploite également son site Web www.bata.in.

Secteur Chaussures