Le bénéfice du quatrième trimestre du fabricant de chaussures Bata India augmente en raison de la baisse des coûts et de la hausse de la demande

Le bénéfice consolidé du fleuron de Bata BN, basé aux Pays-Bas, a atteint 656,23 millions de roupies (8,02 millions de dollars) au cours des trois mois se terminant le 31 mars, contre 629,6 millions de roupies il y a un an.

Les analystes s'attendaient en moyenne à ce que la société affiche un bénéfice de 614,6 millions de roupies.

Le chiffre d'affaires consolidé de Bata a augmenté de 17 % pour atteindre 7,79 milliards de roupies, la demande du quatrième trimestre ayant également été stimulée par la forte croissance de ses marques Hush Puppies, Comfit, Floatz, Red Label et North Star.

La société a déclaré dans un communiqué qu'elle avait rafraîchi son portefeuille pour proposer des produits haut de gamme sous ces marques.

"Au cours des derniers trimestres, nous avons constaté une demande constante de chaussures décontractées et confortables. Cela est dû à la tendance croissante à l'achat de vêtements non occasionnels et à la demande de confort et de style", a déclaré Gunjan Shah, président-directeur général et directeur général de Bata, dans un communiqué.

La forte demande de chaussures et de pantoufles a également permis à son grand rival Relaxo Footwears Ltd d'enregistrer une hausse de 9,6 % de son bénéfice trimestriel la semaine dernière.

Séparément, la société Bata, basée à Gurugram, a recommandé un dividende de 13,5 roupies par action.

Les actions de Bata ont clôturé en baisse de 0,43 % avant la publication des résultats.

(1 $ = 81,7800 roupies indiennes)