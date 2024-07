Batero Gold Corp. est une société canadienne d'exploration avancée de métaux précieux et de base. La société est engagée dans l'exploration et le développement de propriétés minières en Colombie. La société est en train d'explorer et d'évaluer ses actifs d'exploration et d'évaluation. Elle se concentre sur le développement du projet aurifère La Cumbre à Risaralda, en Colombie. La Cumbre est situé au sein du projet aurifère Batero-Quinchia, détenu à 100 % par la société. Le projet aurifère Batero-Quinchia englobe de multiples cibles aurifères porphyriques. Le projet Batero-Quinchia est situé dans la municipalité de Quinchia, département de Risaralda, République de Colombie, à environ 55 kilomètres au nord de la capitale régionale, Pereira. La propriété consiste en un tènement d'environ 1 407,43 hectares (ha). Son nouveau forage d'exploration a permis de découvrir le gisement de Matecana, situé à environ 800 mètres au sud-est du porphyre de La Cumbre.

Secteur Or