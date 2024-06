Bath & Body Works, Inc. est un détaillant omnicanal spécialisé dans les soins personnels et les parfums d'intérieur. La société vend des marchandises dans ses magasins de détail aux États-Unis et au Canada, ainsi que sur ses sites web et par d'autres canaux, sous les marques Bath & Body Works, White Barn et autres. Ses activités internationales sont menées par l'intermédiaire de franchises, de licences et de partenaires grossistes. L'entreprise propose une gamme de produits de soins et de parfums d'intérieur, notamment des collections de brume parfumée, de lotions et de crèmes pour le corps, de bougies à trois mèches, de diffuseurs de parfums d'intérieur et de savon liquide pour les mains. Ses produits se distinguent par une combinaison de parfums, d'emballages et de qualité à des prix accessibles. L'entreprise vend également des produits sous ses propres marques, notamment White Barn. Ses marchandises sont vendues dans environ 1 850 magasins et sites de commerce électronique exploités par la société aux États-Unis et au Canada, ainsi que dans 485 magasins et 28 sites de commerce électronique dans plus de 40 autres pays, dans le cadre d'accords de franchise, de licence et de vente en gros.

Secteur Détaillants autres spécialités