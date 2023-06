BATM Advanced remporte un nouveau contrat pour sa plateforme d'informatique de pointe

BATM Advanced Communications Ltd - société de réseaux et de technologies médicales basée à Hod Hasharon, en Israël - déclare qu'"un fournisseur de premier plan de services de connectivité d'urgence en Amérique du Nord" lui a attribué un contrat de cinq ans pour sa plate-forme informatique de pointe Edgility. C'est la première fois qu'Edgility sera utilisée pour soutenir une infrastructure publique critique. Le client utilisera la plateforme pour fournir le système de traitement des appels pour les services d'urgence 911 et le 988 National Suicide Prevention & Mental Health Crisis Lifeline dans un grand État américain. Selon BATM, l'utilisation d'Edgility permettra d'améliorer la réactivité et d'accélérer les temps de résolution des appels, tout en réduisant le besoin de matériel supplémentaire.

Moti Nagar, directeur général, déclare : "Ce dernier contrat pour Edgility est une grande reconnaissance de notre solution, compte tenu des normes élevées de fiabilité et d'efficacité requises pour le traitement des appels des services d'urgence. Il démontre également les nombreux cas d'utilisation à haute valeur ajoutée pour l'edge computing, Edgility étant utilisé pour la première fois dans une application gouvernementale pour la sécurité publique."

