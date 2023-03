BATM Advanced voit ses revenus et ses bénéfices annuels diminuer en raison d'une baisse de la demande.

(Alliance News) - BATM Advanced Communications Ltd a annoncé lundi une chute de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année en raison de la baisse de la demande pour les produits Covid-19, mais prévoit une augmentation à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour la nouvelle année.

Les actions étaient en baisse de 3,1% à 24,70 pence chacune lundi matin à Londres.

La société de technologies médicales et de réseaux basée à Hod Hasharon, en Israël, a déclaré que le chiffre d'affaires était en baisse de 17% à 116,1 millions USD pour 2022, contre 140,0 millions USD un an plus tôt.

Le bénéfice avant impôts a plongé à 1,9 million USD, contre 24,9 millions USD, car les dépenses d'exploitation totales ont bondi à 34,8 millions USD, contre 26,7 millions USD l'année précédente. Les frais financiers ont augmenté à 2,0 millions USD, contre 911 000 USD un an plus tôt.

Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement s'est élevé à 8,0 millions USD, contre 29,6 millions USD en 2021.

Le président-directeur général Moti Nagar a déclaré : "En 2022, il y a eu une performance sous-jacente robuste dans l'ensemble de nos activités, car les effets de la pandémie se sont de plus en plus atténués et nous avons recommencé à nous concentrer sur nos activités régulières. En conséquence, bien que nos revenus aient subi l'impact négatif des devises et de la baisse de la demande pour les produits Covid-19, nous avons quitté l'année en étant une entreprise plus forte qu'avant l'apparition de la pandémie."

En ce qui concerne l'avenir, BATM a déclaré qu'elle a abordé 2023 avec une forte dynamique dans l'ensemble de l'entreprise et un solide carnet de commandes à livrer au cours de l'année. Elle prévoit d'enregistrer une augmentation à deux chiffres du pourcentage de ses revenus dans toutes les unités.

