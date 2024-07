BATM Advanced Communications Ltd. est une société basée en Israël, engagée dans le développement, la production et la commercialisation de produits médicaux, ainsi que de produits de communication de données. La société a deux divisions opérationnelles : Télécommunications et BATM Medical. La division Télécommunications développe et propose des solutions de réseaux de télécommunications, des solutions de surveillance IP, des services logiciels et des solutions de cybersécurité. La division Télécommunications propose ses produits aux opérateurs de télécommunications sur les marchés développés. BATM Medical est un fabricant et développeur de diagnostics de laboratoire, y compris des systèmes de diagnostic in-vitro et des réactifs pour détecter les infections virales, pour diagnostiquer les maladies du système immunitaire et pour mesurer les réponses hormonales humaines. BATM Medical, qui se concentre sur les pays en développement d'Europe de l'Est et d'Asie, fabrique également des stérilisateurs et des solutions de gestion des déchets médicaux, et distribue les marques d'autres fournisseurs de matériel de diagnostic aux pays des marchés émergents.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale