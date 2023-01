Les actions de BATM en hausse suite à une commande de 26 millions de dollars pour la cybersécurité.

BATM Advanced Communications Ltd - société de technologie médicale et de réseau basée à Hod Hasharon, Israël - décroche une commande gouvernementale de cybersécurité d'une valeur de 26 millions USD. La commande doit être livrée sur une période maximale de cinq ans et débutera cette année. L'entreprise déclare que la commande provient d'un "client de longue date du ministère de la Défense", qu'elle ne nomme pas, et qu'elle porte sur la fourniture de la plateforme cybernétique de réseau de BATM qui intègre des équipements et des logiciels de pointe. "Elle permet le déploiement d'un réseau décroché dans les réseaux à mission critique et à l'échelle nationale, afin de prévenir les cyber-attaques et la fuite de données confidentielles", ajoute BATM.

"Cette commande concerne notre dernier équipement qui propose une protection avancée à la pointe de l'industrie, reflétant l'expansion et la commercialisation continues de notre vaste portefeuille de propriété intellectuelle", commente Moti Nagar, directeur général. "Alors que les gouvernements et les entreprises sont confrontés à des menaces de cybersécurité de plus en plus omniprésentes provenant d'un large éventail d'acteurs, nous nous attendons à continuer à recevoir davantage de commandes pour nos produits cybernétiques et à ce que la demande reste forte à mesure que nous progressons jusqu'en 2023 et au-delà."

Cours actuel de l'action : 32,60 pence, en hausse de 5,2% à Londres lundi matin

Variation sur 12 mois : baisse de 59%

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

