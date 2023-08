Battalion Oil Corporation est une société énergétique indépendante. La société est engagée dans l'acquisition, la production, l'exploration et le développement de propriétés pétrolières et gazières à terre aux États-Unis. Les principales propriétés de la société consistent en des intérêts locatifs dans des propriétés pétrolières et gazières développées et non développées, ainsi que dans les réserves associées à ces propriétés. La société possède des intérêts dans des terrains pétroliers et gaziers développés et non développés au Texas. Les intérêts directs de la société portent sur environ 40 375 acres nets dans le bassin du Delaware, dans les comtés de Pecos, Reeves, Ward et Winkler, au Texas. La société possède environ 103 puits exploités dans cette région, ainsi que des participations mineures dans 13 puits non exploités.