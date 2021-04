Batu Kawan Berhad : Indonésie-Un séisme frappe l'île de Java, sept morts

par Bernadette Christina

JAKARTA, 10 avril (Reuters) - Un tremblement de terre de magnitude 5,9 a frappé samedi l'île de Java en Indonésie, faisant sept personnes et deux blessés graves et endommageant des centaines de bâtiments dans plusieurs villes, a déclaré l'agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB).

Le séisme, survenu à 14 heures (7h00 GMT) heure locale, a été ressenti dans l'est de Java - où vivent 40,7 millions de personnes - et dans les provinces voisines, y compris sur l'île balnéaire de Bali, ont rapporté les médias indonésiens.

Dix personnes ont été légèrement blessées et un nombre indéterminé de personnes de plusieurs villages ont été transférées vers des centres d'évacuation après la destruction de leurs maisons, a indiqué le BNPB.

Plus de 300 maisons et des dizaines d'autres bâtiments, y compris des écoles, des hôpitaux, des bureaux gouvernementaux et des lieux de culte ont été endommagés, a indiqué l'agence dans un bilan provisoire.

Des images dans les médias ont montré des maisons effondrées dans des villes de la côte sud-est de Java, la zone la plus proche de l'épicentre du séisme.

L'Indonésie a été frappée la semaine dernière par le cyclone tropical Seroja, qui a provoqué des glissements de terrain et des crues soudaines tuant plus de 170 personnes sur les îles de la province de Nusa Tenggara Est. (Version française Benjamin Mallet)