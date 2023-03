Le président du conseil d'administration de Bauer AG s'en va

SCHROBENHAUSEN (dpa-AFX) - L'entreprise de génie civil spécialisé Bauer doit se trouver un nouveau président de conseil d'administration. Le président actuel du directoire, Michael Stomberg, quittera ses fonctions samedi et quittera l'entreprise le 15 mars 2023, a annoncé la société Bauer AG, cotée en bourse, à Schrobenhausen. Le conseil de surveillance et le manager se sont mis d'accord sur ce point "d'un commun accord", a-t-on précisé. Aucune raison n'a été donnée.

Le groupe Bauer est, selon ses propres dires, un fournisseur leader de services, de machines et de produits pour les sols et les eaux souterraines. Son activité principale est la réalisation de fouilles complexes, de fondations et d'étanchéités verticales, ainsi que le développement et la fabrication de machines à cet effet. Le groupe, fondé en 1790, a enregistré en 2021 un chiffre d'affaires consolidé total de 1,5 milliard d'euros, avec environ 12 000 collaborateurs dans le monde entier.

En 2022, les chiffres provisoires indiquent un chiffre d'affaires d'environ 1,75 milliard d'euros. Le résultat d'exploitation ajusté (Ebit) a toutefois enregistré une baisse de 68 millions d'euros, contre un bénéfice d'exploitation de 36 millions d'euros l'année précédente.

Selon les informations fournies par l'entreprise, cette évolution s'explique par une "nette nécessité de déprécier les actifs immobilisés et les actifs circulants" en raison de la hausse continue des taux d'intérêt et d'une "modification de l'évaluation des risques pays". En outre, la vente ou la liquidation d'autres filiales a été décidée. Le carnet de commandes s'élevait à environ 1,445 milliard d'euros fin 2022.