BAUSCH : une IPO revue à la baisse

Bausch & Lomb revoit à la baisse son introduction en bourse. Échaudée par la volatilité des marchés, l'unité de soins ophtalmologiques de Bausch Health (anciennement Valeant Pharmaceuticals) a fixé le prix de son IPO en dessous de sa fourchette cible et levé 630 millions de dollars au lieu des 840 millions initialement visés. Le Financial Times précise que les cotations américaines ont levé seulement 3,3 milliards de dollars depuis le début de l’année, contre plus de 56 milliards de dollars à la même période en 2021.

