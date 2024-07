Bausch Health Companies Inc. est une société pharmaceutique diversifiée d'envergure mondiale. La société développe, fabrique et commercialise une gamme de produits principalement dans les domaines de la gastro-entérologie (GI), de l'hépatologie, de la neurologie, de la dermatologie, de la santé oculaire et autres, par l'intermédiaire de Bausch + Lomb Corporation. Le segment Salix comprend les ventes de produits gastro-entérologiques aux États-Unis. Son segment International comprend les ventes, à l'exception des ventes de produits Bausch + Lomb et de dispositifs médicaux esthétiques Solta Medical, en dehors des États-Unis et de Porto Rico, de produits pharmaceutiques de marque, de produits pharmaceutiques génériques de marque et d'autres produits. Le segment Solta Medical comprend les ventes mondiales de dispositifs médicaux esthétiques Solta Medical. Le segment Diversified comprend les ventes aux États-Unis de produits pharmaceutiques dans les domaines de la neurologie et de certaines autres classes thérapeutiques. Le segment Bausch + Lomb comprend les ventes mondiales de Bausch + Lomb Vision Care, de produits chirurgicaux et pharmaceutiques.