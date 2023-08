Bausch Health Companies Inc. est une société spécialisée dans les produits pharmaceutiques et les dispositifs médicaux. La société développe, fabrique et commercialise, principalement dans les domaines thérapeutiques de la santé oculaire, de la gastro-entérologie (GI) et de la dermatologie, une gamme de produits pharmaceutiques de marque, génériques et de marque, des produits en vente libre (OTC) et des dispositifs médicaux (lentilles de contact, lentilles intraoculaires, équipement de chirurgie ophtalmique et dispositifs esthétiques) qui sont commercialisés directement ou indirectement dans environ 100 pays. La société opère à travers cinq segments : Bausch + Lomb, Salix, International, Solta Medical et Produits diversifiés. Le segment Bausch + Lomb comprend les ventes mondiales des produits de soins de la vue, des produits grand public, des produits chirurgicaux et des produits pharmaceutiques ophtalmiques de Bausch + Lomb. Le segment Salix comprend les ventes aux États-Unis de produits gastro-intestinaux (GI). Le segment Solta Medical consiste en des ventes mondiales de dispositifs médicaux esthétiques Solta.

Secteur Produits pharmaceutiques