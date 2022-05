L'indice de Toronto en hausse après la pire journée depuis deux ans

Les contrats à terme de juin sur l'indice S&P/TSX étaient en hausse de 0,8 % à 6 h 52 HE, en ligne avec un mouvement positif des actions mondiales après la déroute de lundi. [MKTS/GLOB]

Mais les prix du pétrole ont chuté de plus de 1 %, prolongeant les pertes alors que les blocages du COVID-19 dans le principal importateur de pétrole, la Chine, un dollar fort et les risques croissants de récession ont alimenté les inquiétudes sur les perspectives de la demande mondiale. [O/R]

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en baisse de 3,1 % lundi à 19 999,69, enregistrant sa plus forte baisse depuis juin 2020. [.TO]

Les e-minis du Dow étaient en hausse de 280 points, ou 0,87 %, à 6 h 52 HE, tandis que les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 40 points, ou 1 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 176,5 points, ou 1,45 %. [.N]

TOP STORIES [TOP/CAN]

Suncor Energy Inc. a dépassé les estimations des analystes pour son bénéfice du premier trimestre et a augmenté son dividende de 12 % pour atteindre son plus haut niveau lundi, le numéro 3 canadien du pétrole ayant bénéficié de la flambée des prix du brut.

FAITS SAILLANTS DE LA RECHERCHE DES ANALYSTES [RCH/CA]

La Société Canadian Tire Ltée : la Banque CIBC réduit le prix cible de 244 $CA à 220 $CA.

Ensign Energy Services Inc : RBC relève le prix cible de 6 $CAN à 6,50 $CAN.

Morguard Corp : La Banque CIBC réduit le prix cible de 180 $CA à 165 $CA.

COMMODITÉS À 7 h 00 HE

Contrats à terme sur l'or : 1858,1 $ ; -0,03% [GOL/]

Pétrole brut américain : 101,38 $ ; -1,69 % [O/R].

Pétrole brut Brent : 104 $ ; -1,88 % [O/R].

DONNÉES ÉCONOMIQUES AMÉRICAINES ATTENDUES MARDI

0600 Indice NFIB d'optimisme des affaires pour avril : Avant 93,20

($1= C$1.30)