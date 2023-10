Bausch Health Companies Inc. et son entreprise de dermatologie, Ortho Dermatologics, ont annoncé que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé la demande de nouveau médicament pour le gel topique CABTREOTM (phosphate de clindamycine, adapalène et peroxyde de benzoyle) 1,2 %/0,15 %/3,1 %, indiqué pour le traitement topique de l'acné vulgaire chez les patients âgés de douze ans et plus. CABTREO est le premier et le seul traitement topique à dose fixe et à triple combinaison approuvé par la FDA pour le traitement de l'acné. CABTREO devrait être disponible pour les patients au premier trimestre 2024.

CABTREO offre trois mécanismes d'action, combinant un antibiotique, un rétinoïde et un antibactérien, pour fournir un traitement éprouvé, sûr et efficace. CABTREO a fait l'objet de deux études cliniques multicentriques de phase 3, randomisées et contrôlées par placebo chez 363 patients atteints d'acné vulgaire. Les deux études ont atteint tous les critères d'efficacité coprimaires, y compris le changement absolu par rapport à la ligne de base du nombre de lésions inflammatoires, le changement absolu par rapport à la ligne de base du nombre de lésions non inflammatoires et le pourcentage de patients ayant obtenu un succès thérapeutique (réduction de 2 grades de l'EGSS (evaluators global severity score) par rapport à la ligne de base avec un score EGSS de clair (0) ou presque clair).

Les résultats d'efficacité combinés des deux essais pour CABTREO ont atteint environ 50 % de réussite du traitement et environ 75 % de réduction des lésions inflammatoires et non inflammatoires à la semaine 12. Dans l'étude 1, 49,6 % des participants ont obtenu un succès thérapeutique avec CABTREO, contre 24,9 % avec le véhicule. Le pourcentage moyen de réduction des lésions inflammatoires était de 75,7 % (27,7 % de réduction absolue moyenne) contre 59,6 % (21,7 % de réduction absolue moyenne) pour les lésions non inflammatoires.

59,6 % (21,7 réduction absolue moyenne) avec le véhicule. Le pourcentage moyen de réduction des lésions non inflammatoires était de 72,7 % (35,4 réduction absolue moyenne) contre 47,6 % (23,5 réduction absolue moyenne) avec le véhicule.

Dans l'étude 2, 50,5 % des participants ont obtenu un succès thérapeutique avec CABTREO, contre 20,5 % avec le véhicule. Le pourcentage moyen de réduction des lésions inflammatoires était de 80,1 % (30,1 réduction absolue moyenne) contre 56,2 % (20,8 réduction absolue moyenne) avec le véhicule.

Le pourcentage moyen de réduction des lésions non inflammatoires était de 73,3 % (35,2 réduction absolue moyenne) contre 49,0 % (22,0 réduction absolue moyenne) avec le véhicule. Les effets indésirables les plus fréquents (survenant dans > 1 % du groupe CABTREO et plus que dans le groupe véhicule) ont été les réactions au site d'application, la douleur, l'érythème, la sécheresse, l'irritation, l'exfoliation et la dermatite.

L'acné est le problème de peau le plus courant aux États-Unis. Elle survient lorsque les follicules pileux sont obstrués par du sébum et des cellules cutanées, ce qui entraîne la formation de points blancs, de points noirs ou de boutons sur le visage, le front, la poitrine, le haut du dos et les épaules. Jusqu'à 50 millions d'Américains souffrent d'acné. Selon sa gravité, l'acné peut provoquer des troubles émotionnels et des cicatrices sur la peau.