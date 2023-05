Le TSX rebondit après avoir atteint son plus bas niveau en cinq semaines grâce à la reprise de Wall street

Le principal indice boursier du Canada a progressé mercredi, la reprise de Wall street ayant contribué à soutenir les actions des secteurs de l'énergie et de la finance, l'indice rebondissant après avoir atteint son plus bas niveau intrajournalier en cinq semaines.

L'indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a terminé en hausse de 54,36 points, soit 0,3 %, à 20 296,43, après avoir touché son plus bas niveau depuis le 10 avril, à 20 158,69.

Les indices boursiers américains ont enregistré des gains plus importants, aidés par un rebond des actions des banques régionales et par l'optimisme quant à la possibilité d'une sortie de l'impasse à Washington sur la limite de la dette nationale.

"C'était définitivement une bonne journée pour les actions aux États-Unis et je pense que cela s'est répercuté au Canada", a déclaré Colin Cieszynski, stratège en chef du marché chez SIA Wealth Management.

Le secteur de l'énergie du marché de Toronto a augmenté de 1,4 % alors que le pétrole s'est établi à 72,83 $ le baril, en hausse de 2,8 %, rattrapant ainsi certaines baisses récentes.

Le secteur financier, fortement pondéré, a progressé de 0,9 % et le secteur des soins de santé a augmenté de 4,9 %.

Le secteur des soins de santé a été stimulé par un bond de 24,1 % des actions de Bausch Health Companies Inc. après qu'une décision d'un tribunal du Delaware ait aidé à protéger le brevet de l'antibiotique de l'entreprise pour la diarrhée du voyageur.

Les actions de BlackBerry Ltd ont progressé de 5,9 %, la société prévoyant une augmentation des ventes de 54 % en 2026 par rapport à 2023, grâce à la croissance de ses activités de cybersécurité. (Reportage de Fergal Smith à Toronto et de Johann M Cherian et Vansh Agarwal à Bengaluru ; rédaction de Pooja Desai, Marguerita Choy et Richard Chang)