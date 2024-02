Bausch + Lomb Corporation est une société internationale de santé oculaire basée au Canada. Le segment Vision Care de la société comprend à la fois une activité de lentilles de contact et une activité de soins oculaires grand public qui consiste en des produits d'entretien de lentilles de contact, des gouttes oculaires en vente libre et des vitamines pour les yeux. Le segment des produits pharmaceutiques ophtalmiques de la société comprend des produits pharmaceutiques génériques pour les traitements post-opératoires et les traitements d'un certain nombre d'affections oculaires, telles que le glaucome, l'inflammation oculaire, l'hypertension oculaire, la sécheresse oculaire et les maladies de la rétine. Son segment chirurgical comprend des équipements médicaux, des consommables, des instruments et des technologies pour le traitement des cataractes, des affections de la cornée, du vitré et de la rétine, notamment des systèmes d'administration, des équipements de phacoémulsification et d'autres instruments et dispositifs chirurgicaux nécessaires à l'opération de la cataracte. Les marques de la société comprennent PreserVision, Biotrue, Artelac, Alaway, Mioclear, Ocuvite, XIIDRA, Vyzulta, Lotemax, Prolensa, Minims, et bien d'autres encore.