Analyse - Des experts remettent en question le recours au vaccin contre la variole du singe en raison du manque de données et de l'insuffisance de l'offre.

Il n'y a que 1,5 million de flacons du vaccin contre la variole du singe de Bavarian Nordic administrés ou actuellement disponibles dans les dix pays les plus touchés, qui représentent près de 90 % de tous les cas. La grande majorité des doses se trouvent aux États-Unis. Les chiffres sont basés sur un décompte Reuters des déclarations des gouvernements, et soulignent pour la première fois l'étendue du déficit d'approvisionnement mondial.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que 10 millions de doses seront nécessaires pour protéger les personnes les plus exposées, l'accent étant actuellement mis sur certains hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes et sur les contacts des personnes infectées.

Selon d'autres experts, une réponse mondiale équitable donnerait également la priorité à un nombre indéterminé de personnes à haut risque dans les 11 pays d'Afrique où la variole du singe est un problème de santé publique depuis des années.

Plusieurs pays, dont les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne, étirent les doses disponibles, avec des résultats inconnus.

En effet, le tir bavarois nordique n'a pas fait l'objet d'essais cliniques pour évaluer la capacité du vaccin à prévenir la variole du singe chez l'homme, bien que les premières études suggèrent qu'il offre une certaine protection.

"Toute la stratégie de vaccination contre la variole du singe est associée à de nombreuses incertitudes", a déclaré le Dr Dimie Ogoina, professeur de médecine à l'Université du Delta du Niger au Nigeria et membre du comité d'urgence de l'OMS pour la variole du singe.

Les recherches menées par Ogoina en 2017 ont mis en évidence une possible transmission sexuelle du monkeypox au Nigeria - où aucun vaccin n'est, ou n'a été, disponible.

"Malheureusement, je ne suis pas sûr que les autorités sanitaires communiquent ces incertitudes au public", a-t-il ajouté.

Plus de 40 000 personnes ont déjà été infectées par le monkeypox cette année, un virus qui se propage par contact très étroit.

Environ 10 % d'entre elles ont été hospitalisées pour des douleurs sévères et 12 personnes sont décédées. L'OMS a déclaré l'épidémie comme une urgence sanitaire mondiale, son plus haut niveau d'alerte.

Les experts en maladies se méfient de l'importance accordée par les pays riches à la vaccination comme première ligne de défense, compte tenu de ces questions, ainsi que des signes indiquant que les changements de comportement, les tests et la recherche des contacts sont également importants.

Les nouvelles infections par le virus de la variole du singe semblent se stabiliser en Grande-Bretagne, en Espagne et en Allemagne, une tendance que les experts attribuent au changement de comportement dans les groupes à risque.

"La première stratégie de contrôle est le changement de comportement : il s'agit de demander aux personnes à haut risque de réduire les activités à haut risque, comme les rencontres anonymes et/ou les parties de jambes en l'air, et d'adopter des comportements susceptibles de réduire le risque, comme l'utilisation de préservatifs, le dépistage de votre corps pour les éruptions cutanées et de celui de vos partenaires sexuels pour les éruptions cutanées avant les rapports sexuels", a déclaré Jay Varma, directeur du Cornell Center for Pandemic Prevention and Response aux États-Unis.

"Le problème de cette approche est qu'elle n'est pas durable".

Des pays sont en train de mettre en place des essais pour évaluer l'impact du vaccin, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et l'Espagne, bien que l'on ne sache pas exactement quand les résultats pourront être publiés.

DES APPROVISIONNEMENTS QUI S'ÉTIRENT

Le vaccin de Bavarian Nordic - appelé Jynneos, Imvanex et Imvamune, selon le pays - est la seule injection autorisée par les régulateurs aux États-Unis, en Europe et ailleurs pour prévenir la variole du singe.

La semaine dernière, la société danoise a déclaré qu'elle avait engagé un fabricant basé aux États-Unis pour l'aider à accélérer la livraison des doses.

La société produisait initialement un lot - entre 200 000 et 300 000 doses - par semaine, mais depuis le début de cette épidémie en mai, la production a doublé, a déclaré un porte-parole à Reuters.

Bavarian Nordic s'attend à ce que la capacité interne soit triplée d'ici la fin de 2022 par rapport à ce qu'elle était en mai - et est également en conversation avec plusieurs autres entreprises pour étendre la capacité de fabrication, a ajouté le porte-parole.

Pendant ce temps, les pays tentent d'étirer les approvisionnements.

La Grande-Bretagne, le Canada et l'Allemagne administrent une dose par personne au lieu de deux, ce qui leur permet d'inoculer plus de personnes même si chacune d'entre elles risque de recevoir une protection moindre ou moins durable.

Aux États-Unis et en Europe, on cherche à obtenir jusqu'à cinq doses à partir d'une seule, en injectant le vaccin différemment.

"Vous connaissez le dicton - si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera ? Certains jours, c'est ce qui se passe", a déclaré Michael Osterholm, épidémiologiste à l'Université du Minnesota.

Le vaccin a été développé à l'origine pour protéger contre la variole, au cas où cette maladie reviendrait un jour. Mais les scientifiques sont convaincus qu'il offrira au moins un certain degré de protection contre le virus similaire de la variole du singe.

Les autorisations réglementaires de Jynneos sont en grande partie basées sur des expériences animales avec le monkeypox, ainsi que sur des données montrant qu'il est sûr et qu'il déclenche une réponse immunitaire chez l'homme.

Au total, seuls 40 % des pays connaissant des épidémies de variole du singe ont actuellement accès au vaccin, selon un porte-parole de l'OMS.

Le Brésil et le Pérou, par exemple, parmi les pays les plus touchés au monde, n'ont pas encore de vaccin, bien que des négociations soient en cours et que des livraisons soient prévues dans le courant de l'année. L'OMS tente de mettre en place un mécanisme de distribution équitable, mais n'a pas accès aux vaccins.

"Vous ne pouvez pas allouer des doses que vous n'avez pas", a déclaré Nicole Lurie, directrice de la préparation à la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), qui a participé aux discussions.

Jusqu'à ce que l'offre et les données sur l'efficacité soient plus nombreuses, les gouvernements devraient donner la priorité au vaccin pour les plus vulnérables, comme les hommes immunodéprimés qui ont des relations sexuelles avec de multiples partenaires masculins, ont déclaré certains experts en maladies.

Les scientifiques de l'université de Yale estiment que moins de la moitié des hommes à haut risque doivent être vaccinés pour maîtriser l'épidémie, en fonction de l'infectiosité du monkeypox, de l'efficacité de la recherche des contacts et de l'efficacité du vaccin - autant d'inconnues.

"Nous sommes vraiment dans une course contre le virus", a déclaré Melanie Chitwood, co-auteur de l'étude à la Yale School of Public Health.

"Ce qui est troublant dans la pénurie de vaccins à l'échelle mondiale - c'est que plus nous mettons de temps à atteindre le seuil critique de personnes vaccinées, plus le virus a le temps de faire son œuvre."