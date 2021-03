Bavarian Nordic A/S : le candidat-vaccin COVID-19 entre en clinique

Bavarian Nordic a fait état de données précliniques favorables pour son candidat-vaccin Covid-19, ABNCoV2. Le premier essai du vaccin sur l'homme devrait commencer sous peu au centre médical de l'université de Radhoud aux Pays-Bas.

Le laboratoire est conscient d'arriver un peu plus tard que les têtes d'affiche du secteur, mais il rappelle que "la durabilité et l'étendue de la protection contre les variantes émergentes restent actuellement inconnues et soulignent la nécessité de continuer à donner la priorité au développement de la prochaine génération de vaccins Covid-19".

Le protocole clinique prévoit un essai ouvert de phase I/II à doses croissantes (en deux doses) avec et sans adjuvant, chez 42 volontaires adultes en bonne santé n'ayant jamais contracté le SRAS.