Bavarian Nordic relève à nouveau ses prévisions annuelles pour 2022 après les accords sur le vaccin contre la variole du singe

Bavarian Nordic a déclaré que les livraisons de vaccins commenceraient immédiatement et a ajouté qu'elle était en discussion avec davantage de pays concernant l'approvisionnement en vaccins.

"Nous sommes heureux d'aider davantage de pays à s'approvisionner en vaccins tandis que nous poursuivons nos dialogues avec d'autres gouvernements pour rendre les vaccins disponibles le plus rapidement possible afin d'atténuer la situation", a déclaré le PDG Paul Chaplin dans un communiqué.

Bavarian s'attend maintenant à ce que les revenus de 2022 se situent entre 1,4 milliard et 1,5 milliard de couronnes danoises (202,93 millions et 217,43 millions de dollars), contre des estimations antérieures de 1,3 milliard à 1,5 milliard.

La société a également revu à la hausse ses prévisions de bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) pour atteindre une perte comprise entre 900 millions et 1,1 milliard de couronnes, contre des prévisions précédentes de perte comprise entre 1 milliard et 1,2 milliard de couronnes.

La variole du singe est une maladie infectieuse généralement bénigne qui est endémique dans certaines régions de l'Afrique occidentale et centrale. Les responsables de la santé mondiale ont suivi plus de 200 cas suspects et confirmés de l'infection virale dans 19 pays depuis début mai.

L'Union européenne a annoncé la semaine dernière qu'elle était en pourparlers pour acheter le vaccin de Bavarian Nordic. Le vaccin a reçu l'approbation officielle de l'Europe pour la variole, bien que les médecins puissent le prescrire de manière non officielle pour la variole du singe.