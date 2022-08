L'épidémie de variole du singe peut être éliminée en Europe - responsables de l'OMS

Compte tenu de la rareté de l'approvisionnement en vaccins et du temps qu'il faut pour déployer le vaccin et pour qu'il fasse effet, il semble que des facteurs tels que la détection plus précoce, qui amène les patients à s'isoler plus tôt, et les changements de comportement jouent un rôle important, a déclaré lors d'une séance d'information Catherine Smallwood, responsable principale des urgences et gestionnaire des incidents liés à la variole du singe à l'OMS/Europe.

"Nous pensons pouvoir éliminer la transmission interhumaine durable de la variole du singe dans la région", a déclaré le directeur régional de l'OMS pour l'Europe, Hans Kluge.