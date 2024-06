Bavarian Nordic A/S est spécialisé dans le développement, la fabrication et la commercialisation d'immunothérapies contre le cancer et de vaccins destinés à la prévention et au traitement des maladies infectieuses. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (97,8%) et de services (2,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (36,5%), Canada (22%), France (10,5%), Allemagne (10,1%), Espagne (6,1%), Australie (4,8%), Suisse (1,5%), Suède (1%), Chili (0,9%), Taiwan (0,8%), Royaume Uni (0,6%), Hong Kong (0,2%), Arabie Saoudite (0,1%), et autres (4,9%).

Secteur Produits pharmaceutiques