Le stock mondial de vaccins contre le virus Ebola peut être utilisé pour protéger régulièrement le personnel de santé de première ligne dans les pays à haut risque, et pas seulement comme mesure d'urgence en cas de flambée épidémique, a déclaré jeudi l'organisation internationale de vaccins Gavi.

Un stock d'un demi-million de doses de vaccin contre Ebola a été constitué par Gavi et d'autres partenaires de la santé mondiale en 2019 pour être utilisé lors des flambées de fièvre hémorragique, dont le taux de mortalité moyen est d'environ 60 %. Environ 11 000 personnes sont mortes lors de l'épidémie de 2014-2016 en Afrique de l'Ouest, la plus importante jamais enregistrée.

Bien que très meurtrières, les épidémies d'Ebola sont relativement rares. Environ 208 000 doses du vaccin Ervebo, fabriqué par Merck, devaient expirer cette année si elles n'étaient pas utilisées, bien que certains pays aient déjà reçu des doses pour des campagnes préventives, notamment la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Aujourd'hui, environ 120 000 doses sont proches de l'expiration.

Gavi a déclaré qu'il financerait l'utilisation préventive d'Ervebo en routine pour les pays à haut risque, y compris les coûts de transport et de vaccination, après que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a recommandé le mois dernier de l'utiliser de cette manière. Les vaccins restent également disponibles en cas de flambée épidémique.

L'OMS a également soutenu l'utilisation préventive, pour les groupes à haut risque, de l'autre vaccin contre Ebola, Zabdeno, fabriqué par Johnson & Johnson, avec une dose de rappel, Mvabea, fabriqué par Bavarian Nordic. Ce vaccin n'est actuellement pas stocké. Les deux vaccins ciblent la souche zaïroise du virus Ebola, plutôt que la souche soudanaise qui a provoqué une épidémie en Ouganda en 2022.

Sania Nishtar, directrice générale de Gavi, a déclaré que le stock avait déjà permis de réduire le nombre de cas d'Ebola et de décès pendant les épidémies et qu'il pouvait désormais protéger les personnes les plus exposées à cette terrible maladie qui peut dévaster des communautés entières.

Gavi a également déclaré qu'elle aiderait les pays à faible revenu à ajouter un certain nombre d'autres vaccins à leurs programmes de routine.

Il s'agit notamment de l'introduction d'une dose de vaccin contre l'hépatite B à la naissance, d'un nouveau vaccin protégeant contre cinq souches de méningite à méningocoques et de l'utilisation du vaccin contre la rage pour la protection post-exposition. Les plans, y compris la vaccination préventive contre Ebola, ont tous été approuvés par le conseil d'administration de Gavis avant la conférence COVID-19, mais ils ont été retardés par la pandémie et d'autres facteurs. (Reportage de Jennifer Rigby ; Rédaction d'Alex Richardson et Rod Nickel)