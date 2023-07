Bay Leasing and Investment Ltd. est une institution financière non bancaire basée au Bangladesh. La société propose des financements en crédit-bail comme activité principale pour tous les types de machines et d'équipements, y compris les véhicules à des fins industrielles, commerciales et privées. Elle est également engagée dans le financement à terme, le financement du logement et autres. Les produits et services de la société comprennent le crédit-bail, les prêts à terme, les prêts immobiliers, les prêts aux petites et moyennes entreprises (PME), les prêts automobiles, les prêts aux femmes entrepreneurs et le financement de projets. La société propose des crédits-bails adossés à des actifs pour des machines industrielles, des équipements, des générateurs, des véhicules, des navires et des moteurs. La période de location maximale est de cinq ans avec une facilité de remboursement mensuel/trimestriel du loyer. Ses offres comprennent l'achat d'appartements, de maisons, d'espaces commerciaux, de parcelles de logement approuvées ; la construction de bâtiments résidentiels/commerciaux ; la rénovation ou l'extension de structures ; et le prêt sur valeur nette immobilière.