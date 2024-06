Bayanat et IMKAN Properties ont signé un protocole d'accord pour le développement d'un projet d'infrastructure de mobilité intelligente sur l'île SHA Island Emirates à AlJurf. Le projet comprendra un écosystème de transport intégré et basé sur l'IA qui permettra une conduite entièrement autonome sur la première île de vie saine au monde. Située à AlJurf, à peu près à mi-chemin entre Abu Dhabi et Dubaï, l'île axée sur la santé et le bien-être, qui accueillera également la SHA Wellness Clinic, a pour objectif d'être hautement autonome et de ne dépendre que très peu des véhicules habités.

Tandis qu'IMKAN Properties développera l'infrastructure physique du projet, Bayanat fournira l'infrastructure numérique essentielle au fonctionnement des véhicules autonomes et des systèmes sans pilote, tels que les cartes et le positionnement HD, et déploiera ses solutions de mobilité intelligente (SMOS) sous la forme de solutions de jumelage numérique, ce qui rendra possible l'autonomie des véhicules sur l'île. La technologie de jumeau numérique de Bayanat jouera un rôle essentiel dans le soutien de la vision d'IMKAN Properties pour SHA Island Emirates en fournissant une réplique virtuelle avancée de l'ensemble de l'infrastructure de l'île. Cette technologie permettra de surveiller et de gérer en temps réel les systèmes de transport autonomes, garantissant ainsi des opérations transparentes et efficaces sans intervention humaine.

Le jumeau numérique de Bayanat facilitera la maintenance prédictive, optimisera le flux de trafic et renforcera la sécurité et la fiabilité des véhicules autonomes. Cette intégration favorise non seulement la création d'un réseau de transport durable et autonome, mais s'inscrit également dans le cadre de l'engagement de l'île en faveur de la santé et du bien-être en promouvant un environnement de véhicules autonomes. Le protocole d'accord a été signé par Abdulla Al Shamsi, directeur de l'exploitation de Bayanat, et Suwadain AlDhaheri, directeur général d'IMKAN Properties, dans les bureaux de Bayanat, en présence de l'équipe de direction d'IMKAN.

Ce développement conjoint n'est pas le premier projet de conduite autonome de Bayanat. En partenariat avec Abu Dhabi Mobility et le département des municipalités et des transports (DMT), Bayanat a lancé le projet pilote TXAI en 2021. Ce projet est le premier service de covoiturage autonome de niveau 4 de la région MENA.

Depuis le lancement, la flotte de transport autonome - comprenant des Robo Taxis, des Minibus et des ART - a parcouru plus de 500 000 kilomètres et effectué près de 16 000 trajets. Au-delà de l'infrastructure commune, les deux partenaires collaboreront également étroitement sur la confidentialité des données et les efforts de durabilité, ainsi que sur la conception et la mise en œuvre des modifications d'infrastructure nécessaires pour soutenir les opérations des véhicules autonomes, englobant des domaines tels que les stations de recharge, les installations d'accueil et les réseaux de communication, avec des dispositions pour les services de conciergerie, une priorité essentielle pour les résidents d'IMKAN Properties.