BayCom Corp est une société holding bancaire. La société, par l'intermédiaire de sa filiale opérationnelle détenue à 100 %, United Business Bank (la banque), fournit une gamme de services financiers principalement aux entreprises et aux propriétaires d'entreprises, ainsi qu'aux particuliers, par le biais de son réseau de 34 succursales à service complet, dont 16 en Californie, 2 à Washington, 5 au Nouveau-Mexique et 11 au Colorado. La banque offre une gamme complète de prêts, y compris des prêts garantis par la Small Business Administration (SBA), la Farm Service Agency (FSA) et le United States Department of Agriculture (USDA), ainsi que des produits et services de dépôt aux entreprises et à ses affiliés en Californie, dans l'État de Washington, au Nouveau-Mexique et au Colorado. La banque est un prêteur égalitaire pour le logement et un membre de la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). La banque sert les petites et moyennes entreprises, les cabinets professionnels, les professionnels de l'immobilier, les entreprises à but non lucratif, les syndicats et les entités à but non lucratif apparentées, ainsi que les entreprises et les consommateurs individuels.

Secteur Banques