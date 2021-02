BayCurrent Consulting, Inc. : Le regain d'intérêt devrait continuer

Données financières JPY USD EUR CA 2021 43 875 M 415 M 344 M Résultat net 2021 8 200 M 77,6 M 64,2 M Dette nette 2021 - - - PER 2021 39,6x Rendement 2021 0,54% Capitalisation 325 Mrd 3 074 M 2 545 M Capi. / CA 2021 7,41x Capi. / CA 2022 6,15x Nbr Employés 1 839 Flottant 86,7% Prochain événement sur BAYCURRENT CONSULTING, INC. 09/04/21 Année 2020 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Recommandation moyenne - Nombre d'Analystes Objectif de cours Moyen Dernier Cours de Cloture 21 200,00 Ecart / Objectif Haut - Ecart / Objectif Moyen - Ecart / Objectif Bas - Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Nom Titre Yoshiyuki Abe President & Representative Director Kosuke Nakamura Director & General Manager-Administration Toshimune Shoji Independent Outside Director Shintaro Sato Independent Outside Director Kentaro Ikehira Director & General Manager-Sales