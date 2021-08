Bayer : AlphaValue abaisse son conseil d'achat à accumuler

AlphaValue a abaissé mercredi sa recommandation sur Bayer de 'achat' à 'accumuler', mettant en avant la facture de plus en plus exorbitante liée à l'acquisition de Monsanto.



Dans une note de recherche, le bureau d'études indépendant prévient que les risques associés au dossier du glyphosate ne sont pas près de disparaître, 2037 semblant être l'année durant laquelle tous les litiges avec les particuliers auront été réglés.



Mais AlphaValue rappelle aussi que certains types de cancer prennent du temps avant d'apparaître.



Dans l'immédiat, le cabinet parisien préfère toutefois tenir compte de la nouvelle provision de 3,8 milliards d'euros annoncée la semaine passée par le groupe allemand.



Conséquence, sa prévision de BPA pour 2021 passe d'un profit de 2,11 euros par action à une perte de 0,53 euro par titre, alors que sa perspective de bénéfice par action pour 2022 reste inchangée à 2,32 dollars.



En conclusion, AlphaValue - qui dit maintenir son objectif de cours à six mois de 56,6 euros - se demande si le rachat de Monsanto 'paiera enfin un jour'.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.