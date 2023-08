BAYER : Berenberg dégrade sa recommandation

Berenberg a annoncé mercredi avoir ramené son conseil sur le titre Bayer de 'achat' à 'conserver', avec un objectif de cours abaissé de 66 à 60 euros.



Dans sa note, Berenberg estime que Bill Anderson, le nouveau directeur général, a fait preuve d'une 'sincérité désarmante' en décrivant récemment les problèmes rencontrés par le groupe de chimie et de pharmacie, à savoir ses nombreux litiges en cours, une trop grande bureaucratie et un endettement trop élevé.



Le broker se réjouit toutefois que le dirigeant d'entreprise ait, contrairement à ses prédécesseurs, évoqué le possible scénario d'une scission, qui pourrait selon lui commencer à se matérialiser l'an prochain.



S'il juge un démantèlement 'probable', Berenberg souligne que le titre se traite encore sur la base d'un ratio Valeur d'entreprise/Ebitda de 9x, un niveau qu'il juge excessif pour un groupe qui devrait avoir selon lui du mal à faire croître ses résultats au cours des deux années à venir en raison de ses pertes de brevets et du repli des prix des matières premières.



Il se dit par ailleurs 'peu inspiré' par le bilan peu convaincant affiché jusqu'ici par l'entreprise dans ses procès ayant trait au PCB.



