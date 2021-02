Bayer : Stifel relève son objectif de cours sur le titre

Stifel maintient sa recommandation d'achat sur le titre Bayer et relève son objectif de cours à 66 euros, contre 57 euros précédemment.



Le bureau d'analyses estime que le cours de l'action Bayer est soutenu par le flux d'informations positives au sujet du secteur agricole, par les progrès de la division Pharma - avec la construction d'une plate forme dédiée à la thérapie cellulaire et génique - ainsi que par la meilleure visibilité sur le règlement des litiges.



'En revanche, le fort vent contraire des devises se traduit par des estimations de bénéfices plus faibles. Nos prévisions 2020 et 2021 sont inférieures au consensus. Nous sommes toutefois positifs sur les tendances agricoles sous-jacentes et nos estimations pour 2022 sont en avance sur le consensus', conclut Stifel.





