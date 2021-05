Bayer : UBS reste à 'achat' après les trimestriels

UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Bayer, assortie d'un objectif de cours maintenu à 85 euros, ce qui implique un potentiel de progression de 59% pour l'action du groupe allemand de santé et d'agrochimie.



Au lendemain d'une publication trimestrielle 'de bonne qualité avec un EBITDA meilleur que prévu dans toutes les divisions', le broker souligne que 'si les orientations restent inchangées, elles semblent de plus en plus conservatrices'.



