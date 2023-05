UBS abaisse l'objectif de Bayer à 96 euros - 'Acheter'.

ZURICH (dpa-AFX Broker) - La grande banque suisse UBS a abaissé l'objectif de cours de Bayer de 100 à 96 euros et maintenu sa recommandation à "acheter". L'action du groupe pharmaceutique et agrochimique a enregistré la semaine dernière l'une des pires réactions des cours aux résultats trimestriels qu'il ait connues depuis une dizaine d'années, a écrit l'analyste Michael Leuchten dans une étude publiée mardi. Le premier trimestre a certes été faible, mais les attentes n'étaient pas élevées et l'ampleur de la réaction négative des cours l'a surpris. Cela pourrait s'expliquer par le fait que les investisseurs craignaient une baisse des estimations du consensus et des objectifs d'entreprise compromis pour l'ensemble de l'année. Mais il ne partage pas cette inquiétude./edh/bek

