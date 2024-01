Malgré plus de 4 milliards de dollars de verdicts de jurys américains concernant le désherbant Roundup de Bayer, dont un verdict de 2,25 milliards de dollars la semaine dernière, l'entreprise n'a jusqu'à présent manifesté aucune volonté de règlement, pariant plutôt sur le fait qu'elle peut réduire considérablement, voire éliminer, sa responsabilité par le biais d'appels juridiques.

Cette stratégie signifie que la société pharmaceutique et biotechnologique allemande pourrait être confrontée à d'autres procès et à de lourds verdicts pendant des années, à mesure que ses recours seront examinés par les tribunaux américains. Au moins dix procès sont attendus cette année dans des tribunaux d'État à travers les États-Unis, et près de 50 000 actions en justice concernant le Roundup sont actuellement en cours.

Les plaignants qui poursuivent Bayer affirment avoir développé un lymphome non hodgkinien et d'autres formes de cancer à la suite de l'utilisation du Roundup, que ce soit à la maison ou au travail. Bayer nie ces allégations et maintient que le produit est sûr.

Ce litige de longue date a conduit certains investisseurs à demander un changement de cap, qui pourrait consister à relancer les négociations en vue d'un règlement ou à démanteler l'entreprise. Les actions de Bayer ont perdu 70 % de leur valeur depuis que la société a hérité des poursuites judiciaires à la suite de l'acquisition de la société agrochimique américaine Monsanto pour 63 milliards de dollars en 2018.

"Les litiges délictuels de masse tels que les cas de Roundup prennent du temps avant que les résultats ne soient clairs", a déclaré Bayer dans une déclaration à Reuters. "L'entreprise continuera à juger les affaires sur la base du vaste corpus scientifique et des évaluations scientifiques réglementaires dans le monde entier qui soutiennent la sécurité et la non-cancérogénicité du Roundup."

L'agence de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la santé a conclu en 2015 que le glyphosate, l'ingrédient actif du Roundup, était probablement capable de provoquer le cancer, bien qu'elle ne soit pas parvenue à une conclusion quant à savoir s'il présentait un risque dans le cadre d'une utilisation réelle. Les autorités réglementaires américaines et européennes ont estimé que le glyphosate n'était probablement pas cancérigène et ont autorisé la poursuite de sa commercialisation.

DES FORTUNES DIVERSES

En septembre dernier, Bayer se targuait d'avoir remporté sa neuvième victoire consécutive dans les essais du Roundup. La situation a changé en octobre, lorsque les plaignants ont commencé à remporter leurs propres victoires devant les tribunaux de Californie, du Missouri et de Pennsylvanie.

Plus récemment, vendredi dernier, un jury a accordé 2,25 milliards de dollars à John McKivison, un habitant de Pennsylvanie, ce qui constitue le plus important verdict concernant le Roundup à ce jour. Les actions de Bayer, qui a mis de côté 6 milliards de dollars pour couvrir la responsabilité du Roundup, ont chuté de plus de 5 % à la suite de cette nouvelle.

En réponse aux pertes subies en première instance, Bayer s'est engagée à faire appel et s'est déclarée convaincue qu'elle obtiendrait finalement gain de cause. Elle a fait état de ses précédents succès en appel, soulignant que trois affaires ayant fait l'objet d'un procès avant 2020 ont permis de ramener des verdicts totalisant plus de 1,4 milliard de dollars à 132 millions de dollars, soit une réduction de près de 95 %.

La majeure partie de cette réduction résulte de l'avis de la Cour suprême des États-Unis selon lequel les dommages-intérêts punitifs ne doivent généralement pas être supérieurs à neuf fois les dommages-intérêts compensatoires.

Bayer pourra également utiliser cet argument pour certains des verdicts récents, mais probablement pas dans l'affaire McKivison, dans laquelle le jury a accordé 250 millions de dollars de dommages compensatoires et 2 milliards de dollars de dommages punitifs, soit un facteur de huit. Elle peut encore faire valoir que les dommages-intérêts étaient excessifs pour d'autres raisons.

L'entreprise a également déclaré que, lors de récents procès, les juges ont permis aux témoins experts présentés par les plaignants de déformer les données scientifiques sur le sujet, un argument qu'elle présentera probablement en appel pour tenter de faire annuler les verdicts.

Enfin, l'entreprise invoque depuis des années un autre argument juridique qui pourrait limiter sa responsabilité : l'approbation de l'étiquette du Roundup par les autorités fédérales de réglementation il y a des années signifie qu'elle ne peut pas être poursuivie pour ne pas avoir averti les consommateurs d'un prétendu risque de cancer.

Bayer a tenté de faire valoir cet argument devant la Cour suprême des États-Unis, à majorité conservatrice, mais il a été rejeté jusqu'à présent. Néanmoins, deux affaires en appel en cours pourraient rouvrir la porte, et Bayer a déclaré qu'elle pensait qu'une victoire de la Cour suprême sur cette question anéantirait la plupart des litiges concernant le Roundup.

Ce que toutes les stratégies de Bayer ont en commun, c'est qu'elles prendront des années et qu'aucune n'est garantie de succès. Il pourrait s'écouler un an ou plus avant que la Cour suprême n'entende une affaire, et si Bayer espère gagner au niveau des États, elle devra le faire séparément devant la plus haute cour de chaque État, après avoir fait son chemin dans les cours d'appel de niveau intermédiaire.

Selon David Noll, professeur à la Rutgers Law School qui étudie les délits de masse, "il s'agit presque naturellement d'une position qui consiste à parier sur l'entreprise". "Le litige se trouve dans une situation étrange où Bayer est persuadé qu'il finira par obtenir gain de cause sur le plan scientifique et qu'il mettra fin à l'ensemble du litige, mais entre-temps, il se fait assommer par les verdicts.

En même temps, il n'est pas certain que Bayer puisse facilement régler le litige dans son ensemble - bien qu'elle ait réglé certains cas individuels avant le procès.

En 2020, elle a accepté de payer 10,9 milliards de dollars pour résoudre la plupart des procès en cours concernant le Roundup, mais en 2021, un tribunal a rejeté l'approbation d'un plan de 2 milliards de dollars pour régler les futurs procès.

À la suite de ce rejet, Bayer a commencé à retirer le Roundup du marché domestique cette année-là, bien qu'il soit toujours vendu à des fins professionnelles et agricoles. Bayer pourrait encore faire l'objet de nouvelles poursuites de la part de personnes qui ont développé un cancer des années après avoir été exposées au produit, ou qui l'ont utilisé à des fins professionnelles, comme les agriculteurs ou les paysagistes.

Même après un accord, de nouveaux plaignants pourraient "frapper à nouveau à la porte de Bayer d'ici un à deux ans", a déclaré Markus Manns, gestionnaire de fonds chez Union Investment.