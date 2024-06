ROUNDUP 2 : Volkswagen va investir des milliards dans l'entreprise de voitures électriques Rivian

WOLFSBURG/IRVINE - Volkswagen va demander de l'aide à Rivian, le challenger de Tesla, dans le domaine des voitures électriques, et va y consacrer des milliards. Le plus grand constructeur automobile européen veut dépenser jusqu'à cinq milliards de dollars et développer ensemble la technologie des futurs véhicules. Pour Rivian, il s'agit d'une injection d'argent bienvenue : l'entreprise est toujours dans le rouge et doit actuellement faire face à une baisse d'intérêt pour les voitures électriques aux Etats-Unis. L'action Rivian, qui a récemment faibli, a bondi de près de 60% dans les échanges post-marché sur la plateforme Tradegate mercredi matin. Le titre VW a toutefois légèrement baissé dans la matinée sur Xetra.

RESULTATS : Fedex s'enthousiasme avec une prévision de bénéfices et une scission envisagée

MEMPHIS - Le groupe de logistique Fedex a suscité l'étonnement des experts et l'enthousiasme des investisseurs avec ses perspectives. Le concurrent de DHL prévoit un bénéfice ajusté par action compris entre 20 et 22 dollars pour l'exercice 2024/25 (clos fin mai), a annoncé l'entreprise mardi après la clôture de la Bourse américaine à Memphis. Les analystes s'attendaient jusqu'ici à une moyenne de 20,85 dollars. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, Fedex s'attend à une hausse à un chiffre, faible à moyenne. Dans les échanges après la clôture, les actions Fedex ont bondi de plus de 16%.

Le patron de Bayer s'attend à ce que la restructuration du groupe soit plus rapide que prévu

DÜSSELDORF - Le groupe pharmaceutique et agrochimique Bayer s'attend à ce que sa restructuration soit plus rapide que prévu. "Nous avançons plus vite que prévu et, comme promis, nous allons économiser deux milliards d'euros par an à partir de 2026", a déclaré le président du directoire Bill Anderson au "Handelsblatt" (édition de mercredi). Fin 2024, la réorganisation du groupe sera réalisée à 70%, a annoncé le dirigeant. "Dès cette année, nous verrons les résultats de la réorganisation - par des réductions de coûts, une diminution de la bureaucratie et une accélération significative des projets".

Covestro : pas de lien entre le programme d'économies et une éventuelle acquisition

DÜSSELDORF - Le fabricant de plastique Covestro ne voit pas de lien entre l'annonce de négociations concrètes en vue d'un rachat et le programme d'économies publié un jour plus tard. "Je peux vous assurer que ces deux sujets ne sont pas liés, même si le moment peut le laisser penser", a déclaré le directeur général de l'entreprise Markus Steilemann au "Handelsblatt" (édition de mercredi). Le programme d'efficacité "Strong" devrait uniquement renforcer la stratégie de Covestro.

L'Europe de l'Ouest rattrape son retard sur le plan international en matière de téléphonie mobile 5G

STOCKHOLM - Un abonnement mobile sur quatre en Europe de l'Ouest inclut désormais la possibilité d'utiliser le réseau 5G plus rapide. Avec un taux de pénétration de 26%, les opérateurs mobiles d'Europe de l'Ouest ne sont qu'en quatrième position sur le plan international, selon une analyse de l'équipementier mobile Ericsson. L'Amérique du Nord est en tête (59%), devant l'Asie du Nord-Est (41%) et la région du Conseil de coopération du Golfe (34%). Le nombre de contrats de téléphonie mobile 5G augmente donc dans toutes les régions du monde et atteindra 1,7 milliard à la fin du premier trimestre 2024.

Zurich acquiert les activités d'assurance voyage d'AIG

ZURICH - Le groupe Zurich développe ses activités d'assurance voyage. Il rachète à AIG les activités d'assurance voyage et d'assistance pour les particuliers sous le nom d'AIG Travel. Zurich intégrera cette activité dans sa filiale Cover-More, a-t-on appris mercredi.

ROUNDUP : L'autorité de la concurrence considère l'IA comme un 'accélérateur de feu' pour les consommateurs

BONN - Le rôle croissant de l'intelligence artificielle (IA) risque de devenir un handicap pour les consommateurs, estime le plus haut responsable de la concurrence en Allemagne. "L'intelligence artificielle est un accélérateur de première classe du point de vue de la concurrence", a déclaré le chef de l'Office fédéral des cartels, Andreas Mundt, mercredi à Bonn. Le pouvoir des "big techs" - des groupes technologiques américains comme Google et Amazon - deviendrait encore plus grand avec l'IA et les problèmes que nous avons déjà avec eux s'aggraveraient. La dépendance à l'égard de ces entreprises pourrait avoir des conséquences néfastes, prévient-il. "Imaginez un instant que ces entreprises deviennent un jour antidémocratiques, qu'elles deviennent hostiles aux droits de l'homme - et que vous ne puissiez pas les éviter".

