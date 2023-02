Après le changement de président de Bayer, l'investisseur et les syndicalistes sont en désaccord sur la scission

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - La société de gestion de fonds Union Investment a un regard nuancé sur la question des scissions après l'annonce du changement de patron du groupe pharmaceutique et agrochimique Bayer. "Une spin-off de la division Consumer Health serait une voie possible pour augmenter la valeur de l'entreprise", a déclaré le gérant de fonds Markus Manns au quotidien "Rheinische Post" (édition de samedi). Consumer Health, qui produit des médicaments sans ordonnance, est la plus petite division de Bayer.

Manns estime en revanche qu'une scission de la branche agricole Crop Science, bien plus importante, n'est pas réalisable : "Une scission ou un spin-off de Crop Science n'est pas encore une option pour le moment en raison de l'incertitude liée au glyphosate. De plus, Bayer Pharma devrait alors être racheté assez rapidement et nous parlerions plutôt d'un démantèlement que personne ne souhaite et qui nuirait au site allemand", a déclaré le gestionnaire de fonds. Selon les données de l'agence de presse Bloomberg, Union Investment détient actuellement près d'un pour cent de Bayer.

Le syndicat IGBCE met en revanche en garde les investisseurs de Bayer contre un démantèlement du groupe : "Du point de vue des salariés, Bayer est, avec ses trois piliers, parfaitement bien positionné pour relever les défis de l'avenir", a déclaré au journal Francesco Grioli, membre du comité directeur du syndicat et du conseil de surveillance de Bayer. "La transformation de l'industrie ne peut être maîtrisée qu'avec une politique d'entreprise basée sur la répartition des risques et la durabilité - et non sur l'activisme des hedge funds."/he/la