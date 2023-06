BACKGROUND/Changement à la tête de Bayer : Bill Anderson prend les commandes

LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Lors de l'assemblée générale des actionnaires fin avril, Bill Anderson (56 ans) a parlé d'une impatience croissante "au fur et à mesure que j'en apprends plus sur les innovations et les gens chez Bayer". Ce mercredi, l'Américain succède à Werner Baumann (60 ans), qui a travaillé 35 ans chez Bayer, dont sept à la tête du groupe, à la tête de plus de 100 000 collaborateurs. Cet ingénieur chimiste de formation et expert en pharmacie ne tarit pas d'éloges sur les produits et la culture du groupe pharmaceutique et agrochimique. Mais il donne aussi à ses collègues du directoire la phrase suivante : "Le potentiel est énorme, mais nous savons tous que le potentiel seul ne suffit pas". Il y a du pain sur la planche.

Alors que l'activité des médicaments en vente libre est à nouveau sur les rails, la branche pharmaceutique, beaucoup plus importante, a récemment faibli avec des médicaments à plusieurs milliards de dollars comme l'anticoagulant Xarelto et le traitement oculaire Eylea. De plus, Bayer devra à l'avenir combler les lacunes de son chiffre d'affaires qui seront creusées par l'expiration progressive des brevets sur ces deux produits phares. Ces dernières années, le directeur de l'industrie pharmaceutique Stefan Oelrich a fait des progrès, a mis de nouveaux médicaments sur le marché, a fait avancer le développement du successeur potentiel du Xarelto, l'Asundexian, et a investi beaucoup d'argent dans le développement de thérapies cellulaires et géniques prometteuses. Mais les succès financiers ne seront pas au rendez-vous avant des années.

Et puis il y a encore la division agricole, qui a connu une année 2022 forte et à laquelle les experts de la branche accordent beaucoup de crédit grâce à de nouveaux produits tels que le maïs à croissance courte et donc plus résistant aux intempéries, mais qui a parfois connu de plus fortes fluctuations. Afin de développer son activité dans le domaine de la gélose, Bayer avait racheté en 2018, sous la direction de Werner Baumann, le groupe américain de semences et d'agrochimie Monsanto.

Avec cet achat de plus de 60 milliards de dollars, la société de Leverkusen ne s'était pas contentée d'acquérir des produits à succès, mais avait également dû faire face aux litiges juridiques américains concernant les prétendus risques de cancer des désherbants contenant du glyphosate ainsi que les conséquences tardives du produit chimique PCB, interdit depuis des décennies. Au total, cela a englouti plusieurs milliards, surtout l'affaire du glyphosate. Elle est en grande partie réglée. Reste le PCB, pour lequel l'analyste Sebastian Bray de la banque privée Berenberg a calculé, dans une étude de début mai, des coûts d'occupation d'éventuellement quatre milliards de dollars.

Anderson a donc quelques chantiers, auxquels s'ajoute la pression croissante de certains investisseurs ces derniers mois, qui appellent à une scission du groupe. La raison : après la chute du cours de ces dernières années, surtout à cause du glyphosate, ils voient plus de valeur dans la somme des pièces détachées après une séparation que dans Bayer sous sa forme actuelle.

Une chose est sûre : Le nouveau dirigeant du groupe devrait - après avoir pu se familiariser depuis avril - avoir entre-temps une image plus claire de Bayer et de ce qui l'attend. Il a voulu profiter de ce temps pour parler beaucoup avec les collaborateurs du monde entier.

Et il ne promet rien de moins que des résultats extraordinaires, si l'on en croit ses paroles à l'assemblée générale. "Je suis un scientifique dans l'âme, je me consacre à l'apprentissage tout au long de la vie dans le domaine de la biotechnologie et des sciences de la vie et j'ai développé une passion pour la prise de pouvoir sur les organisations afin qu'elles obtiennent des résultats extraordinaires", a-t-il déclaré.

Début avril, il avait déjà esquissé les grandes lignes de sa vision aux journalistes présents à Leverkusen. Il veut créer un "sense of ownership" : Les collaborateurs doivent se sentir responsables et avoir la volonté de penser et de faire avancer les choses comme s'il s'agissait de leur entreprise. Mais établir une telle culture d'entreprise est aussi une tâche énorme. Lui-même en a déjà fait l'expérience.

Outre sa formation scientifique, Anderson apporte une riche expérience dans le secteur de la biotechnologie et de la pharmacie, notamment chez Biogen, Genentech et plus récemment en tant que directeur pharmaceutique de Roche.

Les actionnaires et les collaborateurs devront toutefois encore patienter un peu avant que le manager ne présente ses plans pour l'avenir de Bayer. L'analyste Gunther Zechmann de Bernstein Research s'attend à une mise à jour de la stratégie plus tard en 2023 ou au début de l'année prochaine.

D'ici là, il ne faut pas trop interpréter les propos d'Anderson, prévient Bray, expert chez Berenberg. Les nouveaux patrons choisissent toujours leurs déclarations initiales avec soin, afin de conserver une certaine flexibilité pendant la phase de découverte de leur entreprise. C'est pourquoi une scission de Bayer semble improbable, du moins à court terme, car le conseil de surveillance y est probablement opposé, même si le nouveau patron est ouvert à toutes les options./mis/mne/jha/

