Bayer : 1,3 ME de don pour le système de santé ukrainien

Bayer annonce soutenir la reconstruction du système de santé ukrainien avec un don de 1,3 million d'euros réalisé au bénéfice de la plateforme de collecte de fonds UNITED24.UNITED24 a été lancé en mai 2022 par le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, en tant que principale plateforme de dons caritatifs visant à 'reconstruire l'Ukraine'.Ce don vise à soutenir deux projets à parts égales: l'un (650 000 euros) concerne le centre médical d'oncologie moderne de Tchernihiv dont les équipements et installations ont été 'considérablement endommagés' par les bombardements de l'artillerie russe.La seconde partie (650 000 euros également) est destinée à aider l'Institut de neurochirurgie Romodanov à acheter du matériel médical pour des interventions neurochirurgicales de haute technologie et à soutenir la réadaptation complète des patients.Au-delà de ce don, Bayer s'engage à investir en Ukraine et à soutenir le plan de reconstruction du président Zelensky. L'entreprise a pour objectif de continuer à faire des investissements importants dans le pays au cours de la prochaine décennie - principalement pour reconstruire le système agricole ukrainien.Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.